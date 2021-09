Test de la Samsung HW-Q950A

La Samsung HW-Q950A en résumé

Caractéristiques techniques Puissance : 616W | Haut-parleurs : 11.1.4 | Dimensions : barre de son 1232 x 69,5 x 138 mm / caisson de basse 210 x 403 x 403 mm / enceintes 125 x 203 x 141 mm | Connectivité : 2 entrées HDMI, 1 sortie HDMI avec eARC, 1 entrée audio numérique optique, port USB, Bluetooth / Wi-Fi | Caisson de basse inclus : oui

La Samsung HW-Q950A est une barre de son qui prend sa place avec quatre éléments séparés, dont l’un affichant plus d’un mètre de large. Ce dernier demeure suffisamment fin pour être glissé sous la plupart des téléviseurs actuels. Les enceintes arrières, quant à elles, s’avèrent lourdes mais compactes et peuvent être positionnées sur une étagère. Le caisson de basse, enfin, se dissimule à côté d’un canapé ou sous un buffet.

Cet ensemble renferme une puissance remarquable - sans précédent, en fait - de 16 canaux sonores, pilotés par 22 haut-parleurs et une puissance audio débridée de 616W. La HW-Q950A s’impose ainsi comme la chambre acoustique parfaite pour diffuser magistralement la bande originale d’un film, mais aussi ses dialogues et ses scènes d’action les plus explosives sans distorsion. Une scène sonore qui brille aussi par sa gestion impressionnante du Dolby Atmos, et qui vous plongera, à chaque fois, au cœur du film ou de la série que vous visionnez.

Voici les meilleures barres de son du moment

(Image credit: Future)

Prix et disponibilité

Certaines barres de son sont désormais disponibles pour moins de 150 €, tandis que les modèles plus impressionnants peuvent être obtenus pour un tarif moyen de 600 €. La HW-Q950A,pour sa part, coûte 1 499 €.

Un prix qui se justifie par une livraison plus large de haut-parleurs et de canaux audio. Une proposition que n’égale aucune autre alternative premium. La Samsung HW-Q950A est disponible dès maintenant dans la majeure partie des enseignes spécialisées audio comme généralistes.

Design et caractéristiques principales

Comprend une barre de son principale, un caisson de basse et deux enceintes arrières sans fil

Affichage LED

16 canaux sonores dans une configuration 11.1.4

La Samsung HW-Q950A est bien plus qu'une simple barre de son. Oui, elle prend la forme habituelle d'un bloc long et fin conçu pour se placer directement sous votre écran de télévision. Mais cette unité est également rejointe par un grand caisson de basses doté d'un énorme haut-parleur de 8 pouces, et par une paire d'enceintes arrières sans fil “pour bibliothèque” qui, malgré leur taille compacte, contiennent trois haut-parleurs chacune. L'un d'entre eux est orienté vers le haut pour obtenir un effet de spatialisation impressionnant grâce aux sources Dolby Atmos/DTS:X ; un autre est orienté vers l'avant, le troisième vers l'arrière de la pièce d’accueil.

La barre de son principale se parent de six haut-parleurs couvrant l’ensemble des directions et garantissant de ce fait un son spatial époustouflant. A condition que l’architecture de votre pièce le permette. En effet, les canaux cherchant à faire rebondir le son sur les murs ou les plafonds, il convient de placer la HW-Q950A dans un salon ou une chambre classique - si vous composez avec des plafonds voûtés ou en berceau, vous subirez de grandes disparités entre les réflexions sonores à gauche de la pièce et celles à droite.

Vous pouvez bien sûr régler manuellement le poids relatif de chaque canal pour compenser ce problème de calibrage. Par ailleurs, la HW-Q950A dispose d’un ajusteur de basses fort pratique - et si vous possédez un téléviseur Samsung plutôt récent, celui-ci transmettra toutes les caractéristiques connues de votre pièce pour rétablir l’équilibre.

(Image credit: Future)

Avec son nombre record de canaux pris en charge, la HW-Q950A tire le meilleur parti des formats Dolby Atmos et DTS:X, avec des effets 3D globalement immersifs. La barre de son peut de même compter sur la fonction Q-Symphony qui vous permet de combiner ses haut-parleurs avec ceux d'un téléviseur Samsung compatible (et de préférence haut de gamme). Ce, afin de créer un mur sonore exceptionnel à l'avant.

Samsung propose des modes de traitement qui permettent de remixer n'importe quelle source sonore en exploitant tous les haut-parleurs et canaux du système. Vous bénéficiez particulièrement d’un mode gaming accentuant les effets surround et ambiants pour une immersion totale dans l’environnement du jeu que vous lancerez.

(Image credit: Future)

La connectivité de la HW-Q950A est assurée par deux entrées et une sortie HDMI, une entrée audio numérique optique et le support Wi-Fi + Bluetooth, désormais obligatoire. Samsung prend même en charge la technologie Tap View, qui permet d'établir une connexion entre un smartphone Samsung compatible et la barre de son, en posant simplement votre appareil mobile sur le châssis de la barre de son.

Le système de boucle HDMI prend en charge tous les principaux formats HDR : HDR, HDR10+ et Dolby Vision. Cependant, à l’instar de nombreuses barres de son, vous ne ressentirez aucune différence qualitative si votre TV assure le passage de la 4K à 120 Hz. Seules les nouvelles barres de son de Klipsch et de Sony sont capables de traiter avec cette fonctionnalité next-gen aujourd’hui.

Performances audio

Scène sonore tridimensionnelle exceptionnellement complète

La barre de son rêvée pour les fans de films d’action et de blockbusters

Support appréciable de Dolby Atmos et DTS:X

La question que nous devons nous poser ici est la suivante : la HW-Q950A met-elle vraiment en exergue sa quantité révolutionnaire de canaux audio ? La réponse courte est oui. La réponse longue est, oui - avec une intervention manuelle.

Pour commencer, les haut-parleurs additionnels que Samsung a insérés impactent considérablement la scène sonore de la HW-Q950A. Et ce, sans parasiter les autres haut-parleurs situés à proximité.

Avec les nouveaux canaux latéraux, la largeur de la scène sonore arrière est clairement améliorée par rapport à celle du modèle précédent HW-Q950T. Cela procure un son 3D Dolby Atmos et DTS:X plus profond et mieux détaillé. Vous ne souffrirez plus d’un "effet d'entonnoir", provoquant un rétrécissement de la scène sonore entre la barre de son à l’ambiance spacieuse et les enceintes arrières plus compactes et moins efficientes.

La circulation du son, de l'avant à l'arrière et de gauche à droite, est traitée avec beaucoup plus de conviction que sur la HW-Q950T de l'année dernière, comme sur toute autre barre de son concurrente. Les nouveaux canaux arrière de la HW-Q950A proposent également un avantage inattendu : ils reproduisent admirablement les déflagrations et autres explosions propres aux films d’action, comme si vous vous trouviez au centre de celle-ci. Sans devoir subir la distorsion propre à un tel niveau de volume.

(Image credit: Future)

Bien que ce système se révèle plus optimal lorsque le film en question arbore une bande-son DTS:X ou, surtout, Dolby Atmos, les options de traitement de la barre de son peuvent effectuer un excellent travail de recomposition des sources audio.

Les nouveaux haut-parleurs de la HW-Q950A ne font que livrer une couche supplémentaire d'excellence à l'expérience de premier ordre introduite par la HW-Q950T de 2020. Toutes les qualités de celle-ci sont préservées : la barre de son principale diffuse toujours un son multidirectionnel, avec une précision et une ampleur bluffantes. Du sol au plafond, d'un mur à l'autre et de l'arrière à l'avant, même la plus grande de vos pièces baigne dans un environnement sonore tridimensionnel jamais conçu - y compris avec la configuration Home Cinema la plus onéreuse.

La puissance extrême du HW-Q950A est associée à un placement des canaux et des effets d'une précision impressionnante, ce qui permet d'obtenir une scène sonore aussi chargée et polyvalente que puissante. En parlant de puissance, vos tympans la ressentiront durement, sans pour autant devoir faire face à une distorsion ou des bourdonnements désagréables. Il faudra juste penser à prévenir le voisinage d’éventuelles nuisances sonores si vous prévoyez de (re)lancer un marathon Star Wars.

(Image credit: Future)

Cela ne veut pas dire que la HW-Q950A snobe les basses fréquences. La barre de son principale dispose d'une gamme dynamique suffisante pour ne jamais écraser le reste de la configuration. Ce qui permet au caisson de basse de fournir des basses profondes et bien équilibrées.

Les dialogues se révèlent toujours clairs et naturels, et semblent bénéficier d'une légère élévation via le processus de mixage. Vous n’aurez jamais l’impression qu’ils sont émis par la barre de son, mais directement par le téléviseur.

Mais ce n’est pas tout. Si la barre de son HW-Q950A est avant tout destinée aux cinéphiles, elle ravira aussi les mélomanes les plus exigeants. Car sa scène audio reste suffisamment ample et agressive pour vous donner l'impression d'assister à un concert, plutôt que de simplement lire un CD ou un fichier audio.

A vrai dire, le seul autre reproche que l'on pourrait faire au modèle HW-Q950A est qu’il concède tout de même moins de précision qu’un système home cinema à éléments séparés. C’est un compromis à considérer, d’autant qu’en choisissant l’alternative de Samsung, vous encombrerez moins l’espace et - paradoxalement - vous ferez des économies.

Faut-il acheter la Samsung HW-Q950A ?

(Image credit: Samsung)

Achetez-la si...

Vous rêvez qu’un son 3D Dolby Atmos et DTS:X remplisse votre salon

La HW-Q950A prend en charge les dernières normes audio 3D, et vous pouvez profiter de la qualité époustouflante de n’importe quelle bande son Dolby Atmos et DTS:X à partir d’un Blu-Ray ou d’un contenu en streaming compatibles.

Vous aimez être placé au cœur de l’action

Avec sa quantité impressionnante de canaux, la HW-Q950A diffuse du son d’avant en arrière, de gauche à droite, en hauteur et en profondeur. Vous ressentirez le souffle d’une explosion, comme si vous vous trouviez à quelques centimètres de l’impact (sans bouger de votre canapé).

Vous regardez vos programmes dans une (très) grande pièce

La puissance, la clarté et l'agressivité de la HW-Q950A en font la barre de son idéale pour couvrir de grands espaces. Sans déséquilibre d’un coin à l’autre.

Ne l'achetez pas si...

Votre appartement / maison répond à un style architectural irrégulier

Les plafonds voûtés ou les poutres apparentes peuvent bloquer la circulation du son telle que pensée par la HW-Q950A. Idéalement, les haut-parleurs latéraux doivent pouvoir rebondir sur deux murs raisonnablement équidistants.