Test Honor Magic 4 Lite

Le Honor Magic 4 Lite en résumé

Le Honor Magic 4 Lite est impressionnant. Avec un écran de 6,81 pouces, il ressemble à une tablette de poche. L'extérieur noir élégant est en plastique, mais sa prise en main est plutôt bonne, vous donnant l'impression de posséder un appareil premium à un prix supérieur.

C'est presque la tendance pour le Honor Magic 4 Lite. Il offre beaucoup de choses appréciables et coche plusieurs des cases les plus importantes, tout en coûtant un prix raisonnable de 299€.

Cependant, il rate aussi le coche à quelques reprises, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une bonne affaire. Comme pour la plupart des téléphones à ce prix, vous devrez faire des compromis et vous concentrer sur ce qui est le plus important pour votre utilisation.

Pourtant, le Honor Magic 4 Lite a tout pour plaire. L'extérieur noir de notre appareil de test respire la qualité et dès que vous l’utiliserez, vous apprécierez la rapidité de ses performances, grâce au chipset Snapdragon 695 5G.

L'écran de 6,81 pouces semble extrêmement prometteur avec une résolution de 1080 x 2388 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais il s'agit d'un écran LCD et cela se remarque, offrant parfois des angles de vision médiocres, notamment en extérieur.

La configuration de l'appareil photo est tout aussi impressionnante, mais ses performances sont décevantes. À l'arrière, les trois objectifs sont disposés en cercle, offrant un capteur principal de 48 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx. À l'avant, un objectif selfie de 16 Mpx occupe une minuscule découpe en haut de l'écran.

Dans tous les cas, les photos sont assez claires, mais les couleurs ne sont pas toujours précises. Vous devrez faire quelques ajustements nécessaires ici et là pour tirer le meilleur parti du Honor Magic 4 Lite. Ne comptez pas non plus voir quelque chose de spectaculaire de la part de l'objectif macro ou de l'objectif de profondeur, ce qui, à ce prix, n'est pas surprenant.

Là où le Honor Magic 4 Lite s'en sort mieux, c'est avec son autonomie. Avec une batterie de 4 800 mAh, ce téléphone peut facilement tenir toute la journée, et même un peu plus, selon l'utilisation. Le téléphone est également livré avec un chargeur 66W, ce qui permet de le recharger rapidement, ce qui s'avère très utile.

Le Honor Magic 4 Lite est livré avec Android 11 et Honor promet Android 12 pour bientôt. Cependant, même Android 12 ne sera pas la dernière version possible d'Android avant longtemps, ce qui signifie que ce n'est pas le smartphone idéal pour les férus de technologies.

Cependant, à ce prix, le Magic 4 Lite offre encore quelques articles utiles. Bien qu'il soit loin d'être un incontournable par rapport à des concurrents comme le Xiaomi Poco X3 NFC, un grand écran, des performances décentes et une excellente autonomie pourraient suffire à convaincre certains utilisateurs.

Prix et disponibilité

Disponible dès maintenant en France

Prix de vente : 219€

Disponible en trois couleurs

Le Honor Magic 4 Lite est disponible à la vente en France Disponible directement chez Honor ainsi que chez des détaillants tiers, il se vend généralement à 299€.

Ce prix le place à peu près entre le Samsung Galaxy A53 (opens in new tab) et le Xiaomi Poco X3 NFC, deux téléphones qui seront probablement des concurrents majeurs.

Le Honor Magic 4 Lite est disponible en trois couleurs différentes : Midnight Black, Titanium Silver et Ocean Blue.

La version standard du téléphone offre 128 Go de stockage et 6 Go de RAM ; une version à 8 Go de RAM existe également.

Design

Corps en plastique

Pas d'indice IP

Large mais assez fin

Le Honor Magic 4 Lite a l'air costaud. Grâce à son écran de 6,81 pouces, il semble qu'il devrait être plus volumineux qu'il ne l'est en réalité. Au lieu de cela, les mesures de 166 x 75,8 x 8 mm signifient que c'est un appareil assez mince pour un téléphone. Avec un poids de 189 g, il n'est pas trop lourd non plus.

Nous avons testé le modèle Midnight Black, et bien qu'il ne soit pas très excitant à regarder, il dégage une certaine classe. Et ce, malgré la finition plastique qui rend la prise en main difficile. Pour cette raison, nous vous recommandons d'utiliser un étui pour éviter qu'il ne vous échappe des doigts.

À l'arrière du téléphone se trouve le l’ensemble à trois lentilles disposées de manière circulaire. C'est un aspect un peu plus intelligent que d'avoir la matrice d'objectifs sur le côté. Le reste de l'arrière reste sobre avec un simple logo Honor.

À l'avant, l'objectif de l'appareil photo selfie est une petite perforation subtile en haut et au milieu de l'écran. Sur la droite du téléphone se trouvent la bascule de volume et le bouton d'alimentation, tandis qu'en bas, l'emplacement de la carte SIM et le port USB-C résident.

La simplicité est le nom du jeu ici avec le Honor Magic 4 Lite. La société ne va pas trop loin ici, gardant le téléphone petit et assez basique. C'est peut-être la raison pour laquelle le téléphone est assez élégant dans votre main. Les personnes ayant des mains plus petites devront peut-être s'étirer pour l'utiliser d'une seule main.

Enfin, ne comptez pas sur le Honor Magic 4 Lite pour vous approcher de l'eau, car il n'est pas certifié IP. Il n'y a pas non plus de charge sans fil ni de support microSD.

Affichage

Écran LCD de 6,81 pouces

Résolution de 1080 x 2388

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Le Honor Magic 4 Lite donne et reprend à parts égales. Il dispose d'un grand écran avec une résolution décente. Le meilleur de tous est son taux de rafraîchissement élevé, ce qui est génial lorsque vous faites défiler le contenu avec rapidité.

Cependant, il s'agit d'un écran LCD, ce qui signifie qu'il pourrait être plus beau. Les couleurs et les noirs ne sont pas aussi vifs que nous le souhaiterions et, pire que tout, les angles de vision sont assez faibles.

Lorsque nous avons utilisé le Honor Magic 4 Lite en extérieur sous la lumière directe du soleil, nous avons eu du mal à voir clairement quoi que ce soit sur l'écran. L'affichage était assez délavé et nous ne pouvions pas distinguer les images à l'écran.

Ce n'est pas le pire écran à regarder en extérieur, mais on a l'impression que le Honor Magic 4 Lite aurait pu être meilleur qu'il ne l'est.

Appareil photo

Caméra arrière 48MP + 2MP + 2MP

Caméra selfie 16MP

Des photos raisonnables après quelques ajustements

Le Honor Magic 4 Lite offre beaucoup de fonctionnalités différentes pour les photographes, mais aucune d'entre elles ne fonctionne particulièrement bien. Il dispose de trois objectifs à l'arrière, dont son capteur photo principal de 48 Mpx, un objectif de profondeur de 2 Mpx et un macro de 2 Mpx. Il vaut mieux ne rien attendre du capteur macro, mais c'est assez correct pour les téléphones de cette gamme de prix.

C'est l'appareil photo principal qui nous déçoit le plus. L'objectif de 48 Mpx prend des photos assez détaillées, mais la gamme de couleurs est très variable. Nous avons pris des photos d'un buisson qui ont produit des images hideusement surexposées.

Nous sommes ensuite passés à la photographie d'un phare voisin, mais ces photos ont fini par montrer un sujet confronté à des conditions météorologiques quasi apocalyptiques, alors que le temps était simplement couvert.

Il est possible de faire quelques ajustements manuels et de passer en revue les modes du Honor Magic 4 Lite pour trouver quelque chose qui fonctionne mieux, mais cela signifie toujours que c'est loin d'être un appareil photo facile à utiliser.

Le mode nuit s'en sort un peu mieux dans certains scénarios, mais il faut du temps pour bien capturer la photo, ce qui n'est pas toujours pratique.

L'appareil photo pour selfie fait un travail correct mais nécessite une main assez stable pour éviter les clichés flous. Les modes bokeh et beauty permettent au moins d'améliorer un peu l'image.

Échantillon de clichés

Performances

Propulsé par le Snapdragon 695 5G

128 Go de stockage

Performances rapides

Le Honor Magic 4 Lite est un téléphone assez rapide à utiliser. Dans nos tests Geekbench 5, il a obtenu un score de 669 pour un seul cœur et un score de 1 875 pour plusieurs cœurs. Par ailleurs, son score de calcul est de 1 373.

En utilisation quotidienne, le Honor Magic 4 Lite se comporte assez bien. Il réagit rapidement à vos contacts, que vous le déverrouilliez par reconnaissance faciale ou grâce au lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation. De même, les jeux comme Call of Duty Mobile se sont révélés assez rapides. Associé à la connectivité 5G, vous apprécierez de pouvoir en faire plus et plus vite.

L'inconvénient ? Le Honor Magic 4 Lite est équipé d'Android 11 et non d'Android 12. L'interface Magic UI de Honor est superposée à Android 11, mais cela n'a pas d'importance car vous vous demanderez où est passé Android 12. Le téléphone est également livré avec une poignée d'applications Honor préinstallées que vous n'ouvrirez probablement jamais.

Android 11 fonctionne sans problème ici, mais qui veut un vieux système d'exploitation sur son nouveau téléphone quand il y en a un nouveau dehors ?

Autonomie

Batterie de 4 800 mAh

Charge rapide

Pas de charge sans fil

Le Honor Magic 4 Lite vous durera toute la journée ; pour de nombreux utilisateurs, la batterie tiendra probablement plus longtemps. Lors d'une journée chargée, comptez sur une recharge avant la fin de la journée. Les jours plus calmes, vous pourrez vous passer de charge pendant quelques jours.

Le Honor Magic 4 Lite est livré avec un adaptateur Honor SuperCharge de 66 W, ce qui lui permet de se recharger rapidement. Comptez sur une autonomie de près de 80 % de la batterie en une demi-heure environ, et sur une charge complète en moins d'une heure.

Il n'y a pas de support de charge sans fil ici, mais avec la vitesse de charge filaire super rapide, vous préférerez probablement le brancher de toute façon.

Faut-il acheter le Honor Magic 4 Lite ?

Achetez-le si...

Vous voulez un grand écran

L'écran de 6,81 pouces du Honor Magic 4 Lite est facilement le point fort du téléphone. Ce n'est peut-être qu'un écran LCD, mais il est idéal si vous voulez plus d'espace d'écran lors de vos déplacements.

Vous voulez de bonnes performances

Le Honor Magic 4 Lite est assez rapide, quoi que vous prévoyiez de faire avec lui, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs impatients.

Vous voulez une batterie fiable

Facilement capable de tenir toute la journée et au-delà, le Honor Magic 4 Lite offre même une charge rapide pour que vous soyez toujours prêt à partir.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un bon appareil photo

Le Honor Magic 4 Lite offre des photos fonctionnelles si les couleurs très moyennes ne vous dérangent pas. Ne comptez pas sur lui pour des clichés vraiment mémorables.

Vous voulez les derniers logiciels

Le Honor Magic 4 Lite est livré avec Android 11 - bien qu'Android 12 soit en route pour le smartphone. Il sera bientôt remplacé par Android 13 sur certains téléphones, vous aurez l'impression d'avoir un appareil daté assez rapidement.

Vous avez besoin d'un téléphone durable

Sans certification d’étanchéité ni contre la poussière, et en prime un dos glissant, le Honor Magic 4 Lite doit être entièrement protégé et un accident peut vite arriver.

