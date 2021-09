Test de la Garmin Dash Cam 67W

Capable d'enregistrer des séquences HD 1440p dans des conditions de faible luminosité, de bruine et de lumière du jour éblouissante, la petite caméra embarquée Garmin 67W reprend tous les atouts du modèle précédent. Elle y ajoute la sauvegarde des séquences sur Vault Storage, ainsi que la possibilité d'accéder à la caméra de n'importe où dans le monde via l'application mobile Garmin. La Dash Cam devra toutefois se trouver à portée d'un réseau Wi-Fi fiable, ce qui n'est pas à la hauteur de ses rivales qui offrent un emplacement pour carte SIM plus pratique.

La Garmin Dash Cam 67W en résumé

Quiconque a un penchant pour le cyclisme, la course à pied, la randonnée ou toutes les aventures en plein air sera probablement familier avec la famille de produits Garmin et leur aide précieuse à la navigation. Le fil conducteur de tous ces excellents appareils est l'application Connect, brillante et simple à utiliser, comptant comme l'un des meilleurs capteurs santé et bien-être du moment.

Pour le bonheur des pilotes, l'expertise de la marque américaine a depuis été transposée au cœur de l'application Garmin Drive qui, bien qu'elle ne soit pas aussi élégante et complète que la plateforme Connect, présente toujours une avance considérable face à la concurrence.

Si nous insistons sur ce point si tôt dans notre évaluation, c'est parce que la principale différence entre la 67W et la 66W qu'elle remplace repose sur sa capacité à se connecter à une source Wi-Fi fiable et à tirer le meilleur parti de ses nouvelles prouesses en matière de connectivité.

Prix et date de sortie La Garmin 67W est disponible dès aujourd’hui, au prix conseillé de 249,99 €.

Une fois en ligne (privilégiez les spots Wi-Fi de confiance, en théorie ceux de votre foyer, de votre entreprise et de vos proches), l'appareil téléchargera automatiquement tous les clips sauvegardés sur la plateforme de stockage Vault développée par Garmin. Celle-ci les conservera pendant 24 heures... ou plus longtemps, si vous souscrivez à une formule d’abonnement mensuel comprise entre 5,99 € (pour sauvegarder vos vidéos pendant 7 jours) ou 10,99 € (pendant 30 jours).

De plus, les propriétaires de la Dash Cam peuvent ouvrir l'application Garmin Drive et recevoir un flux live, même lorsque la voiture est garée. Encore une fois, et nous détestons être les porteurs de mauvaises nouvelles, cette fonctionnalité nécessite une source d'alimentation constante, vous devrez donc investir dans un câble séparé et l’associer à la batterie du véhicule ou à la boîte à fusibles. De quoi s'amuser.

Mais ne nous montrons pas trop négatifs, car la Garmin 67W reste une très bonne caméra de bord, équipée de toutes les options haut de gamme que nous avons appréciées dans la 66W. Il s'agit notamment de séquences vidéo 4K 1440p d'une grande netteté, capturées aussi bien dans des conditions d'éclairage optimales que lors de journées grises et brumeuses. Ce, grâce à un traitement HDR (High Dynamic Range), similaire à celui que l'on trouve sur les meilleurs photophones modernes.

(Image credit: Future)

Comme la plupart des caméras de bord actuelles, la petite Garmin 67W enregistre automatiquement ces vidéos sur une carte micro SD (qui n'est pas incluse dans la boîte) lorsque le capteur G intégré détecte un accident ou un écart de conduite. La Dash Cam filmant en boucle, chaque nouvelle séquence écrase automatiquement les plus anciennes non sauvegardées.

L'interaction entre l'appareil et le chauffeur se fait par le biais de quatre petits boutons situés sur le côté - mais n'oubliez pas que la 67W possède la taille d'une boîte d'allumettes et que ces boutons s’avèrent ultra-compacts. À partir de là, tout est assez explicite ; les boutons traitent de nombreux paramètres de l'appareil, y compris la possibilité de désactiver les avertissements de collision, les avertissements de changement de voie et d'autres notifications facilement distrayantes.

(Image credit: Future)

L'écran ne mesure que 2 pouces de large, aussi hormis sa configuration initiale, vous n'aurez pas vraiment envie d’interagir ou de le consulter en pleine conduite. Il y a d’ailleurs de fortes chances pour que vous rangiez le 67W, brillamment compact, près de la lunette arrière, que vous acheminiez correctement son câblage et que vous le laissiez à cette place. Il est si petit qu'il ne risque pas non plus d'attirer l'attention des voleurs lorsque vous l’abandonnerez dans votre voiture garée.

Étonnamment, la batterie vous octroie 30 minutes d’enregistrement vidéo additionnel lorsque le contact est coupé. Cela signifie que toute tâche de surveillance plus longue nécessitera une bonne dose de câblage - à l’instar de n’importe quelle Dash Cam dite connectée.

La grande différence entre la Garmin Dash Cam 67W et ses concurrentes réside dans la possibilité d’exploiter Garmin Drive pour obtenir un spot Wi-Fi à proximité du chauffeur (et pas forcément de la voiture). En pratique, nous avons échoué à quelques tentatives de connexion à distance, depuis un réseau domestique. Mais il s’agit d’une tâche assez facile pour être répétée plusieurs fois.

(Image credit: Garmin)

Vous pouvez bien entendu tester d'autres réseaux voisins et fiables. Une autre option consiste à acheter un hotspot mobile et à le conserver dans la voiture. Tant qu'il est chargé (ou branché sur le secteur), il est possible d'accéder à distance à la caméra, où que vous soyez. C'est une fonctionnalité intéressante, mais elle n'est certainement pas unique, puisque la Vava 2K Dual Dash Cam bon marché concède également le même service. Par ailleurs, la BlackVue DR750-2CH LTE accepte même une carte SIM, éliminant ainsi la nécessité d'un routeur mobile.

(Image credit: Garmin)

(Image credit: Garmin)

Faut-il acheter la Garmin Dash Cam 67W ?

Achetez-la si...

Vous avez besoin d’une caméra de bord minuscule

Avec un peu plus de 5 cm de large et 4 cm de haut, la Garmin Dash Cam 67W est compacte et très facile à ranger discrètement sur le pare-brise. Alors que les modèles concurrents nécessitent des supports adhésifs ou à ventouse, totalement disgracieux, pour se fixer au tableau de bord, vous n'aurez besoin ici que d'un petit aimant, inclus dans la boîte.

Vous désirez garder un œil sur votre auto

La possibilité de télécharger automatiquement toutes vos séquences vidéo sur le cloud peut apporter une plus grande tranquillité d'esprit à quiconque a besoin de capturer des preuves d'un accident ou d'une tentative d’effraction. Mais attention : Garmin vous facturera un abonnement mensuel conséquent, et vous devrez rester constamment connecté à un spot Wi-Fi pour en bénéficier.

Vous appréciez les images nettes

La résolution de 1440p et l'enregistrement HDR garantissent des séquences de bonne qualité vidéo, aussi bien à la lumière éblouissante du jour que dans la pénombre d'une soirée d'automne. Il est possible d’identifier les plaques d'immatriculation avoisinantes et de repérer des événements mineurs grâce aux clips vidéo haute résolution produits par cette petite caméra.

Ne l'achetez pas si...

Vous préférez les enregistrements à angles multiples

C'est le pare-brise avant ou rien, car Garmin n'offre pas la possibilité d'ajouter des caméras supplémentaires, comme celles qui pointent sur le pare-brise arrière ou couvrent l'habitacle. Pour cela, vous aurez besoin de la Garmin Dash Cam Tandem, ou nous vous recommandons vivement la Viofo A129 Pro Duo.

Vous avez une mauvaise vue

Nous l'avons déjà mentionné, mais la Garmin 67W est minuscule, ce qui signifie que son écran et ses commandes demeurent difficiles à visualiser. Vous devrez pratiquer une configuration complète avant de prendre le volant, pour bénéficier de ses alertes les plus utiles.