Test Asus Zenbook S 13 OLED

Conçu pour les travailleurs ou les étudiants nomades avant tout, l'Asus Zenbook S 13 OLED peut tout gérer, sauf les jeux AAA et les applications les plus gourmandes en ressources. Le clavier pleine taille, le profil fin et les solides capacités de traitement font de cet Ultrabook un très bon choix pour tous ceux qui recherchent une option informatique polyvalente.

Caractéristiques techniques Voici la configuration de l'Asus Zenbook S 13 OLED évaluée par notre rédaction CPU : AMD Ryzen 7 6800U

GPU : AMD Radeon 680M

RAM : 16 GO LPDDR5

Écran : 13,3 pouces, 2.8K OLED

Stockage : SSD 512 Go

Ports : Trois ports USB-C, un port audio de 3,5 mm

Connectivité : Wi-Fi 6E avec performances Gig+ (802.11ax), Bluetooth 5.2

Caméra : 3DNR 720p

Taille (L x P x H) : 296,70 x 210 x 14,9 mm

L'Asus Zenbook S 13 OLED met à niveau l'un de nos Ultrabooks préférés de l'année dernière, doté d'un nouveau processeur puissant AMD Ryzen 7 série 6800. Ce Zenbook possède une grande puissance de traitement, un design efficace et des fonctionnalités premium qui en font un excellent achat pour tout utilisateur nomade.

Incroyablement léger, il se glissera dans votre cartable ou votre sac à dos, en partance pour l'école ou votre bureau.

Après l'avoir testé de manière approfondie, la seule limite de cet Ultrabook réside dans le rendu graphique des jeux haut de gamme les plus récents, mais ces derniers doivent de toute façon être exécutés sur des configurations plus sophistiquées. Néanmoins, il accueille la plupart des meilleurs jeux classiques sans trop de problèmes, avec quelques réglages modérés.

Vous voulez profiter pleinement de vos plateformes de streaming vidéo ? Si son écran ne s'approche pas tout à fait de la résolution 4K commune aux meilleurs ordinateurs portables du marché, sa résolution de 2880x1800 pixels est tout de même époustouflante et agréable à visionner.

En tant qu'Ultrabook destiné aux professionnels et aux étudiants, les performances du Zenbook S 13 sont spectaculaires. Il est doté d'un écran tactile/stylet OLED de 13,3 pouces, de trois ports USB-C et d'une prise audio de 3,5 millimètres. Le tout combiné dans un châssis solide, de qualité militaire, en alliage magnésium-aluminium.

Les haut-parleurs stéréo Harmon/Kardon sont portés par la technologie Dolby Atmos et sonnent vraiment bien - même s'ils restent un peu légers sur la réponse des basses. La mémoire et le processeur font en sorte que les temps de chargement soient minimes. Il répond ainsi à la plupart des besoins informatiques.

Espérons que nous verrons davantage d'unités de cet ordinateur portable en boutiques, tant physiques que numériques. Cependant, étant donné les problèmes de pénurie et de réapprovisionnement, nous ne sommes pas particulièrement choqués par sa disponibilité limitée.

Prix et disponibilité

L'Asus Zenbook S 13 OLED est l'un des premiers ordinateurs portables à être équipé des nouveaux processeurs mobiles Ryzen 6000 d'AMD. (Image credit: Future)

Prix conseillé : 1499€

Disponible dès maintenant

L'Asus Zenbook S 13 OLED est disponible à la vente en France, sur le site officiel du constructeur mais aussi sur les diverses plateformes de e-commerce.

Le modèle testé possède un processeur Ryzen 7, 16 Go de RAM, 512 Go de mémoire et un écran tactile/stylet disponible pour 1499€. Il s'agit de la seule version disponible actuellement dans l’Hexagone.

Note : 4 / 5

Design

L'Asus Zenbook S 13 OLED est un appareil magnifique, à n'en pas douter (Image credit: Future)

Superbe écran OLED

Châssis fantastique et léger

L'Asus Zenbook S 13 OLED a un design élégant qui utilise un châssis en alliage de magnésium et d'aluminium. Celui-ci se glissera facilement dans votre sac à dos ou votre mallette. Lorsqu'il est entièrement fermé, il mesure environ 14,9 mm de haut et pèse moins de 1 kg. L'écran est un écran tactile qui mesure 13,3 pouces en diagonale. Pour ceux qui sont curieux des capacités du stylet, n'importe quel stylet compatible Bluetooth devrait fonctionner avec le Zenbook, comme l'Asus Pen 2.0 qui est disponible sur le site Web d'Asus.

Asus aime aussi économiser l'espace sur ses ordinateurs portables. Le Zenbook ne fait pas exception puisqu'il intègre le NumberPad 2.0 d'Asus dans le pavé tactile de l'appareil. Une fois que vous vous y êtes habitué, cela semble être une décision intelligente. En maintenant votre doigt en haut à droite du pavé tactile (sur l'icône du clavier), vous faites apparaître le NumberPad d'Asus.

L'abandon de l'habituel pavé numérique à dix touches permet de disposer d'un espace additionnel pour intégrer un clavier de taille normale. Au lieu de se contenter d'un clavier mini impopulaire.

Les capuchons des touches du clavier lui-même sont "bombés", comme Asus aime à le rappeler. Avec un feston lisse de 0,2 mm sur chaque capuchon, vos doigts trouveront que la frappe est une expérience agréable. Les touches ont une course d'environ 1,4 mm avant d'entrer en contact avec un dôme en caoutchouc qui donne à la frappe une "bosse tactile", destinée à reproduire la résistance de la frappe sur les claviers standard.

Les claviers d'ordinateurs portables plus récents qui ne possèdent pas ces caractéristiques donnent généralement une frappe plus douce, ce que de nombreux utilisateurs n'apprécient pas. Il est agréable de voir qu'Asus a répondu aux réclamations de sa clientèle. Le Zenbook S 13 intègre une architecture plus récente qui rend la frappe confortable.

L'audio stéréo du Zenbook est alimenté par des "Quadspeakers" certifiés par Harman/Kardon et disposant de la technologie Dolby Atmos. Les haut-parleurs sont situés sur la face inférieure de l'ordinateur portable, à gauche et à droite. La webcam du Zenbook est excellente. Asus a intégré la technologie "3DNR" pour assurer une excellente capture vidéo, mais nous y reviendrons plus tard.

Il n'y a pas beaucoup de place pour les ports sur les Ultrabooks, mais le Zenbook dispose de trois ports USB-C (dont un qui sera souvent utilisé pour l'adaptateur d'alimentation) et d'une prise audio de 3,5 mm. Heureusement, les ports USB-C sont répartis avec deux ports sur le côté droit et un sur le côté gauche. Le câble de l'adaptateur secteur USB-C fourni avec le Zenbook prend très peu de place. Par conséquent, il est assez facile de fixer la connexion d'alimentation dans un port USB-C juste à côté d'un dongle USB-C dans le port voisin (sur le côté droit), sans trop se soucier de savoir s'il y a assez de place pour les deux.

Le Zenbook S 13 OLED est disponible en quatre couleurs : Ponder Blue (bleu), Refined White (blanc), Aqua Celadon (turquoise) et Vestige Beige (beige).

Note : 5/5

Performances

La série AMD Ryzen 6000 est la première puce mobile AMD à intégrer l'architecture GPU Big Navi. (Image credit: Future)

Performances gaming décentes

Du ray-tracing sur un Ultrabook !

L'Asus Zenbook S 13 OLED se comporte merveilleusement bien dans presque toutes les mesures. L'écran de 13,3 pouces semble plus grand qu'il ne l'est réellement, et la dalle OLED intègre un rapport d'aspect de 16:10 et une résolution de 2880x1800p, totalisant plus de cinq millions de pixels.

Vous devrez réduire la résolution dans vos options vidéo pour que les jeux les plus récents soient exécutés en continu à 30 images par seconde - car des titres comme Godfall nécessitent une énorme puissance de traitement pour être lancés à des fréquences d'images plus élevées. Cependant, une réduction rapide des paramètres vidéo du jeu nous a permis de profiter de Sniper Elite 4 et de Godfall avec très peu de problèmes.

Le Zenbook affiche une luminosité de pointe de 550 nits, une profondeur colorimétrique allant jusqu'à 1,07 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement de l'écran de 60 Hz. Vous aurez du mal à atteindre de telles performances, à ce prix, sur le marché des Ultrabooks.

Benchmarks Cinebench R23 Multi-core : 8,696

3DMark Port Royal : 847 ; Time Spy : 2 344 ; Fire Strike : 5 524 ; Night Raid : 21 326

GeekBench 5 : 1 447 (mono-cœur) ; 7 274 (multi-cœur)

PCMark 10 Autonomie : 7h28

Autonomie (test vidéo TechRadar) : 12h40

La qualité audio du Zenbook est solide, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de place pour placer des haut-parleurs stéréo dans un châssis de 14 mm. Par conséquent, les haut-parleurs risquent de ne pas de délivrer beaucoup de basses dans votre scène sonore, mais les médiums et les aigus sont bien projetés. C'est ce que l'on peut attendre de tout Ultrabook.

Lorsque vous utilisez un casque, vous pouvez entendre la magie de l'audio Harmon/Kardon entrer en jeu, car le Zenbook recrée le son tel qu'il doit s'entendre. Les jeux, les films et même les visioconférences ont un son fantastique. La prise en charge de Dolby Atmos est également assurée si vous vous connectez à un système de son surround ou à des moniteurs audio Dolby Atmos pour jouer ou regarder des films.

La webcam est probablement l'une des options les plus importantes de tout Ultrabook, en raison de son utilisation professionnelle ou scolaire fréquente. Celle du Zenbook S 13 OLED est parfaite. Asus utilise ce qu'il appelle la technologie "3D Noise Reduction" ("3DNR") pour optimiser la qualité d'image. Nous pouvons seulement deviner qu'elle le fait en surveillant et en ajustant la sensibilité du capteur de lumière. Un peu comme les réglages ISO sur un reflex numérique.

Nous ne sommes pas qualifiés pour expliquer comment l'algorithme 3DNR opère sa magie (c'est une façon élégante de dire que "nous ne savons pas"), mais nous avons remarqué que lorsque nous avons utilisé le Zenbook pendant des réunions Zoom, l'image s'avérait incroyablement claire et vibrante.

Le modèle que nous avons testé comprend 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage sur SSD, ce qui signifie que les temps de chargement se révèlent très rapides. Il n'y a pratiquement aucune hésitation ou ralentissement, sauf si nous poussons vraiment la résolution vidéo d'un jeu au maximum. Il n'y avait aucun bruit de ventilateur que nous pouvions entendre pendant nos tests. Notre seule critique : en marche, l'ordinateur portable a tendance à chauffer dans les environnements cloisonnés - comme un sac à dos. Eteignez-le lorsque vous ne l'utilisez plus.

Note : 5/5

Autonomie

Autonomie plutôt décente

Tient une journée de travail complète

L'Asus Zenbook S 13 OLED nous a laissé surpris quant à la durée de vie de sa batterie. Avec une autonomie de 67 Whr, nous nous attendions à d'excellents résultats de la part du Zenbook. Nous avons donc débranché le PC portable et fait tourner un film en boucle à 50% de luminosité jusqu'à ce que la batterie soit à plat. Il a pu tenir 12 heures et 40 minutes ainsi. C'est une excellente performance dans cette gamme de prix.

Nous avons effectué un test d'autonomie distinct pour le Zenbook en utilisant le benchmark PCMark 10, et le résultat moyen de ces tests était de sept heures et 28 minutes, soit une différence assez substantielle de cinq heures entre deux tests de batterie différents.

Asus annonce une autonomie de 19 heures pour le Zenbook 13 S OLED. Si vous utilisez le Zenbook 13 S OLED en cours ou au bureau avec la fonction économie d'énergie activée, alors il pourrait garantir ces fameuses 19 heures sur une seule charge. Les performances de la batterie vont varier en fonction des types de programmes que vous exécutez. Cela dit, pour une utilisation générale, une autonomie de huit à douze heures reste respectable.

Note : 4/5

Faut-il acheter l'Asus zenbook S 13 OLED ?

Asus a conçu un Ultrabook phénoménal avec le ZenBook S 13 OLED. C'est une honte qu'il soit si difficile à trouver. (Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous manquez d'espace

Vous êtes un professionnel qui a besoin d'un ordinateur puissant et peu encombrant.

Vous recherchez les meilleurs visuels sur un Ultrabook

L'écran OLED est fantastique et peut battre des ordinateurs portables et Ultrabooks plus chers.

Vous avez besoin d'un ordinateur portable polyvalent pour l'école, le travail et les loisirs

Le Zenbook est une machine mince et polyvalente qui peut gérer presque toutes les applications avec facilité.

Ne l'achetez pas si...

Vous jouez souvent

Le Zenbook S 13 OLED dépasse les attentes, mais ne vous attendez pas à un miracle côté gaming.