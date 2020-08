MotoGP 2020 : comment regarder en direct le Grand Prix d'Autriche, où que vous soyez ?

L'emblématique Red Bull Ring ou Österreichring comme on l'appelait autrefois, sera à nouveau le théâtre des événements pour nos pilotes ce week-end. Après un premier épisode autrichien explosif la semaine dernière, la bataille pour le Championnat MotoGP 2020 est désormais ouverte avec le retour victorieux d'Andrea Dovizioso pour Ducati. Mais le grand sujet de discussion à l'approche de l'épreuve de ce week-end reste toujours l'énorme accident survenu sur le Grand Prix du week-end dernier.

C’est Dovizioso qui est arrivé en tête dimanche dernier, devant Joan Mir pour Suzuki, qui est venu dépassé son compère Jack Millar dans le dernier virage pour s'emparer de la seconde place. Ce résultat place Dovizioso en deuxième position au classement général, devant Maverick Viñales, et le rapproche également de Fabio Quartararo dont l’avance n'est désormais plus que de 11 points.

Cette future manche est encore bien évidemment marquée par la terrifiante chute de Franco Morbidelli et Johann Zarco, dont les véhicules ont failli écraser Valentino Rossi au troisième virage.

Alors qu'une guerre des mots a suivi sur le rôle de Zarco dans l'accident, le pilote français de son côté été opéré du poignet, ce qui pourrait lui permettre de faire son retour dès ce week-end.

