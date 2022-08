Bon plan Amazon : l'un des claviers sans fil les plus innovants de Logitech s'offre à vous, à prix très réduit

Il fait partie des claviers très haut de gamme inadaptés à toutes les bourses. Ce clavier sans fil ultra performant se destine aux joueurs qui sont prêts à se passer des câbles et croient en la technologie LightSpeed de Logitech. Celle-ci offre un temps de réponse aussi rapide qu'un clavier filaire plus traditionnel. Il comprend de nombreuses technologies pour obtenir les mêmes performances qu'un clavier filaire traditionnel.

Les touches mécaniques à switches GL permettent un retour doux et tactile et laissent entrevoir les interrupteurs grâce au design frameless. Taper sur votre clavier deviendra un vrai plaisir. Ce modèle bénéficie de la technologie LightSpeed pour une connexion ultra rapide et un temps de réponse quasi inexistant. Le produit est riche en fonctionnalités et dispose du mode jeu, des boutons de luminosité RVB ultra personnalisable et d'une mémoire intégrée pour enregistrer jusqu'à trois profils pour un appairage rapide et simple.

L'expérience utilisateur est même personnalisable. L'entreprise américaine a intégré a son clavier trois sortes d'interrupteurs : linéaire, tactile ou click pour une différence notable au niveau du toucher. Mais quel que soit le mode choisi, vous avez devant vous des interrupteurs mécaniques exceptionnels pour un confort d'utilisation sans pareil. Comme tout clavier gaming, il bénéficie de la technologie anti-ghosting pour presser plusieurs touches simultanément sans erreurs.

(opens in new tab) Clavier sans-fil Logitech G915 TKL Tenkeyless LightSpeed noir|116,99€ (au lieu de 159,99€) (opens in new tab)

En ce moment, il ce superbe clavier gaming sans fil bénéficie d'une remise de 27% sur Amazon, ce qui constitue un excellent rapport qualité-prix pour un périphérique aussi haut de gamme et truffé de technologies avancées. Il préfigure l'avenir du clavier gaming et son autonomie estimée entre une et deux semaines constitue la cerise sur le gâteau. Aucun code promotionnel à taper, la remise est immédiate.