MotoGP 2020 : Comment regarder en direct le Grand Prix d’Andalousie, où que vous soyez ?

La deuxième manche de cette nouvelle saison MotoGP 2020 se déroulera à nouveau à Jerez, en Espagne, ce week-end. Elle fait suite au Grand Prix d'Espagne de dimanche dernier. Nous nous sommes préparé de notre côté à suivre l’événement, où l’on espère une nouvelle fois voir briller le français Fabio Quartararo qui a réussi à établir un nouveau record sur le circuit. Nous avons donc rassemblé pour vous toutes les informations nécessaires en un seul point, afin que vous puissiez suivre passionnément cet événement de votre côté. En direct et ce, où que vous soyez dans le monde.

GRAND PRIX MOTO D’ANDALOUSIE 2020 : où et quand ? Le Grand Prix moto d'Andalousie aura lieu sur le circuit de Jerez ce dimanche 26 juillet à 14h, heure de Paris.

Après avoir remporté sa première victoire en MotoGP lors du GP d'Espagne, tous les yeux seront rivés vers le français Fabio Quartararo de l’écurie Yamaha. Ce dernier tentera d'assurer le doublé à Jerez. Il devra pour cela faire face à une sérieuse concurrence, notamment de la part de son coéquipier Maverick Viñales, qui a quant à lui terminé deuxième lors de l'ultime course.

Le sextuple champion Marc Marquez cherchera lui aussi à bien démarrer sa saison 2020, malgré une fracture du bras causée par une vilaine chute dimanche dernier. Il semblait certain de manquer le Grand Prix d'Andalousie et peut-être bien d'autres courses. Mais le pilote de Honda fera bel et bien un retour spectaculaire ce week-end après avoir subi, avec succès, une opération éclair à Barcelone.

La présence de Cal Crutchlow et d'Alex Rins n'était pas non plus certaine après leurs blessures lors du Grand Prix d'Espagne. Reste que les deux pilotes viennent d'être déclarés aptes à piloter et repartiront de plus belle sur cette épreuve.

Quelles surprises nous réserve donc la course de ce dimanche ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir : être devant votre écran au moment du départ. Pour ce faire, lisez notre guide de visionnage ci-dessous.

Où regarder le Grand Prix d’Andalousie 2020 en France ?

Le Grand Prix d’Andalousie sera diffusé en direct sur Canal Plus le dimanche 26 juillet à 14h, heure de Paris. Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Canal Plus ? Nous vous recommandons de souscrire à la formule sans engagement pour 19,90 € par mois. Le premier mois est offert, profitez-en !

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder à votre abonnement Canal Plus, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux. Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu’elle s’avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours. De plus, vous pouvez obtenir 3 mois GRATUITS si vous vous engagez pendant un an. Difficile de faire plus efficace. Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site MyCanal et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la course.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.