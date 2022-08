Économisez jusqu’à 730 € sur le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4

Prêt à vous offrir un tout nouveau smartphone pliable ? Parcourez les offres promotionnelles les plus alléchantes associées au nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4, désormais disponible en précommande. Bien que coûteux, ce flagship étonnant est parfait pour ceux souhaitant transporter un smartphone et une tablette dans leur poche. De plus, il est aujourd’hui soumis à quelques remises exceptionnelles qui valent toute votre attention.



Avec un prix de départ de 1 799 €, le Samsung Galaxy Z Fold 4 n’est pas plus cher que son prédécesseur (au moment de sa sortie). Inutile de dire qu'il s'agit d'un appareil de niche qui va plaire aux plus passionnés d’entre vous. Il affiche un certain nombre d'améliorations intéressantes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui en fait l'appareil pliable le plus polyvalent que Samsung ait jamais proposé.

Un écran de couverture légèrement plus grand, un puissant chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et un système de caméra amélioré (le même que l'excellent Galaxy S22) placent le Fold 4 au premier rang des smartphones phares de 2022. Il est complet, performant et multitâche, grâce à plusieurs mises à niveau logicielles et le support pratique du stylet S-Pen

Les meilleures offres de précommande du Samsung Galaxy Z Fold 4

(opens in new tab) Samsung Galaxy Z Fold 4 : économisez jusqu’à 730 € (opens in new tab)

Samsung.com propose actuellement l’offre de précommande la plus alléchante, avec des économies conséquentes si vous souhaitez l’échanger contre votre ancien appareil. La primeur est donnée bien évidemment aux smartphones et tablettes Samsung. Ainsi, si vous optez pour la reprise d’un Galaxy S20 Ultra, par exemple, vous recevrez une remise de 290 €. Celle-ci peut grimper jusqu’à 730 €. L’opération fonctionne avec presque tous les modèles de smartphones, y compris les iPhones (de 5s à 13). En plus de ce bonus reprise, Samsung vous réserve une coque et un an d’assurance Samsung Care+. Attention, le site de Samsung connaît actuellement des pics de trafic et certaines pages marchandes peuvent ne pas s’afficher immédiatement. Nous vous recommandons d'attendre un peu et de revenir sur lesdites pages plus tard dans la journée.

Ces quatre marchands proposent une remise de 200 € maximum, pour toute reprise de votre ancien smartphone :

Amazon (opens in new tab)

Boulanger (opens in new tab)

Red by SFR (opens in new tab)

SFR (opens in new tab)

Faut-il acheter le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Caractéristiques techniques (Image credit: Samsung) Système d'exploitation : Android 12 | Ecran : 7,6 pouces AMOLED, 120Hz | Résolution : 2176 x 1812 (principal) 2316 x 904 (couverture) | CPU : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Mémoire : 12 Go | Poids : 263 g | Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To | Batterie : 4 400mAh | Caméra arrière : 12 Mpx (ultra-grand angle) / 50 Mpx (grand angle) / 10 Mpx (téléobjectif) | Caméra frontale : 10 Mpx

Le Samsung Galaxy Z Fold 4, bien qu'exceptionnellement cher, pourrait juste être le déclic qui poussera le grand public à faire le grand saut vers les smartphones pliables haut de gamme. Comme à chaque itération, Samsung s'est donné beaucoup de mal pour prouver que son champion pliable n'est pas seulement innovant, mais aussi un smartphone puissant et convivial - un précieux compagnon au quotidien.

Comme toujours avec la gamme Fold, le principal argument de vente du Fold 4 est son fantastique écran Super AMOLED, qui présente un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz. Samsung a modifié le design en élargissant l'écran de 2,7 mm à l'extérieur, ce qui donne un peu plus d'espace, une sensation moins "étroite" et une surface réelle de 6,2 pouces (2316 x 904) lorsque l'appareil est plié. Déployez ce dernier et vous obtiendrez un glorieux 7,6 pouces de surface d'écran avec une résolution de 2176 x 1812 pixels. Samsung a également réduit la charnière du Fold 3, ce qui rend le smartphone plus svelte lorsqu'il est plié.

À l'intérieur, le Fold 4 embarque une puce Snapdragon 8+ Gen 1 avec 12 Go de RAM. Les benchmarks indiquent que le CPU Snapdragon 8+ Gen 1 présente une augmentation d'environ 10% des performances par rapport à son prédécesseur, ainsi qu'une augmentation de 30% de l'efficacité énergétique. Considérant que le Fold 4 a la même capacité de batterie de 4 400 mAh que le Fold 3, c'est une mise à niveau bienvenue en termes d'utilisation quotidienne.

Là où le Galaxy Z Fold 4 est un peu moins performant, c'est dans la conception de son module photo, le même que celui du Galaxy S22 standard. Bien qu'il s'agisse d'un appareil photo puissant dans l'ensemble, il n'est pas aussi haut de gamme que la proposition du Samsung Galaxy S22 Ultra, toujours le roi des photophones Android à ce jour.