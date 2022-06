Les meilleures offres internet fibre optique de 2022

Pas facile de s’y retrouver devant la multitude d’offres fibre optique proposées par les différents fournisseurs d’accès internet (FAI) que sont Free, Orange, Bouygues et SFR. Pourtant, elle représente un gain de vitesse non négligeable par rapport aux connexions ADSL vieillissantes, dont bon nombre de foyers en sont encore pourvues. Nous allons détailler pour vous les meilleurs abonnements fibre optique mais avant, qu’est-ce que la fibre ?

La différence entre l’ADSL et la connexion par fibre optique se différence notamment au niveau des câbles. L’ADSL utilise le réseau téléphonique des fils de cuivre pour faire passer des données numériques. La fibre optique nécessite l’installation d’un tout nouveau réseau indépendamment du réseau téléphonique mais bien plus performant. Elle utilise les fibres de verre ou du plastique pour faire passer des données numériques grâce à la lumière et vont en théorie aussi rapidement que la lumière. Cette idée de fibre optique date de plus d’un siècle et on commençait déjà à l’utiliser durant les années 1970 dans les entreprises. Mais le déploiement pour les particuliers est bien plus récent même s’il a commencé dans les années 2000. La différence entre l’ADSL et la fibre optique est notable, et aujourd’hui, en France, presque 30 millions de foyers en sont équipés. Les avantages sont nombreux : la navigation sur le web est bien plus fluide, les pages internet se chargent plus rapidement, le visionnage de films en streaming est amélioré et le « ping » (latence) pour les joueurs est grandement réduit.

Toutefois ce n’est pas toujours évident d’être éligible puisque comme dit plus haut, la fibre optique nécessite l’installation d’un tout nouveau réseau de câbles pour transférer les données numériques. En outre, certains standards de fibre optique diffèrent, malgré une uniformisation récente pour faciliter le choix des utilisateurs. Lors de la démocratisation de la fibre optique, les opérateurs ont vite joué sur les mots et utilisaient le terme « fibre optique » dès qu’ils proposaient une connexion très haut débit en utilisant encore les câbles en cuivre. Or le seul standard valable est le format FTTH (pour « Fiber to the home »), c’est-à-dire que la fibre arrive jusqu’à la box du foyer. D’autres moyens utilisent en théorie la fibre mais l’installation s’arrête à l’immeuble, et tous les appartements sont raccordés à l’aide de fils de cuivre. Depuis 2016, une loi impose à tous les immeubles dont la date de construction a débuté après cette date d’inclure une installation pré-fibrée.

1. Bbox Must à 15,99€/mois pendant un an (au lieu de 22,99€), puis 40,99€/mois La meilleure offre pour profiter de la fibre optique sans se ruiner Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Offre intermédiaire comprenant une connexion fibre honorable Décodeur TV 4K En promotion pendant un an, pour un rapport qualité / prix excellent sur la première année Absence du support HDR (via le décodeur 4K) Pas de répétiteurs WiFi inclus

La première sélection de notre top est l’abonnement Bbox Must de Bouygues Telecom - il se situe au niveau intermédiaire de ce que peut offrir le FAI. En ce moment, bénéficiez d’une promotion de -30%. La Bbox Must offre un débit descendant de 1 Gb/s tandis que le débit ascendant est de 700 Mb/s. Profitez également de 180 chaînes TV. En théorie, il vous suffira de seulement 6 minutes pour télécharger un jeu de 50 Go sur consoles, tandis qu’un film de 2 Go prendra 16 secondes. L’offre propose aussi un décodeur TV Bbox 4K et concernant le téléphone fixe, des appels illimités en France sur fixes et mobiles et dans plus de 110 pays sur les fixes. Une offre honorable qui contentera la très grosse majorité des utilisateurs.

2. Bbox Ultym à 29,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois L’abonnement idéal pour profiter du WiFi de dernière génération Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Connexion ultra rapide Jusqu’à deux répétiteurs WiFi inclus après diagnostic du réseau au sein du logement Décodeur TV Box 4K HDR Abonnement Salto inclus les six premiers mois Appels illimités fixes et mobiles vers l’Europe et la Suisse et vers les téléphones fixes dans plus de 110 pays On aurait aimé plus de chaînes

Cette offre est supérieure à celle précédente, avec un débit de téléchargement descendant à 2 Go/s et ascendant de 900 Mb/s, via un standard WiFi de 6ème génération. L’abonnement concède en plus jusqu’à deux répétiteurs WiFi 6 pour couvrir tout votre logement. Concernant la TV, l’abonnement propose 180 chaînes et un décodeur 4K avec HDR, alors que le forfait Bbox Must octroie uniquement l’ultra haute définition. La téléphonie fixe vous invite à joindre sans limite les fixes et les mobiles partout en Europe y compris la Suisse – ainsi que les lignes fixes de plus de 110 pays. La Bbox Ultym inclut de même un abonnement Salto de 6 mois, il passera à 6,99€/mois ensuite.

3. Sosh Fibre à 14,99€/mois (au lieu de 19,99/mois), puis 29,99€/mois L’abonnement fibre à petit prix Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Bon rapport qualité-prix Utilise le réseau Orange rapide Box internet qui n’est autre que la Livebox 5 Sans engagement Beaucoup d’options onéreuses comme le décodeur TV 4K ou encore les appels vers les mobiles Connexion limitée à 300 Mb/s

La filiale d’Orange propose elle aussi, à l’image des forfaits mobiles, un abonnement fibre moins cher. Qui dit moins cher dit aussi connexion moins rapide. Se basant sur le réseau de la maison mère, la box Sosh n’offre qu’une connexion limitée à 300 Mbits/s en téléchargement et le même débit en vitesse d’envoi. Les appels sont illimités uniquement vers les téléphones fixes de métropole et des DOM, ainsi que vers une centaine de pays. Pour téléphoner vers les mobiles, l’opérateur demande une souscription supplémentaire de 5€/mois. De même l’option décodeur TV 4K avec l’application TV d’orange nécessite 5€ supplémentaires, de quoi faire rapidement grimper la facture de l’abonnement et réduire l’intérêt du concept d’abonnement low cost. Si vous souhaitez ces deux options, il est préférable d’aller jeter un œil directement chez Orange qui inclut ces options dans leurs abonnements, certes plus chers, mais finalement au même prix qu’un abonnement Sosh toutes options. Attention : l’offre promotionnelle de 14,99€/mois est valable jusqu’au 4 juillet.

4. Orange Livebox Max Fibre à 34,99 €/mois puis 54,99€/mois Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Très grosse connexion fibre Appels illimités vers les fixes et mobiles de nombreux pays Trois répéteurs WiFi inclus Frais d’activation prohibitifs pour tous les services optionnels

L’opérateur historique, maison mère de Sosh, propose trois offres fibre avec la Livebox 5, l’avant-dernière, et la nouvelle Livebox 6 pour son offre la plus haut de gamme. C’est d’ailleurs celle-ci qui nous intéresse ici puisqu’elle délivre une vitesse de connexion extrêmement rapide. La vitesse de téléchargement s’élève jusqu’à 2 Gbit/s contre 800 Mbit/s en envoi - grâce à la Livebox 6, équipée du WiFi 6. Vous pouvez de même profiter d’une connexion maximisée dans toutes les pièces de votre foyer en demandant jusqu’à trois répétiteurs WiFi. Cependant, Orange fait payer les frais d’activation de nombreux services théoriquement inclus dans l’abonnement. Comme par exemple l’Airbox de 20 Go, un boîtier compact portable qui vous permet de profiter d’une connexion 4G constante. Outre le fait qu’on n’y voit franchement pas beaucoup d’intérêt, les frais d’activation pour ce service s’élèvent à 10€. De même que les répétiteurs WiFi pour 10€ l’unité. On y trouve également le décodeur TV 4K HDR pour la somme de 40€. Ce qui peut être excluant dans un abonnement qui se veut déjà prohibitif.

Free propose de nombreux abonnements adaptés à toutes les bourses. Ici, il s’agit de la plus premium qui nous intéresse, la Freebox Delta. Nous nous contenterons de sa forme classique (c’est-à-dire sans l’option box Devialet dispensable) à part si vous souhaitez une enceinte intégrée à votre box et un design original, entraînant un surplus de 9,99€/mois.



La Freebox Delta a l’originalité d’offrir une connexion fibre nouvelle génération 10G Epon. C’est-à-dire une architecture où la connexion n’est plus personnelle, chaque abonné profite de sa propre liaison fibre, seul le débit disponible est partagé entre différents abonnés. En théorie, cette nouvelle technologie vous permet d’atteindre les 10 Gb/s. Si sur le papier, on s’attend à ce que la connexion soit déstabilisée le soir lorsque tous les abonnés Delta se connectent, c’est plus complexe qu’il n’y paraît puisque la saturation s’observe plutôt en amont du NRO (nœud de raccordement optique). Les 10 Gbits/s sont donc ultra théoriques, ne vous attendez pas à une connexion aussi rapide et aussi constante.



Dans cette offre, Free présente une multitude de services, à savoir Netflix, Amazon Prime TV by Canal pour une durée illimitée. L’opérateur de Xavier Niel inclut de même Canal+ Séries pendant un an, et trois mois d’abonnement Apple TV+ puis 4,99€ mensuels. On bénéficie aussi des standards HDR10+, Dolby Atmos et Dolby Vision via le décodeur TV. La Freebox Delta a aussi l’avantage d’être concédée sans engagement. Un bon point pour ceux qui souhaitent essayer cette nouvelle technologie PON, et ensuite piocher dans un abonnement un cran en dessous s’ils ne sont pas convaincus.

6. SFR Box Power 8 à 34€/mois puis 50€/mois Pour goûter à la toute-puissance d’une connexion fibrée ultra-performante Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Connexion ultra performante, la meilleure techniquement si on excepte Free et sa technologie 10G EPON encore perfectible Décodeur TV 4K compatible HDR, Dolby Vision & Atmos Stockage Cloud 100 Go Deux mois offerts Peu de services de streaming inclus - on aurait aimé au moins bénéficier de Netflix ou d’Amazon Prime Video

SFR propose encore ses Box 7 pour des abonnements d’entrée de gamme. On y trouve le WiFi 5, un débit de 500 Mb/s ou 1 Gb/s en fonction du forfait choisi, ainsi qu’une image 4K. Mais la SFR Box Power 8 à 34€ mensuels la première année puis 50€, l’opérateur propose une connexion ultra performante, qui, contrairement à Free, n’utilise pas la technologie EPON… mais bien une connexion fibre traditionnelle. La connexion peut atteindre jusqu’à 8 Gb/s en débit descendant et 1 Gb/s en ascendant. Vous avez bien sûr un décodeur TV Ultra HD 4K compatible HDR et Dolby Vision. L’assistant vocal Alexa d’Amazon est offert. Enfin, un bouquet TV enrichi de 200 chaînes est disponible ici. Un abonnement certes onéreux mais qui conviendra parfaitement à ceux qui recherchent à tout prix une connexion ultra rapide.

7. SFR Box 7 série limitée à 24€/mois pendant deux ans La vraie bonne affaire du moment Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Rapport qualité-prix très bon Deux mois offerts en ce moment Bouquet 200 chaînes 100 Go de stockage garantis sur le cloud Non compatible HDR ni Dolby Vision

Il s’agit d’une offre d’entrée de gamme mais qui mérite une petite attention tout de même. En effet, vous payez 20€ mensuels seulement pour une connexion fibrée convaincante, d’un débit en téléchargement de 500 Mb/s et de 500 Mb/s en envoi. Cependant, pour 4€ de plus, vous avez un débit en téléchargement de 1 Gb/s, un bouquet de 200 chaînes contre 160, et 100 Go de stockage. Un rapport qualité-prix très honnête malgré un WiFi 5 daté - mais qui reste tout de même performant. De plus, l’opérateur offre deux mois gratuits !

8. RED Box à 20€/mois L’offre low cost pour les petites bourses Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Bon rapport qualité/prix si on ne pioche pas dans les options Connexion performante Sans engagement Beaucoup trop d’options Décodeur TV également optionnel Appels vers les mobiles… en option

La filiale low cost de SFR commercialise aussi son propre abonnement box internet. Et il est sur le papier, intéressant. Mais quand on regarde dans les détails, on s’aperçoit que, à l’image de Sosh, beaucoup de fonctionnalités demeurent en option. On se retrouve avec un abonnement finalement aussi onéreux qu’une offre FAI traditionnelle. La porte d’entrée est fixée à 20€. Pour ce tarif, vous disposez du Wifi 5, des débits théoriques de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Vous bénéficiez de 10 Go de stockage. Cependant, à ce prix, vous n’avez pas de décodeur TV et vous avez accès à 35 chaînes uniquement via l’application RED TV. La filiale low cost demande un surplus de 29€ à l’achat pour le décodeur TV, et 3€ mensuels supplémentaires pour 100 chaînes. Vous n’avez pas non plus les appels fixes vers les mobiles, ou rajoutez 5€ (offerts en ce moment néanmoins). Le WiFi 6 est en option et nécessite 7€ supplémentaires. Ce qui nous donne donc avec ces options cochées, un abonnement à 35€/mois. On a vu mieux pour du low cost. Toutefois, sans options, la RED Box peut tout à fait convenir aux personnes ne regardant que peu la télé et désirant surtout une connexion internet performante. L’offre est disponible jusqu’au 20 juin.

9. Freebox Pop à 29,99€/mois pendant 1 an, puis 39,99 €/mois L’abonnement tout-en-un à prix contenu Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Un excellent rapport qualité-prix Des services comme Canal + Séries sont offerts sans supplément Connexion fibre très performante Décodeur TV 4K compatible HDR, Dolby Vision, Atmos Sans engagement On aurait aimé bénéficier de plus de répétiteurs WiFi

Retour chez Free avec la box Pop, une offre un cran en dessous de la Delta mais qui est tout aussi intéressante niveau prix/prestations. C’est une box sans engagement qui plus est, et elle permet de profiter d’un très bon débit théorique de 5 Gb/s en montant et de 700 MB/s en envoi. De plus, on retrouve un répétiteur WiFi inclus pour couvrir tout votre logement. Le décodeur contient un bouquet de 220 chaînes et d’une panoplie de fonctionnalités comme la 4K HDR, Dolby Atmos pour un son ambiant immersif en 3D et se veut compatible Dolby Vision, Dolby Surround 5.1 et consorts. Le téléphone fixe permet de contacter n’importe qui vers les mobiles et fixes DOM, Europe et sur plus de 100 destinations. Canal + Séries est inclus pendant 1 an et Apple TV+ pendant trois mois.

La SFR Box 8 est déclinée en deux offres. Celle-ci est la plus abordable. Néanmoins, elle reste très intéressante avec un débit théorique de 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Les appels vers les fixes en France sont inclus et le décodeur TV est compatible 4K HDR et Dolby Vision. Vous pouvez aussi stocker vos photos et vidéos jusqu’à 10 Go sur le cloud. Pas de répétiteurs WiFi garantis dans l’emballage cependant. Pour compenser cette absence, SFR rembourse jusqu’à 100€ les frais de résiliation de votre ancien FAI.

Nous avons fait le tour des dix offres fibre optique que nous estimons les plus intéressantes. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix. Cependant, avant toute souscription, vérifiez bien votre éligibilité en fonction de votre lieu et du FAI sélectionné !