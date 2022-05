La nouvelle caméra dorsale de Garmin surveille vos arrières pendant que vous faites du vélo

La société de technologie sportive Garmin ajoute une caméra indispensable à sa gamme de radars et de feux arrière pour vélos Varia.

Il s'agit du Varia RCT715, une caméra 1080p qui filme à 30 images par seconde. L'appareil est doté d'une fonction de capture automatique des incidents qui garantit la poursuite de l'enregistrement "avant, pendant et après" un accident. Comme vous pouvez l'imaginer, le RCT715 est un appareil assez robuste.

Il possède une résistance à l'eau de niveau IPX7, ce qui signifie qu'il peut être immergé jusqu'à un mètre d'eau pendant une durée maximale de 30 minutes. Cependant, le Varia RCT715 n'offre aucune protection contre la poussière ou le sable.

Lorsqu'elle est allumée, la caméra Varia enregistre en continu et sauvegarde les séquences sur l'application Varia. Vous pouvez ensuite transférer ces images sur votre ordinateur ou votre smartphone. L'application vous alertera même si la caméra arrière détecte une voiture qui s'approche trop près derrière vous (à condition que votre téléphone soit fixé à votre vélo et qu'il soit visible pendant que vous roulez). Le RCT715 est également compatible avec les smartwatches et les ordinateurs de vélo Garmin pour vous aider à suivre vos séances d'entraînement ou à envoyer des notifications.

La sécurité avant tout

Si la nouvelle caméra est le point central, les autres caractéristiques du Varia RCT715 sont tout aussi importantes. Le bon fonctionnement de la caméra dépend du bon fonctionnement du radar de contrôle.

Le radar du Varia a un angle de vue de 220 degrés et peut détecter des véhicules jusqu'à une distance de 150 mètres. Il est associé à une lumière incroyablement brillante qui peut être vue à plus d'un kilomètre de distance et dispose de plusieurs modes d'éclairage. Il y a le mode Solid pour une lumière continue, le mode Peloton (qui fait partie de la fonction de conduite en groupe automatisée du système) pour une lumière plus faible qui est plus agréable pour les yeux des personnes derrière vous, le mode Night Flash pour clignoter pendant les trajets tard dans la nuit, et le mode Day Flash pour les trajets en milieu de journée. Au maximum de sa puissance, la Varia atteint 65 lumens.

Batterie courte

Dans un appareil doté d'autant de fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à ce que la batterie se vide rapidement.

L'autonomie de la batterie du Varia dépend des modes d'éclairage que vous utilisez et du fait que l'appareil enregistre en 1080p. La durée de vie la plus courte est de quatre heures avec le mode Solid ou Night Flash activé. La durée de vie la plus longue est de six heures avec le flash de jour activé. Nous avons demandé à Garmin s'il était possible de prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant l'enregistrement de la caméra ou le radar, mais il n'a pas répondu.

Le Varia RCT715 n'est pas bon marché non plus. Vous pouvez en acheter un dès maintenant pour 399,99 € ou acheter un modèle sans caméra pour 199,99 €. Si vous souhaitez coupler le Varia avec une montre Garmin, TechRadar propose un guide pour vous aider.