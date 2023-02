Indiana Jones joué par Harrison Ford pour le dernière fois : découvrez les extraits diffusés pendant le Super Bowl

Disney+ a profité de la finale du Super Bowl américain pour diffuser un premier Spot TV avec des images exclusives du nouvel Indiana Jones : “Indiana Jones et le cadran de la destinée”.

On y découvre le grand Harrison Ford de retour dans son rôle d’Indiana Jones. Et alors qu’il retrouve des anciens ennemis, il rencontre également une nouvelle alliée : sa filleule Helena Shaw jouée par Phoebe Waller-Bridge.

Découvrez le Spot TV ci-dessous !

Un casting en or avec le retour d’Harrison Ford et l’arrivée prometteuse de Phoebe Waller-Bridge

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée sortira en salle le 28 juin 2023 avant de rejoindre la plate-forme Disney+ 17 mois plus tard.

Pour le retour de la saga emblématique Lucasfilm, on retrouve Harrison Ford dans le rôle légendaire d’Indiana Jones. Le film est réalisé par James Mangold, notamment connu pour Le Mans 66 et Logan, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films Xmen.

La vraie surprise au casting, c’est bien entendu l’arrivée de Phoebe Waller-Bridge dans le rôle principal pour accompagner Harrison Ford. L’actrice, scénariste et réalisatrice est particulièrement connue pour la série Fleabag qu’elle a écrite et dans laquelle elle joue le rôle principal, mais aussi pour la série Killing Eve, un thriller romantique avec Sandra Oh et Jodie Comer.

On retrouve également de nombreux noms connus comme Antonio Banderas ou encore John Rhys-Davies qui jouait déjà dans Les Aventuriers de l’Arche Perdue. On va également découvrir Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Mads Mikkelsen (Hannibal, Casino Royal), Boyd Holbrook (Logan) ou encore Oliver Richters (Black Widow). Un casting 5 étoiles donc pour un film déjà très attendu.