Bons plans Ultimate Ears : des enceintes Bluetooth à prix réduit pour jouer les DJ dans votre salon

Le week-end est là et un besoin de festivités se fait ressentir. Voilà maintenant un mois que nous sommes confinés à domicile et si les loisirs ne manquent pas, vous avez envie d’égayer votre intérieur à grand renfort de décibels. Et pourquoi pas partager vos playlists musicales favorites avec vos voisins ? Pour ce faire, rien ne vaut une ou plusieurs enceintes Bluetooth connectées en système multiroom.

Les enceintes Ultimate Ears constituent l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Puissantes et compactes, elles offrent une qualité audio fantastique pour une somme souvent modique. La gamme la moins chère, Wonderboom, est disponible aujourd’hui à un prix moyen de 59,99 € dans la plupart des enseignes en ligne. Ajoutez 20 € supplémentaires pour les Wonderboom 2, plus récentes. Tandis que la Boom 3, notre modèle coup de cœur, monte à 109,99 €.

Nous avons listé les meilleures offres du moment pour vous obtenir ces différentes enceintes Bluetooth Ultimate Ears à prix réduit.

Quelle enceinte Ultimate Ears choisir ?

Connues pour leur design compact, facilement transportable et d’une robustesse à toute épreuve dont celle de l’eau, les enceintes sans fil Ultimate Ears existent dans un catalogue assez varié.

Les modèles Wonderboom et Wonderboom 2 diffusent un son à 360° assez clair avec une portée pouvant atteindre 30 mètres. Utiles dans les petites pièces, vous pouvez combiner jusqu’à deux Wonderboom entre elles pour lancer vos morceaux fétiches en stéréo.

Les Boom 3 ajoutent des basses incroyables avec un égaliseur musical plus raffiné. La portée Bluetooth pousse jusqu’à 45 mètres et vous avez la possibilité d’associer jusqu’à 150 Boom 3 pour créer un mur de son époustouflant. Conçue pour ambiancer vos soirées en extérieur, vous pouvez organiser une party spéciale distanciation sociale réussie grâce à ce petit bijou.