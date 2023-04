Bluesky, futur concurrent de Twitter, débarque sur Android

Le monopole de Twitter, dont le nom n’existe officiellement plus , peut poser certains problemes. En effet, Elon Musk, qui aurait racheté la plateforme sous la contrainte , y est peut-être pour quelque chose. Bluesky - initialement lancé par Twitter - se veut comme une alternative plus transparente et décentralisée. Après être arrivée sur l'App Store en février dernier, le réseau social de Jack Dorsey est dorénavant accessible sur invitation pour les utilisateurs d’appareils Android.

L'application propose un certain nombre de fonctions similaires à celles de Twitter, permettant notamment de rechercher et de suivre d'autres utilisateurs. Cependant, Bluesky est actuellement en version bêta et ne compte donc qu'un nombre limité d'utilisateurs. Selon les informations disponibles, ceux-ci seraient 25.000 à avoir intégré le réseau social.

Bluesky : plus de liberté, moins de censure

Bluesky a vu le jour en 2019, en étant soutenu par Twitter. Le réseau social s'est ensuite officiellement détachée de Twitter en 2021 pour devenir indépendant, bien que Bluesky soit un quasi-clone de Twitter. Mais celui-ci se veut bien plus transparent, permettant une expérience personnalisée.

Le PDG de Bluesky, Jay Graber, indique ainsi : "Pour les développeurs, un marché ouvert d'algorithmes offrira la liberté d'expérimenter et de publier des algorithmes que tout le monde pourra utiliser [...] Pour les utilisateurs, la possibilité de personnaliser leur flux leur redonnera le contrôle de leur ressource la plus précieuse : leur attention.”

Les réseaux sociaux décentralisés offrent par ailleurs une plus grande liberté d'expression, car ils ne sont pas contrôlés par une seule entreprise ou un seul gouvernement. Les utilisateurs peuvent publier ce qu'ils veulent sans craindre la censure ou la suppression arbitraire de leur contenu.

De plus, ceux-ci sont plus résilients que les réseaux sociaux centralisés, car ils ne dépendent pas d'une seule entreprise pour leur fonctionnement. Si une entreprise ferme ou subit une attaque, le réseau social décentralisé peut continuer à fonctionner. De plus, les données sont stockées sur un réseau plutôt que sur les serveurs d'une entreprise, permettant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leur vie privée.