Bang & Olufsen : Alexa embarque dans la Beosound A1 bluetooth

Trouver un haut-parleur Bluetooth qui coche toutes les cases peut être délicat, surtout si vous cherchez un appareil qui fonctionne aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre maison.

Bang & Olufsen prétend avoir la réponse avec le Beosound A1 de deuxième génération, qui est "le premier haut-parleur Bluetooth au monde avec Alexa entièrement intégré".

Il est important de prendre cette affirmation avec des pincettes - d'autres haut-parleurs portables comme le Megablast UE peuvent se connecter à Alexa par Wi-Fi - mais le Beosound A1 ne compte que sur Bluetooth pour le faire. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'une connexion Wi-Fi mais que vous dépendez d’un autre équipement (smartphone, tablette...) pour pouvoir faire appel à Alexa. A condition que cet équipement reste à portée de bluetooth.

En plus d’avoir intégré Alexa, ce haut-parleur Bluetooth en forme de palet a été légèrement redessiné et étanchéifié à la poussière et à l'eau - tout en conservant sa poignée de transport chic.

Selon Bang & Olufsen, le Beosound A1 est certifié IP67, ce qui signifie que "le haut-parleur résiste à des infiltrations d'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes, et est à l'abri du sable et de la saleté pour que les utilisateurs puissent profiter de la musique à l'extérieur, au bord de la piscine et à la plage".

L'autonomie annoncée de la batterie est de 18 heures, ce qui est plus que le meilleur haut-parleur Bluetooth de 2020, le Sonos Move.

Un son 360°

Le nouveau Beosound A1 peut fournir un son à 360 degrés, grâce à deux amplificateurs de classe D de 30 W qui alimentent un woofer et un tweeter.

Si vous voulez rendre ce son plus immersif, vous pouvez coupler deux de ces Beosound A1 de deuxième génération pour obtenir un son stéréo. Une plongée dans l'application Bang & Olufsen vous donnera la possibilité d’effectuer des réglages pour obtenir le son qui vous convient. La marque affirme également que les appels vocaux devraient également bénéficier d’un très on son grâce à trois microphones, tandis que la prise en charge de Microsoft Swift Pair et Google Fast Pair "permet une configuration rapide si vous souhaitez utiliser le haut-parleur pour les conférences téléphoniques d'affaires".

Le Beosound A1 2nd Gen est disponible au prix de 250 euros.