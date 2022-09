Votre barre de son fonctionne mal ? Voici comment résoudre les problèmes les plus communs

En ajoutant l'une des meilleures barres de son à votre installation TV, vous êtes censé obtenir facilement une meilleure qualité sonore dans votre salon. S'il est vrai que n'importe quelle barre de son à peu près correcte offre un meilleur son que n'importe quel système audio intégré à la télévision, il existe un certain nombre d'erreurs que les gens commettent lorsqu'ils installent et utilisent leur barre de son et qui peuvent les empêcher d'offrir une qualité sonore optimale.

Naturellement, nous voulons nous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre équipement home cinéma. Nous examinons donc ici cinq des erreurs les plus courantes, afin de vous aider à éviter de commettre vos propres faux pas avec votre barre de son.

1. Vous ne vérifiez pas la balance des canaux de votre barre de son

Si presque toutes les barres de son sont placées sous un écran de télévision, les conditions exactes de la pièce dans laquelle elles sont placées peuvent varier presque à l'infini. Cela signifie que le son qu'elles produisent peut également être très variable lorsqu'il rebondit sur les surfaces de votre pièce. Et cela est encore plus vrai maintenant que de nombreuses barres de son créent des effets de canal audio spécifiques en réfléchissant leur son sur les murs et les plafonds.

Pour obtenir le son le plus équilibré et donc le plus immersif possible d'une barre de son, vous devrez donc compenser les déséquilibres et les excentricités de la disposition particulière de votre pièce.

La plupart des barres de son vous permettent d'ajuster les volumes relatifs de leurs différents canaux par le biais de télécommandes ou d'applications sur votre téléphone.

Dans un monde parfait, votre barre de son sera dotée d'un système d'auto-calibrage, où les micros de la barre de son principale ou de la télécommande écoutent des signaux de test et ajustent automatiquement la sortie de la barre de son en conséquence. De nombreuses barres de son haut de gamme intègrent ce système, et les barres de son Sonos peuvent le faire via l'application Sonos, mais uniquement si vous avez un iPhone, malheureusement.

2. Vous souffrez d'un décalage audio causé par l'ARC/eARC

Sur le papier, la technologie du canal de retour audio (ARC) qui fait partie de la spécification de connexion HDMI est une idée fantastique. Après tout, elle permet aux téléviseurs qui prennent en charge l'ARC d'envoyer leur son via des connexions HDMI certifiées ARC vers des appareils externes tels que des barres de son et des récepteurs AV, réduisant ainsi les problèmes de câblage et transformant essentiellement votre téléviseur en un "dispositif de commutation" audio pratique.

En réalité, l'ARC n'est pas toujours une bénédiction. Au fil des ans, elle est devenue tristement célèbre car, avec certaines installations audiovisuelles, le son se désolidarise de l'image, de sorte que les lèvres des acteurs ne sont pas synchronisées avec les mots qu'ils prononcent.

Pour être clair, ce problème n'est en aucun cas universel avec l'ARC. Dans de nombreuses configurations, cela fonctionne très bien. Cependant, il s'agit toujours de l'une des plaintes audio les plus courantes dont nous entendons parler. Heureusement, si ce problème affecte votre barre de son lorsque vous utilisez l'ARC, vous pouvez y remédier.

Tout d'abord, certains téléviseurs et barres de son proposent des options de réglage de la synchronisation audio pour tenter de corriger les erreurs de synchronisation potentielles, ce qui constitue un bon point de départ. Cependant, ces réglages peuvent être difficiles à trouver et ne résolvent pas toujours complètement le problème.

L'expérience suggère également que, parfois, une source peut provoquer un décalage audio dans un système alors que d'autres ne le font pas, ce qui peut vous obliger à modifier les paramètres de décalage audio (si votre matériel les prend en charge) à plusieurs reprises.

En gardant tout cela à l'esprit, la meilleure façon de limiter les problèmes de synchronisation audio est d'utiliser le système HDMI passthrough de votre barre de son, si elle en possède un. Certaines barres de son disposent d'une entrée HDMI ainsi que d'une connexion HDMI au téléviseur, et elles peuvent transmettre la vidéo au téléviseur, mais prendre le son en cours de route.

Si vous avez une source particulière qui est transmise avec un retard, et si votre barre de son possède un port HDMI passthrough, connectez votre source directement à la barre de son, afin qu'elle puisse éliminer le son avant de transmettre la vidéo à votre téléviseur.

La HT-A7000 de Sony est l'une des rares barres de son capables de gérer un équilibre son/image sur une résolution 4K 120Hz (Image credit: Future)

3. Vous subissez une qualité d'image HDR et gaming inférieure

Après avoir fait l'éloge des systèmes de transmission HDMI de certaines barres de son, il peut y avoir un inconvénient dont vous devez tenir compte en fonction des capacités de votre téléviseur et de vos sources.

Si vous possédez une PS5, une Xbox Series X ou un PC équipé d'une carte graphique haut de gamme récente, ainsi qu'un téléviseur capable de gérer des résolutions 4K à un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec VRR, vous voudrez alors que la sortie HDMI de votre barre de son soit capable de transmettre ces visuels de pointe à votre écran. Malheureusement, très peu de barres de son sont actuellement capables de le faire. Si vous essayez de faire passer de tels signaux, vous les verrez presque toujours réduits au mieux à 4K 60Hz, sans taux de rafraîchissement variable.

Même les dernières barres de son LG et Samsung ne prennent pas en charge une bande passante suffisante sur leurs ports HDMI pour transmettre la 4K 120Hz et/ou le VRR aux écrans, bien que nombre de leurs derniers téléviseurs prennent en charge ces fonctions graphiques de pointe.

La barre de son Sony HT-A7000 prend en charge la transmission de la 4K à 120 Hz, mais pas les taux de rafraîchissement variables. Mais c'est tout ce que l'on peut dire en termes de prise en charge des jeux vidéo de pointe via la boucle HDMI sur le marché actuel des barres de son.

L'autre problème avec le HDMI passthrough est que, si la grande majorité des barres de son qui en sont équipées prennent en charge le HDR, beaucoup ne prennent pas en charge les formats HDR10+ et Dolby Vision HDR "premium". Ou, dans certains cas, elles ne prennent en charge qu'un seul de ces formats HDR premium, et non les deux.

Les barres de son LG et Sony, par exemple, prennent en charge le Dolby Vision, mais pas le HDR10+. Ainsi, même si votre téléviseur prend en charge le HDR10+, si vous faites passer un signal HDR10+ par une barre de son qui ne prend pas en charge le HDR10+, votre téléviseur ne recevra pas réellement le HDR10+. Vous perdrez donc les avantages de la qualité d'image associés aux informations supplémentaires sur l'image scène par scène que les signaux HDR10+ transportent.

Cela n'aura aucune importance, bien sûr, si le téléviseur de votre choix ne prend pas en charge le HDR10+ (beaucoup ne le font pas). Mais si votre téléviseur prend en charge le HDR10+, vous pouvez opter pour une barre de son qui le prend également en charge, comme la plupart des derniers modèles de Samsung.

Il en va de même, bien sûr, pour le Dolby Vision. Si votre source peut le produire et que votre téléviseur peut le lire, mais que votre barre de son ne peut pas transmettre ses données d'image supplémentaires scène par scène, vous perdrez à nouveau l'avantage en termes de qualité d'image que Dolby Vision peut vous offrir, à moins que vous ne puissiez emprunter la voie de l'ARC.

Les barres de son haut de gamme de Samsung supportent de manière impressionnante le HDR10+ et le Dolby Vision. Cependant, pour montrer à quel point la situation du HDR reste confuse, les téléviseurs Samsung ne prennent pas réellement en charge Dolby Vision !

En bref, si vous avez une console de jeux, un lecteur Blu-ray 4K ou un appareil de streaming dont vous voulez obtenir la qualité maximale, il se peut que vous ne vouliez pas que cela passe par votre barre de son.

4. La musique vous semble terne ? Expérimentez les différents modes de musique proposés

De nombreuses barres de son sont conçues principalement pour la lecture de bandes sonores de films et de programmes télévisés. Cependant, il n'y a aucune raison de principe pour qu'elles ne puissent pas faire double emploi avec des lecteurs de musique de qualité. En fait, un nombre croissant de barres de son prennent en charge les fichiers audio haute résolution et le streaming direct à partir d'applications musicales populaires.

La qualité du son des barres de son avec la musique peut toutefois dépendre massivement du préréglage du son que vous utilisez. Par exemple, certaines barres de son multicanal proposent des modes sonores par défaut qui remixent essentiellement la musique stéréo pour tirer parti de tous les canaux fournis par la barre de son. C'est très astucieux et, lorsque le traitement de remixage est très performant, il peut donner des résultats étonnamment immersifs et convaincants.

Cependant, le processus de mixage ascendant peut tout aussi bien s'avérer désagréable sur les barres de son qui ne disposent pas d'un traitement audio suffisant, ou dont le traitement est davantage adapté à l'audio des films. Dans ce cas, vous devrez probablement vous assurer que votre barre de son est réglée sur un mode qui s'en tient à une lecture stéréo directe.

Nous avons entendu des barres de son qui sonnent mieux avec de la musique en mode upmix qu'en stéréo, et nous avons également constaté que certaines barres de son sonnent mieux dans différents modes avec différents genres musicaux.

L'essentiel est qu'il ne faut pas être trop paresseux. Essayez différents préréglages si vous passez à la musique, plutôt que de vous en tenir au préréglage que votre barre de son pourrait considérer comme le meilleur.

Le HDMI ARC et le HDMI eARC peuvent tous deux prendre en charge le Dolby Atmos... mais il y a une différence importante, alors apprenez à connaître vos connexions ! (Image credit: Future)

5. Attention, toutes les versions Dolby Atmos ne sont pas égales

Les bandes sonores Dolby Atmos sont sans doute le summum, avec DTS:X, en termes de qualité audio. Cependant, ce n'est pas parce que votre barre de son indique qu'elle est compatible Dolby Atmos qu'elle reçoit nécessairement la meilleure version de ce standard.

Dolby Atmos peut en fait être transporté dans deux types de "conteneurs" : l'un appelé Dolby Digital+, l'autre True HD. L'option DD+ est une version compressée, généralement utilisée pour le contenu diffusé en continu. La version True HD n'est pas compressée et offre donc le son le plus propre et le plus dynamique.

Le point essentiel est que le fait que vous obteniez la meilleure version de Dolby Atmos ou non peut dépendre des connexions de votre barre de son. Tout d'abord, certaines marques - notamment LG et Samsung - ont introduit cette année la prise en charge du Dolby Atmos sans fil, grâce à laquelle leurs téléviseurs peuvent envoyer le Dolby Atmos à leurs barres de son sans avoir besoin de câbles. Très pratique et futuriste, mais la version de Dolby Atmos utilisée est celle de qualité inférieure DD+.

Un malentendu plus courant concerne notre vieil ami, la technologie HDMI ARC. Il existe en fait deux types de connexion HDMI ARC : la version standard/originale, et une version eARC plus récente que l'on trouve sur les connexions HDMI actuelles. Si votre téléviseur ou votre barre de son ne prend en charge que la technologie ARC, vous ne pourrez faire passer que la version compressée DD+ de Dolby Atmos de votre téléviseur à votre barre de son. Si votre téléviseur et votre barre de son prennent tous deux en charge l'eARC, vous pourrez l'utiliser pour envoyer la version complète et non compressée de Dolby Atmos pour un son encore plus détaillé.

Veillez donc à ne pas vous mettre accidentellement dans une situation où la qualité audio Dolby Atmos ne serait pas aussi élevée qu'elle pourrait l'être, car si vous avez investi dans l'un des meilleurs téléviseurs et une belle barre de son Dolby Atmos, vous voudrez que le son soit aussi spectaculaire que les images.