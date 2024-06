GEEKOM Mini Air 12 : l’excellent Mini-PC passe à seulement 249 € avec ce code promo !

La marque GEEKOM ne vous dit peut-être rien, mais c’est LA référence en matière de Mini-PC. Beaucoup plus petits que des tours PC classiques, ces ordinateurs de bureau proposent des configurations intéressantes, même pour les tâches les plus gourmandes. Le boitier se branche simplement à un moniteur, à un clavier et une souris. Et grâce à sa taille compact, vous pouvez le déplacer facilement puisque ce mini-PC se glisse facilement dans n’importe quel sac.

En ce moment, le GEEKOM Mini Air 12 profite d’une belle réduction puisque son prix passe de 399 € à 299 €. En renseignant en plus le code promo Techradarair12, vous obtenez 50 € de réduction supplémentaire, ce qui le fait passer à seulement 249 €.

GEEKOM Mini Air 12 : format compact, prix mini et hautes performances

Vous l’aurez compris, le Mini-PC GEEKOM Mini Air 12 se démarque par sa petite taille. Il ne mesure en effet que 117 x 112 x 34,2 mm. Mais ne vous fiez pas à ses dimensions, il a tout d’un grand ! Sous le moteur, il embarque une puce Intel Alder Lake-N N100 de 12ème génération épaulée par 16 Go de RAM DDR5 et un disque SSD de 512 Go.

Le GEEKOM Mini Air 12 peut ainsi prendre en charge jusqu’à 3 écrans 8K. Vous pouvez donc améliorer votre productivité en connectant 3 moniteurs différents. Et niveau connectique, on retrouve entre autres 1 port USB 3,2 Gen 2 à l’avant, et 1 à l’arrière, 1 lecteur de carte SD, 1 prise casque 3,5 mm, 1 port USB-C à l’avant et 1 autre à l’arrière. Enfin, d’un point de vue connectivité, ce mini-PC bénéficie du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2.

Déjà en promotion à 299 € au lieu de 399 €, le code Techradarair12 vous fait bénéficier de 50 € de réduction supplémentaire. Cela représente une réduction qui avoisine les 40 %. Ne manquez pas cette belle offre pour vous équiper à prix réduit.