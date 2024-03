L'iMac d'Apple pourrait être doté d'un écran tactile

Bien qu'Apple ait depuis longtemps rejeté l'idée d'un écran tactile pour son iMac, de nouvelles informations laissent penser que le géant de la technologie pourrait envisager de revenir sur sa position.

Une demande de brevet mise à jour (rapportée par 9to5Mac), déposée pour la première fois en 2023, révèle un design d'iMac doté d'un support pivotant. La raison de ce brevet est qu'un tel support serait beaucoup plus facile à transporter et prendrait moins de place. Toutefois, l'examen des images de l'iMac fait apparaître des choix de conception familiers.

(Image credit: Apple)

Apple n'a pas l'habitude de réutiliser les designs de ses brevets, surtout ceux qui sont désormais bien connus. Il est donc fort possible que l'entreprise dissimule un iMac à écran tactile, qui serait similaire au Surface Studio de Microsoft. Cela aurait également du sens d'un point de vue concurrentiel, car Apple s'attaquerait à un rival en proposant un produit qui a manifestement suscité beaucoup d'intérêt.

Sans compter que ce serait une aubaine pour les artistes, qui sont l'un des principaux clients d'Apple puisque sa gamme de PC de bureau et d'ordinateurs portables est parfaite pour le travail créatif et le montage vidéo. Et ce serait une excellente occasion de s'insérer dans le marché des PC de bureau à écran tactile et de s'en emparer, puisque Microsoft n'a pas sorti de Microsoft Surface Studio depuis 2020.

Apple devrait revoir sa position sur les écrans tactiles

En 2016, Phil Schiller, vice-président du marketing mondial d'Apple, a déclaré avec audace que le concept d'un iMac à écran tactile ne fonctionnerait pas : "Pouvez-vous imaginer un iMac de 27 pouces où vous devez tendre la main pour essayer de toucher et de faire des choses ? Cela devient absurde".

Cependant, il a également déclaré qu'Apple avait expérimenté l'idée, Schiller admettant que la société avait travaillé sur des Mac à écran tactile "un certain nombre de fois au fil des ans". Il semble que ce qui a résulté de ces expérimentations ait altéré l'opinion du géant de la technologie sur ce type de technologie.

Mais c'était en 2016 et la technologie des écrans tactiles s'est améliorée à pas de géant depuis. Si Apple n'est pas déjà en train de faire des essais, il est grand temps de se remettre dans le bain et de tester à nouveau les écrans tactiles des iMac. Espérons que ce brevet mis à jour s'avère être un pas dans la bonne direction.