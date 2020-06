Arvostelussa Dell XPS 13 (2020)

Kahden minuutin pika-arvostelu

Dell XPS 13 on pysynyt tukevasti parhaiden kannettavien sekä ultrabookien listalla jo vuosien ajan. Kestosuosion syytä ei tarvitse kauaa etsiä: pettämätön ulkoasu, loistava näyttö sekä ohkaisen kuoren sisään piiloutuneet tehot pitävät laitteen kärkisijoilla jopa alati kovenevasta kilpailusta huolimatta.

Dell XPS 13 jatkaa tutuilla vahvuuksillaan myös uudella vuosikymmenellä. Läppäristä huokuu oivallinen suorituskyky, mutta samalla laite on koonsa puolesta todellakin kannettava – ja vieläpä mukava sellainen. Vuoden 2020 malli sisällyttää pakettiin kaivattuja ominaisuuksia aina ohuemmasta etupaneelista innovatiiviseen webkameraan. Harmillisesti muutokset tosin näkyvät hintalapussa.

Läppärin tehoista pitävät huolen Intel Ice Lake Core i5 -prosessori, 8 gigatavua keskusmuistia sekä 256 Gt:n SSD-kovalevy. Ominaisuudet näkyvät valitettavasti hinnassa, sillä laitteesta joutuu pulittamaan 1 700 eurosta ylöspäin. Lukema alkaakin olla 13-tuumaisen MacBook Pron tasolla.

Korkea hinta saattaa karkoittaa, sillä mikäli haussa on vain luotettava työkone arkiseen puuhasteluun, markkinoilla on paremmista tehoista huolimatta halvempiakin vaihtoehtoja. Dell XPS 13 vaikuttaisikin siirtyneen edullisesta huippu-ultrabookista pykälän kalliimmaksi vaihtoehdoksi, mikä samalla rajoittaa kuluttajien kiinnostusta. Dellin on syytä olla vastaisuudessa tarkkana hinnan ja laadun kohtaamisessa, sillä muutoin esimerkiksi HP Spectre x360:n kaltaiset ratkaisut saattavat muuttua houkuttelevimmiksi niin hintansa kuin tehojensakin puolesta.

Vaikka päähuomio onkin hinnassa, Dell XPS 13 todella tarjoaa rahalle vastinetta. Sen kirkas ja tarkka näyttö, mukava näppäimistö sekä todella kompakti ulkoasu viehättävät jokaista kokeilijaa. Eihän siitä mihinkään pääse, että vuoden 2020 malli kerää esimerkiksi kahvilassa haikailevia katseita.

(Image credit: Future)

Spec sheet Tässä ovat TechRadarille lähetetyn Dell XPS 13:n (2020) tekniset tiedot: Prosessori: 1,3 GHz Intel Core i7-1065G7 (neliytiminen, 8 Mt välimuisti, maksimikellotaajuus 3,9 GHz)

Näytönohjain: Intel Iris Plus (integroitu)

RAM-muisti: 16 Gt LPDDR4x (3 733 MHz)

Näyttö: 13,3 tuumaa, (1,920 x 1,080) kosketusnäyttö

Tallennustila: 512 Gt SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Liitännät: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C 3.1), microSD-korttipaikka, kuulokeliitäntä

Yhteydet: Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p IR Webcam

Paino: 1,27 kg

Mitat: 296 x 199 x 14.8 mm Prosessori: 1,8 GHz Intel Core i7-8565U (neliytiminen, 8 Mt välimuisti, maksimikellotaajuus 4,6 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620

RAM-muisti: 16 Gt DDR3 (2 133 MHz)

Näyttö: 13,3 tuumaa, Ultra HD (3 840 x 2 160) UltraSharp InfinityEdge -kosketusnäyttö

Tallennustila: 1 Tt PCIe SSD

Liitännät: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, microSD-korttipaikka, kuulokeliitäntä

Yhteydet: Killer 1435 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Webkamera: Laajakuva, HD (720p), 4 mikrofonia

Paino: 1,23 kg

Mitat: 302 x 199 x 7,8-11,6 mm

Hinta ja saatavuus

Dell XPS 13 9300 on saatavissa noin 1 700 euron hintaan, jolloin pakettiin kuuluu 10. sukupolven Intel Core i5, kahdeksan gigatavua RAM-muistia sekä 256 Gt:n tallennustila. Peruspaketti sisältää 1080p-resoluution perusnäytön. Mikäli haluaa kosketusnäytön, joutuu kukkaroa avaamaan enemmän.

Rahalla saa ja hevosella pääsee, joten laitetta voi halutessaan parantaa paremman raudan sekä näytön osalta, mutta tällöin hintalappu nousee merkittävästi. Mikäli pakettiin haluaa Core i7 -prosessorin sekä 4K-kosketusnäytön, tyhjenee lompakko kassalla noin 2 100 euron edestä.

Kyseessä on siis varsin kallis läppäri versiosta riippumatta, mutta samalla rahalleen saa hyvän vastineen. Samoin kuin ykköskilpailija MacBook Pro, XPS 13 todella tuntuu arvokkaalta. Hintahaitarin yläpää arveluttaa silti meitäkin. Jos laadukas kokemus kuitenkin on setelipinoa tärkeämpää, Dellin tuorein kannettava on syytä pitää vaihtoehtona.

(Image credit: Future)

Muotoilu ja näyttö

Kukaan tuskin ilmoittaa yllättyneensä siitä, että Dell XPS 13 (2020) on todella upea ilmestys. Kyseessä ei ole ainoastaan painonsa puolesta höyhensarjalainen (1,27 kg), sillä samalla sen ohkaisuus (14,8 mm paksuimmassa kohdassa) tekee vaikutuksen. Kokonsa puolesta laite on todella helppo napata mukaan ja laittaa reppuun liikkeellelähtöä varten.

Kevyitä ja ohkaisia läppäreitä on kauppojen valikoimat pullollaan, mutta näin hyvää tilankäyttöä näkee harvoin. Dell XPS 13 (2020) hyödyntää jokaisen senttimetrin oivallisesti, eikä hukkatilaa yksinkertaisesti ole. Kaiken lisäksi erityisesti kosketuspaneeli on yllättävän kookas ja sulava.

Myös näppäimistö kerää pisteet kotiin. Lopputulos on hyvä ja vailla minkäänlaisia kannettaville tietokoneille tyypillisiä kompromisseja. Kosketuspaneeli ei ehkä ihan pääse MacBook Pron tasolle, mutta Windows 10 -laitteiden välisessä kilpailussa se nousee ylivertaiseksi. Liikkeet ja painallukset tuntuvat jämäköiltä ilman perinteistä epätarkkuutta tai huonoa tuntumaa.

Loistoa riittää myös näytössä. Arvostelulaitteessa on 1080p-resoluution kosketusnäyttö, joka on taatusti kirkkaimpia ja värikkäimpiä vaihtoehtoja markkinoilla. 4K-malli saattaisi näyttää vieläkin paremmalta, mutta toisaalta 4K:n hyöty on vähän niin ja näin 13-tuumaisessa laitteessa. Kirkkaus laskettiin akunkeston mittautusta varten 50 prosenttiin, mikä oli myös arkikäytössä enemmän kuin riittävästi. Oletusasetuksen täysi kirkkaus alkaa käydä silmien päälle.

Voisipa ylistyslaulua jatkaa myös äänentoistosta puhuttaessa. Jostain syystä Dell on kuitenkin päättänyt sabotoida muutoin mainiota huippuläppäriä sijoittamalla kaiuttimet laitteen pohjaan. Lopputulos on yksinkertaisesti vaatimaton.

Ratkaisu hämmentää myös taustatietojen valossa. Dell on nimittäin mainostanut XPS 13 -läppäriä osaksi sen Dell Cinema -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarjota kuluttajille erinomainen kuvan- ja äänenlaatu videosisällön katsomiseen. Näyttö todella tekee kuvasta juuri niin loistavan kuin vain voi toivoa, mutta äänimaisemassa hurraahuuto jää vaivaantuneeksi hiljaisuudeksi.

Kaiuttimien äänenlaatu riittää esimerkiksi YouTuben katseluun tai lyhkäiseen Netflix-tuokioon. Vaan jos tarkoituksena on oikeasti nauttia sarjoista ja elokuvista, äänenlaatu vie kokemuksesta parhaan terän.

Laitoimme kokeilumielessä soimaan Britney Spearsin ikivihreän Toxic-kappaleen. Vaikkukorvaisinkin kuuntelija huomaa välittömästi, että XPS 13:n kaiuttimet jättävät matalimmat äänet lähes kokonaan välistä. Bassoton Toxic tai jopa Ghost-orkesterin ilmavampi Cirice-hitti menettävät kaiken fiiliksen. Lopputulosta voisi verrata uunituoreen toimintaelokuvan katsomiseen, jossa jokainen räjähdys on korvattu tuulenpuuskalla.

Elokuvien kohdalla tilanne ei tosiaan ole yhtään sen parempi. Kokeilimme fiilistellä Thor Ragnarok -elokuvan loppuhuipennusta, mutta äänimaisema jättää yksinkertaisesti aivan liikaa toivomisenvaraa. Kyseessä on yksi Marvelin huikeimmista toimintakohtauksista, ja silti XPS 13 saa sen kuulostamaan tylsältä. Onneksi tilanteen saa korjattua laadukkailla kuulokkeilla, jotka ovatkin pakollinen lisävaruste Dell XPS 13:n kylkeen.

(Image credit: Future)

Valmistajat ovat viimeisten vuosien aikana pyrkineet keventämään kannettavia koneitaan vähentämällä liitäntämahdollisuuksia. Dell XPS 13 edustaa valitettavasti samaa koulukuntaa. Laitteen kyljessä on kaksi Thunderbolt 3 -porttia, paikka microSD-kortille sekä pistoke kuulokemikrofonille.

Muut liittimet jäävät harmillisesti ilman liitäntämahdollisuutta. Toki paikkoja on enemmän kuin useissa muissa laitteissa, eikä Dell XPS 13:n kyljessä rehellisesti sanottuna enempää tilaa piisaakaan, mutta erilaiset adapterit ja jatkopalikat tulevat joka tapauksessa tarpeeseen.

Kokonaisuutena Dell XPS 13 on huippukannettava, joka on omiaan erityisesti niille, jotka haluavat kevyen ja hyvännäköisen läppärin. Sellainen se myös onkin. Dellin tuorein tuotos on todellinen ilo silmälle, mutta valitettavasti korvien laita on hyvin toisenlainen. Toivottavasti valmistaja ymmärtäisi ottaa äänentoiston tosissaan tulevaisuudessa.

(Image credit: Future)

Benchmarks Näin Dell XPS 13 (2020) pärjäsi benchmark-testeissämme: Cinebench R20 CPU: 1 700 pistettä

Cinebench R15 CPU: 760 pistettä

3DMark Time Spy: 901; Fire Strike: 2,856; Sky Diver: 10,066

GeekBench 5: 1 251 (single-core); 4 781 (multi-core)

PCMark 8 (Home Test): 3 890 pistettä

PCMark 8 Battery Life: 5 tuntia 35 minuuttia

Battery Life (TechRadarin oma videotesti): 9 tuntia 40 minuuttia

Suorituskyky

Arvostelulaitteeksi saadun Dell XPS 13:n syövereissä ruksuttaa Intel Core i8-1065G7. Neliytiminen ja erityisesti mobiililaitteita silmällä pitäen kehitetty prosessori pohjautuu Intelin Ice Lake -arkkitehtuuriin. Lopputulos on, noh, pätevä.

Pienestä piirijärjestelmästä piisaa virtaa mihin tahansa arkiseen perustyöjön, mutta esimerkiksi videoiden editoinnit ja muut raskaammat projektit on syytä sysätä muille laitteille.

Vaikka prosessori ei hurraahuutoja aiheutakaan, näytönohjain sen sijaan vakuuttaa. 11. sukupolven integroitu grafiikkakortti tunnetaan myös nimeltä Intel Iris, ja siinä kerrotaan olevan noin tuplasti enemmän tehoa kuin aiemmassa Intel Whiskey Lake -prosessorissa olleessa verrokissa. Lukema on paperilla hyvä, eivätkä mittauksetkaan tuota pettymystä. Uusi läppäri haali Time Spy -testissä kasaan pätevät 2 856 pistettä, mikä on varsin kelpo lukema esimerkiksi viime vuonna ilmestyneen LG Gram 17 (2019) -kannettavan 1 094 pisteen rinnalla. Toki on kaikesta huolimatta alleviivattava, että Dell XPS 13 ei ole pelikone. Osa eSports-nimikkeistä rullaa mukavasti 720p-resoluutiolla, mutta asetukset on syytä veivata Doom Eternalin kaltaisissa nimikkeissä varsin matalalle.

Prosessorin todellinen teho on mielenkiintoinen asia. Ice Lake on suunniteltu erityisesti videoiden katsomiseen, kun taas sisarmalli Comet Lake keskittyy raakaan suoritustehoon. Tästä syystä Dell XPS 13 ei yllä Cinebenchin ja Geekbenchin kaltaisissa testeissä kuin nipin napin kahdeksannen laitesukupolven tasolle.

Suorituskykyä piisaa onneksi riittävästi. Pelästyimme testitietoja lopulta aivan suotta, sillä nopeasti avatut tusina välilehteä Chromessa ei aiheuttanut esimerkiksi minkäänlaista hidastumista.

Ohkaisesta rakenteesta huolimatta on todella vakuuttavaa, että minkäänlaista lämpöä ei tunnu siirtyvän näppäimistöön tai kosketuslevyyn. Toki hiiren korvikkeena toimiva levyn saa raadannalla hivenen lämpöiseksi, mutta jopa näppäimistön kahdeksan tunnin aktiivisen käytön jälkeen tuntuma on viileä ja mukava.

Jopa monet markkinoiden parhaiten jäähdytetyt läppärit siirtävät jonkin verran lämpöä ylöspäin, joten Dell XPS 13 (2020) tekee todella ison vaikutuksen.

(Image credit: Future)

Akunkesto

Dell XPS 13 pärjää jälleen kerran erinomaisesti, mikä ei tosin yllätä. Kun kyseessä on äärimmäisen kevyt laite liikkuvalle ihmiselle, mukaan tarvittava laturi on vihoviimeinen toivottu lisävaruste. Virtaa piisaa käyttöön siis oikein mukavasti.

Tulostaulua kelpaa esitellä myös Techradarin oman elokuvatestin osalta. Rainat pyörivät läppärillä komeat 9 tuntia ja 40 minuuttia, ja jopa kovempaan rasitukseen laittava PCMark 8 -testi tarvitsi hiukan vajaat kuusi tuntia ennen akun nujertumista.

Rasitustestit ovat kuitenkin oma irrallinen maailmansa. Erityisen vakuuttavaa on nimittäin akunkesto päivittäisessä työkäytössä. Emme päästä laitteita helpolla, mutta jopa kymmenien Chrome-välilehtien lataaminen sekä jatkuva musiikinkuuntelu eivät saaneet akkua tyhjäksi työpäivän aikana. Jäipä virtaa vielä seuraavalle aamullekin varsin riittävästi.

Mikäli haet läppäriä toimistokäyttöön sekä vaikkapa Netflixin katsomiseen junamatkalla, Dell XPS 13 perustelee itsensä erityisesti akkunsa osalta.

(Image credit: Future)

Ohjelmisto ja ominaisuudet

Dell XPS 13 haluaa erottua yhtiön lippulaivana, joten kyytipojiksi liitetyissä sovelluksissa on enemmän laatua kuin määrää. Oheisohjelmistot tarjoavat perinteisen tusinasisällön sijasta oikeasti hyödyllistä käyttölisää.

Mukana on luonnollisesti apuohjelmistot päivityksiä varten sekä mahdollisuus käyttötukeen, mutta erityisesti huomion kiinnittää Dell Cinema Guide. Sen avulla saa kerättyä suoratoistopalveluista kerätyn sisällön näppärästi yhteen kirjastoon katsottavaksi. Eihän Dell Cinema Guide keksi pyörää uudelleen tai mullista maailmaa, mutta joka tapauksessa opimme nopeasti arvostamaan sen helppoutta.

Suoranaista käyttömukavuutta tuo tullessaan Windows Hello, josta on saatavilla sekä sormenjälki- että kasvontunnistuksellinen versio.

(Image credit: Future)

Osta jos...

Arvostat silmäniloa ja kokemusta

Dell XPS 13 tuntuu todelliselta huippulaitteelta, eivätkä onnistumiset jää pelkästään tuntumaan. Kiitos upean ulkoasun, laite kerää julkisilla paikoilla runsaasti ihailevia katseita.

Haluat upean näytön

Dellin ykkösominaisuus on sen uskomaton näyttö, joka on kirkas, tarkka sekä värikäs. Pienien reunojen ansiosta ruutu valtaa vieläpä koko katsekenttäsi.

Haluat kevyen ja pienen laitteen matkoille

Dell XPS 13 (2020) on äärimmäisen ohut ja kevyt kannettava, joka on todella helppo napata matkaan. Kun tehotkin ovat vielä hyvällä tolalla, ei pienikokoisuus tule käyttökokemuksen kustannuksella.

(Image credit: Future)

Älä osta jos...

Hinnalla on väliä

Dell XPS 13 (2020) on huippulaite, mikä näkyy valitettavasti myös hinnassa. Pienemmälläkin panostuksella saa erinomaisen koneen vastaavaan käyttöön.