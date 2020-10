Uusi 13-tuumainen MacBook Pro julkistettiin – kokosimme kannettavan tärkeimmät tiedot

Apple on julkistanut vihdoin virallisesti uuden MacBook Pro -kannettavan, joka korvaa yhtiön viime vuoden lippulaivamallin. Ottaen huomioon, miten merkittävä vuosi 2019 oli Applelle, uusi MacBook Pro (2020) nouseekin mielenkiintoiseen rooliin.

Viime vuonna näimme 13-tuumaisen MacBook Pro -mallin, jossa oli aavistuksen paremmat sisuskalut muutoin saman rungon ja järkyttävän Butterfly-näppäimistön alla. Mutta marraskuussa 2019 Apple julkisti 16-tuumaisen MacBook Pro -mallin, jossa oli paranneltu näppäimistö, ohuemmat reunat ja luultavasti kannettavien parhaimmistoon lukeutuvat kaiuttimet.

Parannukset nähtiin aluksi vain 16-tuumaisessa mallissa, mutta nyt monet uudistuksista on saatu juuri julkistettuun 13-tuumaiseen MacBook Prohon. Toisin sanoen Apple Magic Keyboard takaa paremman tuntuman, kun taas nopeampi muisti ja 10. sukupolven Inter-suoritin huolehtivat suorituskyvystä.

Päätimmekin koota alle kaikki tämänhetkiset tiedot MacBook Pro (2020) -mallista, jotta murusia ei tarvitse etsiä useasta eri paikasta.

(Image credit: Apple)

Lyhyesti

Mikä se on? Uusi vuoden 2020 MacBook Pro

Uusi vuoden 2020 MacBook Pro Milloin se julkaistaan? Välittömästi

Välittömästi Mitä se maksaa? Hinnat alkavat 1 529 €

(Image credit: Apple)

MacBook Pron (2020) julkaisupäivä

13-tuumainen MacBook Pro julkistettiin maanantaina, 4. toukokuuta, ja ensimmäisten toimitusten odotetaan saapuvan jo loppuviikosta. Kaikkein tehokkaimman mallin toimituksessa kestää sen sijaan pari viikkoa.

Koska 16-tuumainen MacBook Pro julkaistiin joulukuussa ja se korvasi aiemman 15 tuuman mallin, nyt julkistettu 13 tuuman MacBook Pro saattaa olla Applen ainoa Pro-julkistus tälle vuodelle.

(Image credit: Apple)

MacBook Pron (2020) hinta

MacBook Pron hinnat alkavat Suomessa 1 529 €. Edullisimmassa mallissa on 1,4 GHz 4-ytiminen 8. sukupolven Intel Core i5 -suoritin, 8 gigaa RAM-muistia ja vähän vajaavainen 256 Gt tallennuskapasiteetti. Isommalla 512 gigan tallennuskapasiteetilla varustettu malli maksaa 1 779 €.

2,0 GHz 4-ytiminen 10. sukupolven Intel Core i5 -suorittimella, 16 gigan RAM-muistilla ja 512 gigan tallennuskapasiteetilla varustettu malli kustantaa puolestaan 2 229 € tai teran kiintolevyllä 2 479 €.

Suorittimen päivitys 2,3 GHz:n Intel Core i7:ään maksaa 250 € lisää. Myös RAM-muistin määrän voi kasvattaa 32 gigaan ja kiintolevyä 2 teraan saakka.

(Image credit: Apple)

MacBook Pron (2020) näppäimistö

MacBook Prot ovat käyttäneet vuodesta 2015 lähtien applen Butterfly-näppäimistöä, joka on tehnyt kannettavasta ohuemman ja kevyemmän. Vastapainoksi painallukset ovat olleet äänekkäämpiä, epämukavampia ja herkempiä virheille. Ongelmia osoittautui olevan niin paljon, että Apple joutui joukkokanteen kohteeksi. Näppäimistön ongelmana on ollut pölyn pääseminen kytkimiin, mikä on johtanut näppäinten toimimattomuuteen.

Apple julkaisi tätä varten erillisen näppäimistön korjauspalvelun, johon käyttäjät pystyivät lähettämään kannettavansa korjattavaksi.

Onneksi uudessa 13 tuuman MacBook Prossa (2020) on sama Magic-näppäimistö, joka tuotiin 16-tuumaiseen malliin marraskuussa 2019. Näppäimistö on yksi mukavimmista, joilla olemme päässeet kirjoittamaan, ja se toivottavasti kestää huomattavasti paremmin kuin edeltävä ratkaisu.

Tämän johdosta näppäimistön kosketuspalkki on aavistuksen pienempi, mutta siihen on lisätty erillinen TouchID- sekä Esc-näppäin.

(Image credit: Apple)

MacBook Pron (2020) tekniset tiedot

MacBook Pro on Applen ammattilaisille ja luoville työntekijöille suunnattu kannettava, joka on rakennettu laadukkaimmista komponenteista. Toistaiseksi yhtiö on julkistanut vain 13 tuuman mallin, mutta siinä on muutamia mielenkiintoisia yksityiskohtia.

Ensinnäkin uusi 13-tuumainen MacBook Pro käyttää 10. sukupolven Intel-suorittimia, jotka näyttäisivät olevan Ice Lakea. Apple ei tyypillisesti paljasta tarkkaa suoritintyyppiä, joten emme voi tietää, onko kyseessä Ice Lake vai Comet Lake. Kaikki uudet MacBook Prot käyttävät kuitenkin Intelin Iris Graphics -korttia, joten uskomme kyseessä olevan ensiksi mainittu.

Tai melkein kaikki, sillä edullisimmat MacBook Pro (2020) -mallit käyttävät vanhempaa 8. sukupolven Whiskey Lake -suoritinta. Omien testiemme perustella uskallamme väittää, ettei näiden välillä näe kuitenkaan merkittäviä eroja. Suurin ero ilmenee todennäköisesti akkukestossa, sillä Ice Lake on huomattavasti tehokkaampi suoritin.

Uudempien suorittimien etuna on myös tuki 32 gigan RAM-muistille, joka on tosin 13-tuumaiselle kannettavalla aika järkyttävä määrä. Emme suosittele tällaista määrää suurimmalle osalle käyttäjistä, mutta jos kaipaat lisämuistia, vaihtoehdon mahdollisuus on hyvä tietää.

Näyttö on niin ikään erinomainen ja tarjoaa 2 560 x 1 600 -resoluution tarkkuuden, joka jää karvan alle 4K-tuesta. Se tukee lisäksi P3-väriavaruutta sekä 500 nitin kirkkautta, joten kyseessä pitäisi olla yksi markkinoiden kirkkaimmista ja värikkäimmistä näytöistä.

Harmillisesti emme saa vastaavaa komponenttipäivitystä 16 tuuman malliin, sillä testiemme perusteella uudet 10. sukupolven Intel Comet Lake-H -suorittimet ovat suorituskyvyltään ja akkukestoltaan parempia kuin edeltäjänsä.