Apple Watch 7 vs Samsung Galaxy Watch 4: kumpi älykello vetää pidemmän korren?

Apple Watch 7 (left) vs Samsung Galaxy Watch 4

Kuten niin monena aiempanakin vuonna, myös syksy 2021 on pullollaan uutta elektroniikkaa sekä pähkäilyä siitä, kenen uutuuslaite onnistuu parhaiten. Apple on perinteisesti kerännyt puoleensa eniten huhuja ja vuotoja, eivätkä Apple Watch 7 -tiedot sekä -"tiedot" jättäneet nytkään kylmäksi.

Tämänvuotinen Apple Watch 7 ei tarjoa paljoakaan uutta verrattuna viimevuotiseen Apple Watch 6:een. Keskeisimmät muutokset koskevat isompaa sekä kestävämpää näyttöä.

Ennen kuin laitamme Samsungin lippulaivamallin Galaxy Watch 4:n sekä Apple Watch 6:n rinta rinnan, on syytä huomioida puhelimien rajoitteet. Siinä missä Samsungin kello toimii ainoastaan Android-laitteilla, Apple Watch 7 on iPhone-puhelimien yksinoikeus. Tämä tekee ratkaisun todennäköisesti selväksi.

Mutta jos unohdetaan rajoitteet, voidaan verrata paremmin puhelimien tarjontaa. Kuinka hyvin Apple Watch 7 siis pärjää Samsung Galaxy Watch 4:ään verrattuna?

Muotoilu ja näyttö

Samsungin tämän vuotisen malliston koostavat kaksi erilaista älykelloa: Galaxy Watch 4 ja Galaxy Watch 4 Classic. Perusmalli on pienempi, kevyempi sekä kosketusnäytöllinen, kun taas Classic-malli luottaa pyörivään reunukseen. Tässä vertailussa keskitytään tavanomaisempaan Galaxy Watch 4 -älykelloon.

Mielestämme Galaxy Watch 4 on erittäin tyylikäs laite, ja erityisesti sen pinkki kulta -värivaihtoehto tekee vaikutuksen. Valitettavasti tämä koskee kuitenkin vain 40mm-versiota, sillä kyseistä väriä ei ole saatavilla kookkaampaan 44mm:n kelloon.

Kuten Apple Watch 7:n tapauksessa, myös Samsung Galaxy Watch 4 on saatavana kahdessa koossa. Vaihtoehdot ovat 40mm ja 44mm. Samsungin tarjoaa värivaihtoehdoiksi mustan ja hopeisen, minkä lisäksi molemmat koot ovat saaneet erikoisvaihtoehdon. Kookkaampi malli on tarjolla vihreänä, 40mm-laite jo mainittuna pinkkinä kultana.

Rannekevalikoima on kohtuullisen kattava. Kellon voi sitoa käteen Hybrid-nahkarannekkeella sekä sporttisemmalla vaihtoehdolla. Kellon Super AMOLED -näyttö on mallin koosta riippuen joko 1,4" tai 1,19". Kello on IP68-luokiteltuna veden- ja pölynkestävä.

Apple Watch 7 on saatavana useassa eri värissä (Image credit: Apple)

Spekulaatiot Apple Watch 7:n rohkeasta muotoilullisesta irtiotosta osoittautuivat pötypuheeksi. Uutuusmalli vie linjastoa ulkonäöllisesti eteenpäin, mutta varsinaisesta mullistuksesta ei voida puhua. Kaventuneet reunat mahdollistavat isomman näytön ja pinnoite on luotu entistä kestävämmäksi.

Malli on IP6X-pölynkestävä sekä WR50-vedenkestävä.

Näyttö on kasvanut 20 prosentilla Apple Watch 6:een verrattuna ja 50% Apple Watch 3:n vastaavasta. Tämä mahdollistaa entistä suuremman tietomäärän ruudulla. Alumiinisen version uudet värivaihtoehdot ovat musta (midnight), hopea (starlight), vihreä, sininen ja punainen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio on saatavana hopean, grafiitin ja kullan värisenä. Titaanimalli taasen on mukana kahtena versiona. Tiedossa on lisäksi Niken urheilurannekkeita sekä Hermesin arvokkaampia hihnoja.

Fitness-ominaisuudet

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 4:n myyntivaltti on sen kehon koostumusta analysoiva BIA-anturi, joka antaa samansuuntaisen kuvan elimistön tilasta kuin älyvaa'at. BIA-anturi yhdessä sykemittarin ja sydänsähkökäyrän kanssa muodostavat Samsungin BioActive-sensoriksi nimeämän kokonaisuuden, joka kertoo muun muassa rasvaprosentin ja nestemäärän.

Lisäys on hyödyllinen, sillä pelkkä paino ei kerro terveydestään välittäville juurikaan: painaahan lihas enemmän kuin rasva. Uniseuranta pitää kirjaa kuorsaamisesta sekä veren happisaturaatiosta.

Koska Samsungin kello hyödyntää Wear OS -käyttöjärjestelmää, tarjoaa se lukuisia Googlen sovelluksia aina YouTube Musicista Google Mapsiin. Vaihto vanhasta Tizen-käyttöjärjestelmästä on siis tehnyt hyvää. Google Assistant -virtuaaliavustaja ei tosin ole vielä mukana, mutta lisäyksen on määrä tulla lähiaikoina. Toistaiseksi Bixby on siis ainoa vaihtoehto.

Apple Watch 7 ei tarjoa uusia sensoreita, vaan mukana on Apple Watch 6:sta tutut sydänsähkökäyrän ja veren happisaturaation mittaus. Merkittävin lisäys koskee kaatumisen tunnistautumista pyöräillessä. Tämän lisäksi treenipuolella huomioidaan tätä nykyä myös sähköpyörät.

Mukana on uusia kellotauluja sekä näppäimistö, jonka käyttö onnistuu pyyhkäisemällä sekä näpyttelemällä. Näistä ensin mainitun tapauksessa keinoäly yrittää arvata haetut sanat kirjoittamisen nopeuttamiseksi.

Käyttöjärjestelmä, suorituskyky ja akkukesto

Samsung Galaxy Watch 4 (Image credit: Samsung )

Samsung Galaxy Watch 4 hyödyntää Wear OS -käyttöjärjestelmää sekä Samsungin omaa One UI 3 -käyttöliittymää. Mukana on runsas määrä erilaisia kellotauluja. Kellon sisuksissa suorituskyvystä huolehtivat kaksiytiminen Exynos W920 -suoritin, 16 Gt tallennustilaa ja 1,5 Gt RAM-muistia. Parannusten avulla laite on 20 prosenttia nopeampi kuin edellinen malli.

Älykellossa on alhaisella virralla käyvä näyttöprosessori, joka pitää akkukulutuksen minimissään kellon ollessa lepotilassa. Tämän ansiosta akku kestää peruskäytössä helposti yli 24 tuntia. Mukana on myös Wi-Fi 802.11n sekä NFC.

Toisin kuin muut Wear OS -mallit, Galaxy Watch 4 ei ole paritettavissa iPhonen kanssa. Lisäksi osa laitteen erikoisominaisuuksista aina sydänsähkökäyrästä lähtien vaativat Samsungin valmistaman Android-puhelimen. Käyttö vaatii myös erillisen Galaxy Wearable -sovelluksen perinteisen Wear OS -ohjelman sijaan.

Apple on panostanut tällä kertaa energiatehokkuuteen, jotta suurempi näyttö ei tiputtaisi akkukestoa. Luvassa on aiemmista malleista tuttu 18 tunnin akkukesto. Latausnopeus on onneksi saanut merkittävän parannuksen. Kellon virtapankki täyttyy USB-C-liitännän ansiosta 33 prosenttia nopeammin kuin aiemmin. Applen mukaan kahdeksan minuutin lataus riittää kattamaan 8 tunnin uniseurannan.

Muiden tietojen osalta elämme vielä epätietoisuudessa. Apple ei ole paljastanut suoritinta, RAM-muistin määrää tai edes tallennustilaa. Nämä ovat siis todennäköisesti identtiset Apple Watch 6:n kanssa.

Kuten aina, Apple Watch hyödyntää valmistajan omaa watchOS-käyttöjärjestelmää. Sen kahdeksannen sukupolven versio on helppokäyttöinen ja monipuolinen pohja, joka tarjoaa runsaasti sovelluksia. Joukossa on Googlen luomuksia, Applen omia ohjelmia sekä kolmannen osapuolen kehittämiä tuotoksia.

Apple Watch 7 latautuu nopeasti (Image credit: Apple)

Hinta

Samsung Galaxy Watch 4 on saatavissa Suomessa alkaen 269 € (40mm) ja 299 € (44mm). Bluetoothin vaihtaminen LTE-versioon nostaa hintaa 50 eurolla.

Apple Watch 7:n hinnat alkavat 439 eurosta. Cellular-version kohdalla julkaisuhinta pomppaa 539 euroon.

Apple Watch 7 on iPhone-omistajien ykkösvaihtoehto (Image credit: Apple)

Yhteenveto

Todennäköisesti puhelinvalintasi ratkaisee päätöksen puolestasi. Mikäli taskussasi on iPhone, laitteen kanssa epäyhteensopiva Galaxy Watch 4 tuskin tulee kuuloonkaan. Ja Android-käyttäjien tapauksessa Apple Watch on puolestaan varsin ongelmallinen hankinta.

Valmistajajättien uusimpien älykellojen vertailu on tästä huolimatta mielenkiintoista. Ulkoisesti kumpainenkin on keskittynyt lähinnä hiomaan vanhaa, mutta sovelluspuolella Samsung osoittaa rohkeutta. Yhtiön päätös siirtyä kokonaan uuteen käyttöjärjestelmään tuntuu palkitsevalta, sillä tämän avulla tarjolle on tullut kaikki Googlen sovellukset.

Applen suurin valttikortti on sen yhteensopivuus. Kello toimii samalla tavalla jokaisen iPhone-mallin kanssa. Sen sijaan Samsungin älykello vaatii täyteen kukoistukseen päästäkseen saman valmistajan puhelimen. Muiden Android-laitteiden kohdalla havaitsee nopeasti harmillisia rajoitteita.