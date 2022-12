Star Wars -sarja The Mandalorian palaa odotettua myöhemmin

Tähtien sodan synkempää ja sotaisampaa maailmaa kuvaava The Mandalorian palaa kolmannen tuotantokauden myötä Disney+ -suoratoistopalveluun. Odotettu jatko sai virallisen päivämäärän, joka on odotettua myöhemmin.

Star Wars -sarjan kolmannen kauden avausjakso nähdään maaliskuun 1. päivä 2023. Alkujaan tuotosta oltiin lupailtu helmikuulle.

Ajankohta paljastettiin Brazil Comic-Con -tapahtumassa, jossa julkaistiin samalla uusia kuvia sekä pidennetty traileri. Siinä esitellään muun muassa Voimaa käyttävä Grogu eli Baby-Yoda (Avaa uuteen ikkunaan).

The Mandalorianin 3. tuotantokausi jatkaa siitä mihin The Book of Boba Fett jäi. Mikäli et ole katsonut jo julkaistua Boba Fettin nimikkosarjaa, kannattaa siirtyä sivustomme muiden artikkelien pariin vähintään samalla nopeudella kuin Millenium Falcon säntää valonnopeuteen.

Tulevan kauden avaustrailerin perusteella Mando ja Grogu ovat jälleen tukevasti yhdessä. Tästä huolimatta universumin vaarallisuus tekee kaksikosta yksinäisemmän kuin koskaan.

Jutun loppuosa sisältää juonipaljastuksia The Book of Boba Fettistä sekä The Mandalorianista.

Kaksikko lähti eri poluille The Mandalorianin 2. tuotantokauden päätteeksi, mutta kohtalo sekä valinnat johdattivat Mandon ja Grogun takaisin yhteen The Book of Boba Fettin viidennessä jaksossa. Tuolloin Grogu päätti hylätä Luke Skywalkerin tarjoaman jedikoulutuksen ja samota galaksia yhdessä haarniskoidun sotilaan kanssa.

Kolmas kausi näyttäisi palauttavan sankarikaksikon yhteen, mutta asiat ovat silti muuttuneet peruuttamattomasti. Mando riisui kypäränsä The Book of Boba Fettissä, mikä tarkoitti samalla potkuja mandalorianilaisten sotilaiden järjestöstä. Luvassa on todennäköisesti konflikteja erityisesti Bo-Katanin kanssa.

Juonikuviot mahdollistavat monia erilaisia tarinahaaroja. Näiden joukossa on muun muassa mysteerinen Darksaber-miekka sekä Imperiumin halu saada Grogun jediveri käyttöönsä. Tiedämme jo valmiiksi, että Yodaa muistuttava vihreä otus on entistä väkevämpi Voimassa, joten kehityksen seuraaminen povaa mielenkiintoista tuotantokautta.

"Tällä lapsella on taikavoimia, hän on 50-vuotias ja hän voi nähdä tulevaisuuteen. Haluamme kaikkien tietävän, että tässä sarjassa Grogulla on mahdollisuus pelastaa koko universumi", kertoi Moff Gideonia esittävä Giancarlo Esposito GalaxyCon-tapahtumassa.

Tältä osin voimmekin odottaa entistä hurjempia käänteitä. Toivottavasti käsikirjoittajat pystyvät jatkamaan samalla menestysreseptillä, joka on tehnyt niin tuoreen Andor-sarjan kuin The Mandalorianin aiemmistakin kausista menestystarinoita.

Oli miten oli, The Mandalorianin 3. tuotantokausi alkaa Disney+ -suoratoistopalvelussa maaliskuun 1. päivä 2023. Voit katsoa sen sekä muut Disney+:n parhaat sarjat ja kiinnostavimmat elokuvat tilaamalla palvelun käyttöösi alta: