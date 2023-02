Samsung Unpacked 2023: Galaxy S23 ja muu tieto odotetusta esittelytilaisuudesta

Samsung Galaxy S23 -mallisto esitellään muutaman tunnin kuluttua, ja 1. helmikuuta nähdään paljon muutakin kuin vain uudet Samsung-puhelimet.

Olemme kuulleet runsaasti vuotoja ja huhuja tulevista laitteista. Erityisesti Galaxy S23 -malliston kohdalla on vielä muutamia kysymysmerkkejä, joista odotamme kuulevamme tänään lisää.

Unpacked-tilaisuus on alkuvuoden suurin julkistustilaisuus, sillä Samsungin Galaxy S -malliston on viimeisten vuosien aikana ollut parhaiden Android-puhelimien sekä parhaiden puhelimien listamme ykkösnimiä. Odotukset ovat kohtuuttoman korkeat myös vuoden 2023 mallistoa kohtaan.

Mitä kaikkea Samsungilla on oikein mielessä? Ja nähdäänkö tänään muutakin kuin vain S23-mallisto? Emme tiedä vielä kaikkea, mutta uskomme olevamme varsin hyvin kartalla tulevasta. Olemmekin keränneet tähän artikkeliin kaiken oleellisen illan spektaakkelista.

Milloin on Samsung Galaxy Unpacked 2023?

Samsung Galaxy Unpacked 2023 järjestetään 1. helmikuuta 2023 kello 20:00 Suomen aikaa.

(Image credit: Samsung)

Mistä voin katsoa Samsung Galaxy Unpacked 2023 -tapahtuman?

Samsung lähettää esityksen suorana lähetyksenä kotisivuillaan (Avaa uuteen ikkunaan), josta koko Samsung Galaxy Unpacked 2023 on katsottavissa.

Lisäksi lähetyksen voi katsoa yhtiön YouTube-kanavalta (Avaa uuteen ikkunaan), jonka olemme upottaneet tähän artikkeliin.

Mitä voimme odottaa Samsung Galaxy S23 -tapahtumalta?

Samsung Galaxy S23 -tilaisuus keskittynee yhtiön uusimpaan puhelinmallistoon, mutta uskomme näkevämme muutakin.

Ensinnäkin Samsung on avannut varaussivuston eri tuotteille (Avaa uuteen ikkunaan), joiden joukossa ovat Galaxy S23 -puhelimet sekä uusi Galaxy Book. Tämän pohjalta olemme listanneet alle viisi laitetta, joita odotamme illan esitykseltä.

1. Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 saapunee neljässä eri värissä. (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Samsung Galaxy S23 -esitys olisi melkoisen harhaanjohtava mikäli Samsung Galaxy S23 ei olisi esityksen johtotähti. Toki nimeämisessä voidaan nähdä hokkuspokkustemppuja, mutta todennäköisesti malli on nimeltään Galaxy S23.

Tuoreimpien vuotojen perusteella odotamme näkevämme puhelimen, joka muistuttaa edeltävää Samsung Galaxy S22 -mallia turhankin kanssa. Luvassa lienee 6,1-tuumainen FHD+ -näyttö, 120 hertsin virkistystaajuus, tutut 8 Gt RAM-muistia sekä sama kamerakokonaisuus (50 MP + 12 MP + 10 MP).

Mitä uutta voidaan nähdä? Odotamme tietysti uutta Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta, joka olisi Suomessa merkittävä asia. Euroopan markkinoilla kun on aiemmin käytetty Exynos-järjestelmäpiiriä.

Tuoreet huhut povaavat puhelimen hyödyntävän Snapdragon 8 Gen 2:n ylikellotettua versiota. Tämän ansiosta puhelimen suorituskyky olisi muita Android-puhelimia parempi. Erillinen vuoto antaa jopa osviittaa koko suorituskyvystä.

Muotoilun saralla povaamme kamerajärjestelmän muistuttavan enemmän Samsung Galaxy S22 Ultraa kuin S22-perusmallia. Lisäksi akkukoko saattaa kasvaa 3 900 mAh ja 12 megapikselin etukamera on mainittu. Myös 256 Gt minimitallennustilasta on hiiskuttu eri yhteyksissä.

Ikävä kyllä hintalappu voi olla korkeampi kuin vuosi sitten.

2. Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Plussan renderöintikuvat antavat osviittaa tulevasta. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S23 Plus on melkein varma julkistus perusmallin oheen. Kyseessä on todennäköisesti isommalla 6,6-tuumaisella FHD+ -näytöllä ja 4 700 mAh akulla varustettu versio.

Mallien suorituskyvyt ovat luultavasti lähes identtiset, sillä molempiin puhelimiin saataneen sama järjestelmäpiiri. Näin oli myös Samsung Galaxy S22:n ja Samsung Galaxy S22 Plussan kohdalla.

Tunnettu vuotaja on julkaissut Samsung Galaxy S23 Plussan todennäköiset tekniset tiedot. Näiltä osin odotamme pientä hinnannousua.

3. Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra on malliston lippulaiva. (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Jos etsit parasta mahdollista Android-puhelinta, valintasi on todennäköisesti Samsung Galaxy S23 Ultra. Jos ja kun Ultra-malli nähdään, on se jälleen puhelinkatraan kallein ja paras lippulaiva.

Huhujen mukaan Samsung Galaxy S23 Ultra sisältää 200 megapikselin pääkameran, joka on entistä parempi hämärissä olosuhteissa. Jos haluat tietää kennosta enemmän, kannattaa tutustua kansainvälisen toimituksemme S23 Ultra ISOCELL HP2 -ennakkoomme.

Myös lippulaiva hyödyntänee Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta. Sen rinnalla nähdään 6,8-tuumainen QHD+ -näyttö, jopa 12 gigatavua RAM-muistia, enintään teratavu tallennustilaa ja 5 000 mAh akku. Lisätietoja ominaisuuksista voi lukea täältä.

Samsung Galaxy S23 Ultra näyttänee ulkoisesti vahvasti edeltäjältään. Tämä olisi luontevaa, sillä Samsung uudisti Ultra-malliston ulkonäön vasta vuosi sitten. Otaksumme puhelimessa olevan paikka S Pen -kosketuskynälle.

4. Samsung Galaxy Book 3

(Image credit: Samsung / The Tech Outlook)

Unpacked-tilaisuudessa nähdään todennäköisesti muutakin kuin puhelimia. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, myös Samsung Galaxy Book 3 -mallisto saa valokeilan itselleen. Yhtiö on avannut Yhdysvalloissa jopa varaussivuston kannettavalle tietokoneelle, joten pidämme esiintymistä lähes varmana.

Läppärivalikoima kasvanee malleilla Samsung Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Pro 360 ja Galaxy Book 3 Ultra. Jos huhuihin on uskominen ja Ultra-malli todella nähdään, on kyseessä ensimmäinen laatuaan.

Emme tiedä vielä yksityiskohdista paljoakaan, TheTechOutlookin (Avaa uuteen ikkunaan) julkaisemat kuvat antavat osviittaa tulevasta. Odotamme ohutta ja kevyttä kannettavaa, jossa lienee runsaasti suorituskykyä.

5. One UI 5.1

Samsung esittelee luultavasti myös uuden One UI 5.1 -ohjelmiston, jota kaikki uudet puhelimet hyödyntävät. Epäilemme tämän olevan lähinnä hienoinen päivitys merkittävän mullistuksen sijaan. Luultavasti muutokset valmistelevat Samsungia uuteen Android 14 -ohjelmistoon.

One UI 5.1 on @SamSWUpdaten (Avaa uuteen ikkunaan) mukaan jo testausvaiheessa, joten sen julkaisu on vain ajan kysymys.

Mitä emme odota Samsung Galaxy S23 -julkaisulta?

Galaxy Tab S9 Ultra ei todennäköisesti ole vielä ajankohtainen. (Image credit: Future)

Yllä on mainittu kaikki odottamamme laitteet, mutta paljon muutakin lienee vielä kehitysputkessa odottamassa.

Vaikka Galaxy Tab S8 -tabletit julkaistiin yhdessä Samsung Galaxy S22 -sarjan kanssa, Galaxy Tab S9 tuskin on vielä ajankohtainen.

Tablettimalliston on kerrottu viivästyneen edeltävän sarjan heikon myyntimenestyksen vuoksi. Lisäksi huhut itsessään ovat olleet hyvin harvassa. Jos mallisto olisi julkaisun kynnyksellä, olisimme varmasti kuulleet siitä enemmän.

Muita horisontissa ja loppuvuonna luultavasti nähtyjä laitteita ovat Samsung Galaxy Z Fold 5, Samsung Galaxy Z Flip 5 sekä Samsung Galaxy Watch 6. Näitä jouduttaneen kuitenkin odottamaan syksyyn.

Myös uudet Galaxy Buds olisivat tässä vaiheessa yllätys.