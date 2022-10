Samsung näyttäisi harkitsevan muutoksia puhelinten kuvanvakaimeen

Samsungin uusi patenttihakemus (Avaa uuteen ikkunaan) viittaisi yhtiön olevan aikeissa siirtää kuvanvakaimen kameroiden linsseistä kennoihin. Muutos johtaisi terävämpiin ja laadukkaampiin kuviin.

Esimerkiksi sekä Samsung Galaxy S22 Ultra että Apple iPhone 14 Pro käyttävät kameroissa kuvanvakainta, mutta iPhonessa vakaus on tehty kennoon, kun taas Galaxyissä vakaus on tehty linsseihin.

Kuulimme vastaavia huhuja jo vuonna 2021, jolloin Samsung Galaxy S22 -sarjan epäiltiin siirtyvän kennopohjaiseen vakaukseen. Tuolloin projektia tehtiin väitetysti yhteistyössä Olympusin kanssa. Vaikka yhteistyö ei koskaan toteutunut, sen opit on mahdollisesti otettu nyt hyötykäyttöön.

Vaikuttaisi puhelimen kokoon

Apple oli ensimmäinen älypuhelintenvalmistaja, joka alkoi käyttää kennopohjaista kuvanvakainta. Vastaavaa tekniikkaa on käytetty useissa järjestelmäkameroissa. Puhelimissa kennon ja linssin etäisyys toisistaan on tosin paljon lyhyempi, mutta Applen mukaan ratkaisu tuottaa silti parempia kuvia.

Kennossa oleva kuvanvakain johtaa myös isompaan kamerajärjestelmään, sillä se perustuu pieniin kennoa tai linssiä liikuttaviin moottoreihin, tai gyroskooppiin. Se takaa äärimmäisen vakauden, mutta vaatii samalla enemmän tilaa.

Lisäkomponenttien tuominen kennon viereen vaikuttaa puhelimen paksuuteen, ja eron tästä voi nähdä iPhone 11 Pron ja iPhone 12 Pron välillä. Apple esitteli jälkimmäisessä ensimmäistä kertaa kennopohjaisen kuvanvakauksen.

Huhujen mukaan patentti saatetaan tuoda ensisijaisesti puhelinten telelinssiin, mutta tätä ei mainita sen erityisemmin itse patentissa. Samsung on jo parantanut telelinssiään erilaisilla sovelluspohjaisilla keinoilla, minkä myötä yhtiö on voinut esitellä muun muassa huikean 100-kertaisen tarkennuksen. Parempi kuvanvakaus parantaisi laatua entisestään.

Todennäköisesti nähdään vasta vuosien päässä

Olemme nähneet jo vuotaneita kuvia huhutusta Galaxy S23 Ultrasta, jossa näyttäisi olevan samanlainen kamerajärjestelmä kuin Galaxy S22 Ultrassa. Siten patentissa olevaa kuvanvakainratkaisua ei nähtäne vielä ensi vuonna, sillä se johtaisi todennäköisesti isompaan kamerajärjestelmään.

Tosin on myös mahdollista, että Samsung on onnistunut sisällyttämään kennopohjaisen vakaimen puhelimen sisään ilman merkittävää kokoeroa. Yhtiö on saanut mahtumaan jo stylus-kynänkin Galaxy S22 Ultraan, minkä lisäksi puhelin on vesitiivis, joten kehittäjillä on selkeästi tietotaitoa.

Patenttien kohdalla kannattaa tosin aina muistaa, etteivät ne aina johda välttämättä mihinkään. Ne ovat kuitenkin hyvä tapa katsoa, mihin suuntaan ala on menossa.