Parhaat Apple Watchin Black Friday -tarjoukset ja -hinnat

JUMP TO:

Apple Watchit ovat vakiinnuttaneet paikkansa älykellomarkkinoiden huipulla. Yhtiö esitteli vasta taannoin kaksi uutta mallia, mikä toi välittömästi pöhinää markkinoille. Samalla edeltävien mallien hintalappuja kevennettiin uusien tieltä.

Syyskuussa myyntiin saapunut Apple Watch 6 on jo vakiinnuttanut paikkansa yhtiön ykkösmallina, vaikkakin edullisempi Apple Watch SE tarjoaa sekin mainion vastineen pienemmälle rahalle. Kuten aina, samalla Apple karsi myynnissä olevien mallien määrää. Poistuvat ja edeltävät mallit ovatkin vielä myynnissä siinä määrin kuin jälleenmyyjillä on niitä varastossa.

Tällä hetkellä virallisesti myynnissä olevat mallit ovat Apple Watch 6, Apple Watch SE, Apple Watch 5 ja Apple Watch 3. Tuttuja malleja on siis hintahaitarin jokaiseen kohtaan. Tämän lisäksi on tyypillistä havaita irtokappaleina esimerkiksi Apple Watch 4 -mallia, joka tosin myytäneen lopullisesti loppuun Black Fridayn yhteydessä.

Tämän vuoksi päätimme katsastaa markkinoiden parhaat hinnat Apple Watch -älykelloista. Valikoima kattaa aina Apple Watch 6:n 439 euron suositushinnan sekä edeltävien mallien huokeammat diilit.

Kannattaa huomioida, että päivitämme tätä listaa aktiivisesti uusien tarjousten toivossa. Mikäli siis haikailet vaikkapa Apple Watch SE -älykelloa vielä nykyistä huokeampaan hintaan, kannattaa tämä sivu laittaa kirjanmerkkeihin ja palata muutaman viikon kuluttua katsomaan tilanne uudelleen.

Parhaat Apple Watch -tarjoukset

(Image credit: Apple)

Apple Watch 6 Applen uusin lippulaivakello Käyttöjärjestelmä: watchOS 7 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 40 - 44 mm, jatkuvasti päällä | Järjestelmäpiiri: S6 tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 32 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataaminen: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Check Amazon Uudet värivaihtoehdot Uudet terveysominaisuudet 20 % nopeampi kuin Apple Watch 5 Ennallaan pysynyt muotoilu

Apple Watch 6 (koko nimeltään Apple Watch Series 6) julkaistiin syksyllä 2020. Älykellon suositushinta Suomessa on 439 €, mikä on sama kuin edeltävällä Apple Watch 5 -mallilla vuotta aiemmin.

Koska malli on uunituore, hinta on varsin vakiintuneella tasolla kaikilla jälleenmyyjillä. Tämän vuoksi alennuksia tuskin nähdään edes Black Fridayn tiimellyksessä, sillä toistaiseksi mallia myydään sitä tahtia kuin jälleenmyyjät saavat sitä varastoonsa.

Apple Watch 6:n merkittävimmät lisäykset edeltäjään ovat happisaturaation mittaus sekä uusi kaksiytiminen S6-järjestelmäpiiri, joka on noin 20 prosenttia tehokkaampi kuin Apple Watch 5:n prosessori. Muista uudistuksista maininnan ansaitsevat parannetut ilmoitukset, watchOS 7 -käyttöjärjestelmä sekä uudet treenisovellukset. Lisäksi kello mahdollistaa koko perheen liikkumisen seurannan, mikä lisää motivaatiota niin vanhemmille kuin perheen nuoremmallekin köörille.

Lue arvostelu: Apple Watch 6

(Image credit: Apple)

Apple Watch SE -tarjoukset Uusi edullisemman hintaluokan Apple Watch Käyttöjärjestelmä: watchOS 7 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 40 mm - 44 mm | Järjestelmäpiiri: S5, tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 32 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataus: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Pre-order now Uusi watchOS7 Edullinen Melko tehokas Ei uusia sensoreita

Uusi Apple Watch SE on syksyn toinen uusi Apple-älykello. Malli muistuttaa kovasti Apple Watch 6.ta, mutta on selvästi edullisempi. Pienemmän 40 mm:n mallin lähtöhinta Suomessa on 309 euroa.

Kellon suurin myyntivaltti on hinnan ohella watchOS 7 -käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa monia Watch 6:n ominaisuuksia. Tavalliset tunnistimet korkeusmittarista kiihtyvyysanturiin ovat mukana. Ainoa merkittävä ero kalliimpaan kelloon on veren happisaturaation mittauksen puuttuminen.

Kaikkinensa kyseessä on riisuttu versio huippumallista. On kuitenkin syytä huomioida, että saat käytännössä Apple Watch 5:n tehot uudella käyttöjärjestelmällä sekä huokealla hintalapulla, joten rahalleen saa loistavan vastineen.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 5 GPS -tarjoukset Hinta tippunee näinä hetkinä Käyttöjärjestelmä: watchOS 6 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 40 mm - 44 mm OLED | Järjestelmäpiiri: S5, tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 32 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataus: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Liitännät: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 366,66 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Jatkuvasti päällä oleva Retina-näyttö Valmistettu täysin kierrätetystä alumiinista Uudet sijaintiominaisuudet

GPS-sarjan Apple Watch 5 maksaa Suomessa 379 eurosta ylöspäin riippuen jälleenmyyjästä sekä näytön koosta. Sisäänrakennettu GPS ilman LTE-yhteyksiä on edellisen kellosukupolven edullisin Apple Watch, joka sopii monille parhaiten.

Apple Watch 5 -mallisto esitteli jatkuvasti päällä olevan Retina-näytön. Saatkin täten haluamasi kellotaulun näkymään koko ajan, joskin ruutu on toki himmennettynä silloin kun sitä ei käytä. Kun kello tunnistaa ranteen nostamisen katselukorkeudelle, näytö herää normaaliin tapaan. Muista merkittävistä ominaisuuksista on nostettava esiin sisäänrakennettu kompassi sekä päivitetyt karttasovellukset.

Vitosmalli sai julkaisussaan runsaasti kritiikkiä akkukestosta, johon edes näytön jatkuvan päälläolon poistaminen käytöstä ei tuntunut auttavan. Ongelma on onneksi saatu korjattua watchOS 6.1 -päivityksen myötä, joten vanha haittakohta ei ole enää ajankohtainen.

Apple Watch 5 tarjoaa runsaasti paranneltuja ominaisuuksia erityisesti turvallisuuden suhteen. Sen avulla onnistu hätäpuheluiden soittaminen yli 150 maassa silloinkin, kun iPhone ei ole lähettyvillä.

Uskomme edellisen sukupolven mallin saavan Black Fridayn yhteydessä hyviä tarjouksia, sillä kuluttajien katseet ovat suuntautuneet uudempiin malleihin.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 5 GPS + Cellular -tarjoukset Kuuntele musiikkia ja pidä yhteyttä ilman puhelinta Käyttöjärjestelmä: watchOS 6 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 40 - 44 mm OLED | Järjestelmäpiiri: S5, tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 32 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataus: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Cellular 380,10 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon LTE-yhteys Jatkuvasti päällä oleva Retina-näyttö Valmistettu täysin kierrätetystä alumiinista

Apple Watch 5 GPS + Cellular nostaa hintaa uusien ominaisuuksien myötä. Mukana on LTE-verkkoyhteys, jonka avulla puhelin saa ilmoituksia ja hälytyksiä myös silloin, kun puhelin on jäänyt toiseen paikkaan. Tämä tekee kellosta oivallisen työkalun vaikkapa juoksulenkille, sillä et tarvitse ylimääräisiä välineitä musiikinkuunteluun tai GPS-paikannukseen.

(Image credit: Apple)

Apple Watch Nike 5 GPS -tarjoukset Hengittävä ranneke sporttisella kellolla Käyttöjärjestelmä: watchOS 6 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 40 - 44 mm OLED | Järjestelmäpiiri: S5, tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 32 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataus: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Check Amazon Uudistettu kellotaulu Hengittävä ranneke Nike Run -sovellus opastuksineen

Apple Watch Nike 5 GPS on edellismalliston kallein versio. Jos mukaan haluaa sekä GPS-paikannuksen että Cellular-ominaisuuden, joutuu kukkaroaan avaamaan yli 500 euron edestä.

Apple Watch Nike mahdollistaa niin treenien seuraamisen kuin ääniopastettujen lenkkien vetämisen osana Nike Run Club -sovellusta. Urheilullinen malli on saanut myös kokonaan uutta tyyliä klassisen Nike Windrunnerin hengessä.

Samalla on syytä nostaa Nike Sport Band -ranneke, joka on erittäin miellyttävä ja hengittävä pidike urheilua varten. Samalla se on saatavissa mielenkiintoisissa väreissä aina pinkistä lähtien.

Apple Watch 4 -tarjoukset Toissavuoden lippulaivan tiimat käyvät vähiin Käyttöjärjestelmä: watchOS 6 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 40 - 44 mm OLED | Järjestelmäpiiri: S4, tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 16 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataus: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Liitännät: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 334,65 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Iso näyttö Todella kevyt Lisää terveys- ja urheiluominaisuuksia Akkukesto pysynyt ennallaan

Apple Watch 4 saapui markkinoille neljällä eri hintalapulla riippuen koosta sekä ominaisuuksista. Jos puhelimeen haluaa LTE:n tai Cellular-ominaisuuden, tarvitsee kukkaroa avata hitusen enemmän.

Nelosmalli tarjoaa erityisesti suuremman näytön ansiosta miellyttävämmän käyttökokemuksen kuin edeltäjänsä. Kun muotoilu pysyi Watch 4:n ja Watch 5:n välillä kutakuinkin ennallaan, tarjoaa edeltävä malli varsin hyvän vastineen rahalle. Apple ilmoitti myös tiputtavansa mallin myynnistä, joten se lienee tämän syksyn Black Fridayn hittituotteita.

Merkittävin ero seuraajaan on jatkuvasti päällä olevan Retina-näytön puuttuminen. Mikäli siis haluat nähdä kellonajan nostamatta rannettasi, kannattaa katse kääntää seuraavaan sukupolveen. Muita edukkaamman hintalapun perustelevia vajauksia ovat parannettu sykemittari sekä kompassi.

Vastaavasti ero edeltävään Watch 3 -älykelloon kääntyy selvästi seuraajan eduksi. Watch 4 sisältää 64-bittisen tuplaydinprosessorin, joka on noin tuplasti tehokkaampi kuin Watch 3:n järjestelmäpiiri.

Apple Watch 3 -tarjoukset Mainio kello pieneen hintaan Käyttöjärjestelmä: watchOS 6 | Yhteensopivuus: iOS | Näytön koko: 1,65-tuumainen OLED | Järjestelmäpiiri: S3, tuplaydin | Sisäinen tallennustila: 8 Gt | Akkukesto: 18 tuntia | Lataus: Langaton | IP-sertifikaatit: IPX7 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS Cellular 228,44 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Korkeusmittari Puhelinominaisuudet Musiikin suoratoisto Hyvä hinta LTE on turhan kallis Akkukesto

Apple Watch 3 -perusmalli tuntui julkaisussaan varsin pieneltä harppaukselta kakkosmallista. Tästä huolimatta se on pysynyt edelleen urheilukäyttöön mainiosti sopivana vaihtoehtona. Mukana on seurannat juoksulle, pyöräilylle ja uinnille, minkä lisäksi syketiedot antavat vielä lisätietoa treenin onnistumisesta.

Ikä on toki tehnyt tehtävänsä. Ensinnäkin ulkonäkö ei ole enää uusimpien mallien tasolla. Nykykelloja pienempi näyttö ajaa asiansa, mutta paksuhko rakenne ja vanha prosessori muistuttavat vierähtäneistä vuosista.

Joka tapauksessa Apple Watch 3 on edelleen pätevä vaihtoehto niille, jotka haluavat edulliseen hintaan hyvän peruskellon treenaamista tai musiikinkuuntelua varten. Kun Apple ilmoitti vieläkin jatkavansa laitteen tukea, on sen saatavuuskin seuraajaansa paremmalla tolalla.

Onko Apple Watch hintansa väärti?

Applen tuotteet maksavat perinteisesti pitkän pennin, eikä Apple Watch tee poikkeusta. Samalla se kuitenkin tarjoaa esimerkiksi iPhonen kylkeen mainion kellon, joka ottaa kaiken irti ekosysteemistä.

Apple Watch -kellot ovat kalliimpia kuin suurin osa vaihtoehdoista. Jos kuitenkin omistat iPhonen jo valmiiksi, saat rahallesi paremman vastineen kuin mitä kilpailevat leirit voivat tarjota. Jos taskussasi taasen on Android-puhelin, tilanne kääntyy toki päälaelleen.

Apple Watch -rannekkeet

Täydellinen Apple Watch -kokemuksesi vaatii erillisen rannekkeen. Moninaisista vaihtoehdoista löydät jokaiseen tarpeeseen omanlaisensa, joten voit tarvittaessa hankkia erillisen rannekkeen tyylikkääseen arkeen tai rentoon kesälomaan.

Kun tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja, kannattaakin hankkia suosiolla useampia edullisia rannekkeita. Perushihna ei todellakaan ole mieluisa salitreeniin, kun taas sporttinen vaihtoehto erottuu epämiellyttävällä tavalla sukujuhlien ruokapöydässä.

Tällä hetkellä pyrkyreitä on runsaasti, sillä Applen viralliset rannekkeet ovat todella kalliita. Tämän vuoksi kilpailu on kovaa etkä voi mennä liian pahasti pieleen. Voimme täysin vilpittömästi suositella kolmannen osapuolen rannekkeita, sillä niiden avulla säästät pitkän pennin.