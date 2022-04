Netflix on lakkauttanut useita sarjoja – taustalla valtava pudotus tilaajissa

Netflix on lakkauttanut useita kehitteillä olevia projekteja viimeaikaisten ongelmien vuoksi.

Netflix on aikeissa lakkauttaa useita televisiosarjoja ja elokuvia pian sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti taloudellisista ja tilaajakohtaisista huolistaan.

The Wrapin mukaan suoratoistopalvelu on peruuttanut useita kehitteillä olleita Netflix-sarjoja. Etenkin yhtiön animaatio-osasto on joutunut tulen alle yhtiön markkina-arvon ja tilaajamäärien laskettua alkuvuodesta.

Netflix ilmoitti viime perjantaina, 21. huhtikuuta, menettäneensä 200 000 tilaajaa alkuvuoden 2022 aikana. Reutersin mukaan yhtiö menetti 700 000 tilaajaa vedettyään palvelunsa pois Venäjältä Ukrainan sodan takia, mutta tätä lievensi alkuvuoden aikana saadut 500 000 uutta tilaajaa.

Silti Netflixin käyttäjämäärän pudotus on suurin vuosikymmeneen. Yhtiö arvioi menettävänsä toiset kaksi miljoonaa maksavaa asiakasta kesäkuuhun 2022 mennessä, mikä johti Netflixin markkina-arvon romahdukseen. BBC:n mukaan markkina-arvo tippui 50 miljardilla dollarilla.

Sijoittajille annetussa tilivuosikatsauksessa Netflix ilmoitti vuosittaisen kasvun olleen 9,8 prosenttia, joka oli heikoin kasvu yhden kvartaalin aikana sitten vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen. Yhtiö on tosin huomannut pientä laskua tapahtuneen jo viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tilaajamäärien ja markkina-arvon romahduksen myötä Netflix näyttäisi ryhtyneen taistelemaan proaktiivisesti mahdollisia muita taloudellisia ongelmia vastaan. Tämä on johtanut siihen, että yhtiö on lakannut useita kehitteillä olleita projekteja.

Netflixin Stranger Thingsin kaltaiset hittisarjat ovat turvassa. (Image credit: Netflix)

The Wrapin raportin mukaan Netflix on irtisanonut animaatio-osaston luovan johtajan ja kehityksestä vastanneen Phil Ryndanin ja useita tämän henkilökuntaan kuuluneita henkilöitä viime viikolla.

Bloombergin mukaan Netflix on järjestämässä parhaillaan uusiksi yhtiön tekniikkaosaston luodakseen lisää korkeampia ja alhaisempia rooleja työntekijöille. Lehti väittää, että useat nykyiset ja entiset Netflixin työntekijät uskovat sisäisen organisaatiomuutoksen johtavan mahdollisesti samalla luovan osaamisen menetykseen. Tämä johtaisi puolestaan suosittujen televisiosarjojen ja elokuvien kehitykseen.

Tämän lisäksi suoratoistopalvelu on lakkauttanut useita kehitteillä olleita animaatioita, kuten Roald Dahlin The Twits -kirjan pohjalta tehdyn sovituksen. Muita lakkautettuja projekteja ovat Jeff Smithin rakastettuun Bone-sarjakuvaan perustunut tuotanto, sekä Lauren Faustin Toil and Trouble. Smith kommentoi omaa peruutustaan Twitterissä.

Peruutukset eivät ole tosin kohdistuneet pelkästään sarjoihin, vaan myös Netflix-elokuvat ovat joutneet kohteiksi. Will Smithin tähdittämä jatko-osa Bright 2 on niin ikään peruutettu What's on Netflixin mukaan. Peruutuksen syynä saattaa tosin olla taannoinen selkkaus Oscar 2022 -gaalassa, jossa Smith hyökkäsi Chris Rockin kimppuun. Tapahtuman vuoksi Netflix ja Sony ilmoittivat jo aiemmin lakkauttaneensa kehitteillä olevia projekteja Will Smithin kanssa. Bloomberg-toimittaja Lucas Shawn mukaan Bright 2:n peruutus ei kuitenkaan johtunut Oscareista.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka monta televisiosarjaa ja elokuvaa on joutunut lakkautetuksi Netflixissä. Yhtiön suosituimpien televisiosarjojen fanien ei kuitenkaan tarvinne pelätä oman sarjansa puolesta.

Tällä hetkellä uhka näyttäisi kohdistuvan uusiin kehitteillä oleviin sarjoihin ja elokuviin. Toisaalta Netflix ei ole pelännyt lakkauttaa aiemminkaan sarjoja halutessaan vain kauden tai parin jälkeen, kuten yhtiö teki muun muassa Cowboy Bebopille ja Archive 81:lle.

Vaikeat ajat edessä Netflixille

Elämme huolestuttavia aikoja suoratoistojätin tulevaisuuden kannalta. (Image credit: Shutterstock / sitthiphong)

Netflix on parhaillaan haastavien aikojen edessä. Vaikka yhtiön suoratoistopalvelu on edelleen maailman suurin, alkuvuoden tilaajamenetykset ja markkina-arvon pudotus ovat vaikuttaneet yhtiöön suuresti.

Yhtiö joutuu taistelemaan jatkuvasti paikastaan suoratoistopalveluiden kuninkuudesta Disney+:n, Prime Videon ja HBO Maxin kanssa. Kolmikko tarjoaa yhtälailla laadukasta ja arvokasta sisältöä kuluttajilleen, joten Netflix ei ole enää ainoa tekijä markkinoilla. Kun yhtälön lisää vielä useat muut yrittäjät, kuten hiljattain parhaan Oscarin voittaneen Apple TV+:n, Netflixin johto on syystä huolissaan.

Tilaajamäärien laskuun ovat vaikuttaneet myös kasvaneet elinkustannukset ympäri maailmaa. Ruuan, bensan ja sähkön kasvaessa monet taloudet ovat saattaneet joutua karsimaan kulutustaan muualta.

Netflix on lisäksi alkanut metsästää palveluaan väärin käyttäviä asiakkaitaan ja pyrkivän poistamaan saman tilin jakamisen eri talouksien välillä. Netflix ilmoittikin hiljattain aloittaneensa uuden testin, jossa yhtiö lisää uuden "Add and Extra Member" -tilausmahdollisuuden tiliään toisille jakaville asiakkailleen. Tällöin samaa tiliä käyttävät taloudet joutuisivat maksamaan 2,99 dollaria ylimääräistä per asunto voidakseen jatkaa toisen maksaman tilauksen katselua. Redditin ja muiden viestien perusteella palvelun tilaajat eivät ole olleet tyytyväisiä Netflixin ratkaisuun.

Jääkin nähtäväksi, kuinka Netflix onnistuu palaamaan takaisin raiteilleen näiden esteiden jälkeen. Toisaalta yhtiön 220 miljoonan vahvuinen tilauskanta todistaa, ettei sillä ole mitään hätää toistaiseksi. Netflix uskoo ongelmien olevan vain väliaikaisia, jotka päättyvät seuraavan ison hittisarjan tai -elokuvan saavuttua palveluun. Yhtiö myös harkitsee mainospohjaisten tilausmahdollisuuksien lisäämistä palveluun.

Netflixin seuraavat askeleet saattavatkin koitua kohtalokkaiksi suoratoistopalvelun tulevaisuuden kannalta ja paljastaa, palaavatko asiakkaat takaisin palvelun piiriin vai etsivätkö he sisältönsä jostain muualta.