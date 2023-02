iPhone 15 saattaa toimia langattomana laturina Apple Watchille

Monet Android-puhelimet ovat yhdellä ominaisuudellaan olleet Applen iPhone-malleja selvästi edellä edellä – nimittäin käänteisellä langattomalla latauksella, joka mahdollistaa puhelimen käyttämistä laturina muille laitteille, kuten älykelloille. Tämä ominaisuus on mahdollisesti mukana tulevissa iPhoneissa – kenties jo iPhone 15 -mallistossa.

Lähteet ovat kertoneet tällaisia tietoja 9to5Mac-sivuston (Avaa uuteen ikkunaan) artikkelissa, jossa kerrotaan Applen työskentelevän käänteisen langattoman latauksen parissa. Itse asiassa teknologiaa oli suunniteltu jo iPhone 14 Prolle ja iPhone 14 Pro Maxille, mutta viivytykset puhelimien kehityksissä estivät ominaisuuden ehtimisen vuoden 2022 lippulaivapuhelimiin.

Lähteet eivät suoraan vahvista käänteisen langattoman latauksen olevan osa iPhone 15 -sarjaa. Jos se oli kuitenkin tarkoitettu jo iPhone 14 -mallille, ei ajatus ole kovin kaukaa haettu. On silti mahdollista, että käänteinen langaton lataus on yksinoikeus Pro-malleille tai kenties vain iPhone 15 Ultralle, mikäli tällainen malli todella julkaistaan.

Tämän hetkiseen kehitykseen kuuluu ilmeisesti erityinen käyttöliittymä, jossa näytöllä oleva animaatio sekä kaiuttimista kuuluva äänitehoste kertovat käyttäjälle käänteisen langattoman latauksen olevan käynnissä. Applen kerrotaan myös työskentelevän uuden laiteohjelmiston parissa, joka auttaa hallitsemaan muun muassa latausnopeuksia sekä lämmönpoistoa.

Huolet latausnopeuksista ja lämmönpoistosta ovat ilmeisesti merkittävä syy siihen, miksi käänteistä langatonta latausta ei ole vielä nähty Applen laitteissa. Vaikka lähteiden mukaan kyseinen ominaisuus on edelleen työn alla, saatetaan ominaisuuden käyttöönottoa lykätä tulevaisuuteen tai jättää jopa kokonaan pois. Ei siis ole vielä varmaa, että edes tulevaisuudessakaan iPhonella voi ladata Apple Watch -älykelloa tai AirPods-kuulokkeita.

(Image credit: Apple)

Merkkejä kuultu jo aiemminkin

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulemme huhuja iPhonen käänteisestä langattomasta latauksesta. Itse asiassa Apple on hakenut useita ominaisuuteen liittyviä patentteja aina vuodesta 2015 lähtien.

Lisäksi Applen käänteiseen langattomaan lataukseen on liittynyt kasa tietovuotojakin – kuten esimerkiksi väite siitä, että käänteisen langattoman latauksen oli tarkoitus olla mukana jo iPhone 11 -mallissa. Näinhän ei tietenkään käynyt, mutta valmistajalla on selvästi tahtotilaa ominaisuuden tuomiseen. Ensinnäkin MagSafe Battery Pack on jo nyt mahdollista ladata langattomasti iPhonella – tosin vain siten, että puhelin on piuhan päässä.

9to5Macin artikkeli myös muistuttaa FFC:n (Federal Communications Commission) vuonna 2020 saamien hakemusten mukaan osviittaa siitä, että iPhone 12 sisältää langattomaan lataukseen tarpeellista laitteistoa, mutta ominaisuutta ei koskaan otettu käyttöön.

Applen ongelmat teknologian kanssa ovat erikoisia, sillä teknologia on ollut tuttu näky parhaissa Android-puhelimissa jo vuoien ajan. Toivottavasti nämä ongelmat saadaan ratkottua pian, sillä se parantaisi Applen osakkeita myös parhaiden puhelimien listallamme.