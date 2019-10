Ensimmäiset kuvat ensi vuoden OnePlus 8:sta saattoi vuotaa julki

OnePlus 7T julkaistiin juuri ja odotamme näkevämme OnePlus 7T Pron julkistuksen 10. lokakuuta. Siitä huolimatta olemme saattaneet saada ensimmäisen vilauksen jo ensi vuonna julkaistavasta OnePlus 8:sta.

CashKaron ja luotettavana pidetyn @OnLeaksin julkaisema renderöintikuva näyttää hyvin samankaltaiselta kuin OnePlus 7 Pro. Siinä on kaareva näyttö, hyvin ohuet reuna ja kolme kameraa keskellä selkämystä, mutta niiden lisäksi siinä on muutama merkittävä poikkeavuus.

Ensinnäkin esittelymallissa on punch-hole-kamera vasemmassa yläkulmassa OnePlus 7 Prosta löytyvän pop-up-kameran sijaan. Muutoksen myötä näyttö joutuu antamaan aavistuksen tilaa kameralle, mutta toisaalta pop-up-mekaniikan poisto tuo tilaa esimerkiksi langattomalle lataukselle, jonka väitetään saapuvan ensimmäistä kertaa OnePlus-puhelimeen.

Presenting freshly leaked images & features of OnePlus 8. Check them out here: https://t.co/yO4Ma3VFAJ.#CashKaroExclusive #Leaked #YouGetMore #OnePlus8 pic.twitter.com/XwlZOOGp2cOctober 4, 2019

Mahdollinen OnePlus 8 on kuvassa väriltään sininen, jota ei ole vaihtoehtona OnePlus 7 Prossa. Toisaalta se näyttää hieman samankaltaiselta kuin OnePlus 7T:n sininen.

Pienempiin muutoksiin lukeutuvat puolestaan uudistetut kaiuttimet sekä kokoerot. OnePlus 8 näyttäisi olevan kooltaan 160,2 x 72,9 x 8,1 mm (9,3 mm kameran kanssa), kun taas OnePlus 7 Pro on mitoiltaan 162,6 x 75,9 x 8,8 mm.

Erot johtuvat todennäköiset erikokoisista näytöistä, joka OnePlus 8:ssa näyttäisi olevan 6,5 tuumaa. Tämä on aavistuksen pienempi kuin OnePlus 7 Pron 6,67 tuumaa.

Epäilyttävän varhainen vuoto

Kuviin kannattaa suhtautua kuitenkin varauksella. Vaikka ne väitetysti perustuvat yhtiön sisäisiin dokumentteihin, jotka "työntekijä" on vuotanut ja jonka on julkaissut luotettavana pidetty vuotaja, kyse on hyvin varhaisesta vuodosta OnePlus 8:n osalta, koska emme usko näkevämme puhelinta vasta kuin vuoden 2020 puolessa välissä.

Kuva voi olla itse asiassa myös mahdollisesti OnePlus 7T Pro, vaikka se tuntuu hyvin epätodennäköisestä. Ja lähde erityisesti sanoo kyseessä olevan ensi vuonna julkaistava OnePlus 8.

Näemme lähempänä puhelimen virallista julkaisua, pitääkö tämä vuoto paikkansa. Emme kuitenkaan usko, että saamme kuulla puhelimesta lisää vielä pitkään aikaan.

Lähde: GSMArena