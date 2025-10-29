Un nuevo estudio corona al rey de la salud de las baterías de vehículos eléctricos y demuestra que las baterías no se degradan tanto como se temía inicialmente

Un corredor de autos usados analizó el estado de la batería de más de 1000 vehículos eléctricos usados.

La mayoría de los vehículos conservaban el 90% o más de la capacidad original de la batería.

El Kia EV6 fue el modelo que menos degradación presentó de todos los probados.

Un corredor sueco de autos usados analizó el rendimiento de la batería de más de 1,300 vehículos eléctricos (EV) y híbridos enchufables para determinar si la edad y el kilometraje de los modelos eléctricos usados realmente deberían desanimar a los compradores que se sienten tentados por los precios bajos del mercado de segunda mano.

Después de todo, los vehículos eléctricos requieren muy poco mantenimiento, ya que la reducción de piezas mecánicas disminuye el riesgo de desgaste. Por lo tanto, la salud de la batería —o cuánto de su capacidad útil ha perdido con el tiempo— es la principal preocupación de los compradores.

El corredor Kvdbil realizó un estudio (a través de Inside EVs) que esencialmente analizó los informes disponibles sobre el estado de salud de la batería (SoH, por sus siglas en inglés) de una amplia gama de vehículos eléctricos usados. Descubrió que ocho de cada diez autos en su muestra de 1,366 vehículos (723 totalmente eléctricos y 643 híbridos enchufables) conservaban el 90% o más de su capacidad de batería original.

Aunque el Kia EV6 resultó ser el mejor en las estadísticas —manteniendo de forma constante un SoH del 90% o más—, los autores del estudio afirmaron que el estado de salud de la batería depende más del clima y del uso general que de la tecnología de batería del fabricante.

“No está realmente ligado a un tipo de auto o fabricante en particular. Se relaciona más con el desgaste; esa es nuestra conclusión”, dijo Martin Reinholdsson, gerente de pruebas en Kvdbil.

“La edad, el clima, el estilo de conducción y los hábitos de carga influyen de manera considerable en el desgaste”, añadió.

Aunque Kvdbil señala correctamente que estos factores de estilo de vida son importantes, también vale la pena destacar que Kia fue la marca con las puntuaciones más altas en salud de batería. Los modelos Kia EV6 y Kia e-Niro obtuvieron los mejores resultados de SoH, mientras que los Kia Sportage y Optima fueron los híbridos enchufables con mejor estado de batería.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Claramente, Kia está haciendo algo bien.

Un mercado de segunda mano saludable

(Image credit: Kia)

Varios estudios han confirmado que las baterías de los vehículos eléctricos se degradan mucho más lentamente de lo que se temía anteriormente.

De hecho, una investigación realizada por la empresa británica de arrendamiento Arval sobre 8300 certificados de estado de las baterías reveló que el nivel medio de salud de las baterías era del 93 %.

Incluso después de recorrer 199 000 km, lo que cualquier concesionario de coches usados consideraría un kilometraje elevado, la media se mantuvo cercana al 90%.

No depender de las tomas de carga más rápidas, no dejar que la batería baje del 10 % y cargarla solo hasta el 80 % puede aumentar drásticamente la vida útil de la batería de un vehículo eléctrico, aspectos que muchos posibles propietarios deben conocer.

Sin embargo, estos estudios sobre el estado de salud de las baterías podrían ayudar a mejorar los bajos valores residuales que están sufriendo algunos modelos de vehículos eléctricos, en particular los de marcas más premium.

Si la confianza de los consumidores se ve reforzada por el hecho de que un vehículo eléctrico puede seguir ofreciendo una gran conducción, una autonomía útil y un rendimiento de carga máximo incluso con miles de kilómetros en el odómetro, esto podría ayudar a reforzar los valores de segunda mano.

Aunque no es una gran noticia para quienes buscan una ganga en vehículos eléctricos de segunda mano, aumentará la adopción entre los compradores de coches nuevos que actualmente se muestran indecisos y reducirá la ansiedad general que se siente actualmente en el sector automovilístico en su conjunto.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.