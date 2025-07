Kia EV3 logra el título de "auto del año" en los “Autotrader Drivers” Choice Awards de 2025

¿Estás en busca de un nuevo auto? De ser así, deberías echarle un ojo al Kia EV3, pues recientemente recibió dos importantes honores en los "Autotrader Drivers" Choice Awards 2025. ¿Quieres saber de qué se trata?

Kia EV3 se posiciona en los “Autotrader Drivers” Choice Awards de 2025, con los codiciados títulos de “Car of the Year” y “Best Mainstream Electric Car”.

Anteriormente conocidos como Autotrader New Car Awards, los Drivers’ Choice Awards reconocen lo mejor en 25 categorías de vehículos. Los finalistas y ganadores se eligen a través de las opiniones de más de 225,000 dueños de autos en el Reino Unido, recopiladas a través de una encuesta en línea. Cada modelo es evaluado en 16 aspectos distintos, que van desde confiabilidad y desempeño, hasta diseño y costo del mantenimiento. También se les preguntó a los propietarios qué tan satisfechos están en general y si recomendarían su auto a otras personas.

Kia EV3 sorprendió a conductores de todo el Reino Unido gracias a su excelente relación calidad-precio, su diseño inteligente y un nivel de refinamiento sobresaliente. Los propietarios lo elogiaron por representar lo mejor de lo mejor dentro del segmento generalista y por ser, en su opinión, el mejor auto del 2025.

“Puede que sea el vehículo eléctrico más asequible de Kia actualmente a la venta, pero EV3 ofrece un gran rendimiento. Obtuvo excelentes calificaciones por sus características sobresalientes, lo que, combinado con un diseño atractivo y una excelente experiencia de conducción, ha convertido al EV3 en un éxito rotundo entre sus propietarios”, afirmó Erin Baker, directora editorial de Autotrader.

(Image credit: Kia)

"Este fue mi primer auto eléctrico y realmente destacó entre todos los demás vehículos eléctricos, especialmente en mi rango de precio. Es peculiar, futurista, está repleto de características brillantes y es muy fácil de conducir. Además, cabe toda la familia y tiene espacio de sobra. Nos encanta". ¡Felicidades, Kia, por una victoria muy merecida! Comentó uno de los propietarios participantes.

Paul Philpott, presidente y director ejecutivo de Kia UK Limited, comentó: “EV3 ha tenido un excelente recibimiento desde su lanzamiento. Tras haber ganado el premio World Car of the Year en 2025, es aún más alentador ver cómo clientes reales lo han elegido como Car of the Year a través de Autotrader. Esta opinión se refleja en el rendimiento actual de ventas de EV3 en el Reino Unido, siendo el vehículo eléctrico más vendido en el mercado minorista hasta la fecha y un fuerte competidor en otros canales. Este reconocimiento positivo nos da a nosotros y a nuestros socios concesionarios un impulso adicional para continuar lanzando más vehículos eléctricos centrados en el cliente, como Kia EV4 y EV5, que llegarán a finales de año”.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Kia ya ha sido reconocido en los Premios Drivers' Choice de Autotrader, con EV6 nombrado “Best Car for Families” y “Best Car for Dog Owners” en 2024. En 2023, Soul EV recibió el premio “Best Value Electric Car” y EV6 fue seleccionado como “New Car of the Year”.