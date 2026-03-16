El auto eléctrico Z9 GT de Denza (BYD) te da una carga del 10 al 70%, en tan solo 5 minutos

BYD confirma que Denza llevará su sistema de carga rápida Flash a Europa.

Los enchufes de 1500 kW pueden proporcionar una carga del 10 al 70 % en tan solo cinco minutos.

El Z9 GT chino puede recorrer 644 millas con una sola carga.

Denza, considerada la "marca automovilística premium orientada a la tecnología" del Grupo BYD, ha confirmado que su llamativo vehículo eléctrico de alto rendimiento Z9 GT llegará a Europa, junto con una capacidad de carga igualmente impresionante de 1.500 kW .

Las estaciones de carga rápida de BYD, que ya se utilizan en China, ofrecen una potencia más de tres veces superior a la de los enchufes de "carga ultrarrápida" de la competencia, lo que permite una carga del 10 al 70 % en tan solo cinco minutos y una recarga del 10 al 97 % en solo nueve minutos, incluso a temperaturas de -30 °C, según afirma la compañía.

El Denza Z9 GT se basa en una plataforma e3 diseñada a medida, y este gran turismo con carrocería shooting brake cuenta con una batería Blade de 122 kWh y una autonomía de hasta 800 km (casi 500 millas) con una sola carga en la versión de tracción trasera.

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También existe una versión más orientada al rendimiento que utiliza tres motores eléctricos para ofrecer más de 960 CV y ​​una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos. Ambos modelos saldrán a la venta en abril de este año.

Según Car News China, el Z9 GT se convirtió en el GT de lujo de nueva energía que más rápido alcanzó los 10.000 vehículos vendidos en China cuando salió a la venta a principios del año pasado, con más de 5.000 pedidos en las 36 horas posteriores a su lanzamiento.

Todavía no hay información sobre los precios en Europa, pero los coches más baratos parten de tan solo 443.900 yuanes (45.900 dólares / alrededor de 35.000 libras esterlinas / 65.000 dólares australianos) y alcanzan los 384.800 yuanes (52.600 dólares / alrededor de 40.000 libras esterlinas / 75.000 dólares australianos) en China.

A pesar de que es probable que esas cifras aumenten al tener en cuenta los costes de importación y los impuestos, la marca Denza aún podría ofrecer precios mucho más bajos que sus rivales de gama alta de marcas consolidadas como Porsche, Audi y BMW.

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Análisis: La carga de megawatts está llegando.

(Image credit: Autohome/Car News China)

Si bien el Denza Z9 GT ofrece algunas estadísticas impresionantes, quizás lo más relevante sean sus cifras de carga principales, ya que la compañía promueve el principio de "listo en 5, completo en 9, frío añadir 3", es decir, si hace frío afuera, hay que añadir tres minutos a esas cifras.

Todo esto está muy bien, pero solo funciona con los puntos de carga adecuados. En China, BYD está construyendo actualmente 4000 estaciones de carga de 1,5 mW en todo el país, con planes de instalar 20 000 para finales de este año.

Aunque no con la misma ambición, un portavoz de BYD para la división europea me comentó que la compañía tiene como objetivo instalar 2.000 estaciones de carga rápida de 1,5 mW en toda Europa antes de que finalice 2026.

En un principio, la atención se centrará en los cinco principales países europeos, y se prevé que el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España reciban la mayoría de esos cargadores.

Pero dado que la mayoría de los puntos de carga más rápidos de Europa actualmente alcanzan un máximo de 350 kW (aunque existen algunos de 500 kW), los planes de BYD parecen destinados a impulsar la carga rápida hacia la próxima generación.

Al igual que sucedió con Tesla y su red de Supercargadores en los inicios de los vehículos eléctricos, solo los propietarios de BYD y Denza podrán aprovechar estos supuestos tiempos de carga de cinco minutos, lo que obliga a los fabricantes de automóviles premium rivales y a la infraestructura de vehículos eléctricos en su conjunto a esforzarse por ponerse al día.