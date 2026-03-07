BYD afirma que su batería EV de última generación ofrece una autonomía de 625 millas con una sola carga y se recarga en cuestión de minuto

El Yangwang U7 será el primer modelo en utilizar la nueva tecnología Blade Battery.

La empresa afirma que Blade 2.0 puede ofrecer más de 625 millas con una sola carga.

BYD está trabajando en vehículos eléctricos de alto rendimiento que también cuentan con una gran autonomía.

No contento con ser líder mundial en ventas de vehículos eléctricos, el gigante chino fabricante de automóviles BYD está listo para revelar todos los detalles sobre la próxima generación de sus sistemas de baterías y carga en un evento sobre «tecnología disruptiva» que se celebrará en China esta semana.

La empresa ya ha adelantado algunos detalles en las redes sociales, como el hecho de que el Yangwang U7 será el primer vehículo eléctrico de alto rendimiento de BYD en incorporar la segunda generación de su avanzada tecnología Blade Battery.

Según la empresa, este vehículo eléctrico de alta potencia con cuatro motores tendrá una autonomía máxima de 1006 km (625 millas) con una sola carga, según la norma de pruebas CTLC de China (vía Car News China).

Si se ajustan al ciclo WLTP, más estricto, de Europa y a la clasificación EPA de Norteamérica, esas cifras siguen rondando los 559 y 450 millas respectivamente, lo que lo convierte fácilmente en el vehículo eléctrico con mayor autonomía del mercado.

Además del Yangwang U7, BYD tiene previsto introducir la batería Blade 2.0 en varios modelos Denza, así como en el BYD Seal 07, el Sealion 06 y el recientemente anunciado SUV de siete plazas Great Tang (véase la imagen inferior), que tiene claramente en el punto de mira a marcas como Kia, Hyundai y Volvo.

(Image credit: BYD)

Incluso en ese enorme crossover de lujo, el fabricante chino afirma que su próxima tecnología de baterías será capaz de ofrecer una autonomía de 590 millas según el estándar de pruebas CTLC, lo que supone más de 200 millas más que el Kia EV9, por ejemplo.

No contento con limitarse a producir baterías para vehículos eléctricos con una densidad energética extremadamente alta, BYD también ha estado trabajando en su red de «carga rápida» de megavatios, capaz de suministrar hasta 1500 kW de electricidad a baterías de vehículos eléctricos compatibles.

Ha publicado una serie de tiempos de carga del 10 al 70 % para los modelos que recibirán su tecnología Blade Battery 2.0, y según se informa, el Yangwang U7 tarda solo cuatro minutos y 54 segundos en alcanzar el estado de carga mencionado.

Encontrar una toma de carga en Europa y Estados Unidos que proporcione solo 350 kW ya es bastante difícil, pero BYD afirma que este año instalará 20 000 de sus innovadoras estaciones de carga rápida tipo gasolinera en China.

Análisis: Todo está en la química

(Image credit: Autohome/Car News China)

Lo más relevante aquí no es el hecho de que BYD, junto con el gigante chino fabricante de baterías CATL, haya logrado mejorar la densidad energética, las tasas de carga y la longevidad de sus paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Lo relevante es que lo han hecho utilizando una composición química de baterías de fosfato de hierro y litio.

Mientras que sus competidores han estado explorando cátodos de níquel-manganeso-cobalto (NMC) más costosos o esperando la llegada de baterías de estado sólido producidas en masa, BYD ha ido mejorando gradualmente su tecnología LFP, relativamente barata, para igualar las estadísticas de alternativas más costosas.

A juzgar por los avances, es probable que aún haya margen de mejora, lo que podría abrir la puerta a que la tecnología Blade Battery 2.0 se filtre finalmente en los modelos BYD más asequibles y destinados al mercado masivo, tanto en China como en otros países.

En la actualidad, el BYD Seal puede recorrer hasta 345 millas con una sola carga en el Reino Unido, según las pruebas WLTP. Pero la batería de segunda generación podría hacer que esas cifras aumentaran a más de 400 millas, si no más.

Además, los futuros propietarios también podrán hacer uso de la carga ultrarrápida, lo que equipara las sesiones de carga de los vehículos eléctricos con las paradas para repostar combustible.

Si se consigue implantar la infraestructura necesaria, empezaremos a ver un cambio drástico en la actitud de los clientes hacia la electrificación.

