Honda triunfa en los Premios Kelley Blue Book Resale Value 2025 de la mano del: Honda Civic, Accord y CR-V

¡Honda se roba los reflectores durante los Premios Kelley Blue Book Resale Value con numerosos premios!

Así como lo lees, esto gracias a que Honda Civic, Honda Accord y Honda CR-V 2025 ocuparon los primeros puestos en sus respectivos segmentos, y Honda CR-V 2025 además se situó entre los 10 primeros en la categoría de Mejor Valor de Reventa Global. Cada premio incluye la variante híbrida-eléctrica de los modelos Civic, Accord y CR-V.

Ganadores Honda del Premio Kelley Blue Book Best Resale Value 2025:

Mejor Valor de Reventa: Automóvil compacto - Honda Civic y Honda Civic Hybrid 2025

Mejor Valor de Reventa: Automóvil mediano - Honda Accord y Honda Accord Hybrid 2025

Mejor Valor de Reventa: SUV/Crossover compacto - Honda CR-V y Honda CR-V Hybrid 2025

Mejor Valor de Reventa: Top 10 - Honda CR-V y Honda CR-V Hybrid 2025

Los Premios Kelley Blue Book Resale Value 2025 se basan en proyecciones del Kelley Blue Book Official Residual Value Guide. Los valores residuales son establecidos por experimentados analistas de la industria automotriz, que revisan los resultados de modelos estadísticos basados en millones de transacciones. Los vehículos que obtienen los valores residuales a 5 años más altos, expresados como porcentaje de su Precio de Venta Sugerido por el Fabricante Original (MSRP), son seleccionados para estos prestigiosos premios.