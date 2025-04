Dongfeng llega oficialmente a México con una gran propuesta

¡Es oficial! La oferta de vehículos en México sigue creciendo con la llegada de la marca global fundada en 1969, Dongfeng llegó oficialmente a México.

Dongfeng es uno de los gigantes asiáticos pioneros en movilidad, y líder en tecnología avanzada e innovación.

Con corporativo y showroom en Santa fe, un equipo sólido, y una gama de productos bastante amplia, la marca inició sus ventas el pasado 27 de marzo, con la apertura de “Dongfeng Puebla Centro”, de la mano de uno de los distribuidores de mayor experiencia dentro del territorio “Grupo Sado”; parte de un plan de crecimiento de 30 agencias adicionales, durante el 2025.

