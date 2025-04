Auto Shanghái 2025: Geely sorprende con grandes innovaciones

¿Estás listo para conocer todas las innovaciones que presentó Geely Auto durante el Auto Show Shanghái 2025? De ser así, llegaste al lugar indicado, aquí tenemos todos los detalles.

Cabe mencionar que las novedades de Geely inclyeron el lanzamiento de una nueva batería desarrollada y producida internamente: la batería Geely Golden Short Blade; el centro de seguridad independiente más grande del mundo: Centro Global de Seguridad Geely, así como la presentación de su prototipo de SUV robusto y enfocado en tecnología, el Geely Galaxy Cruiser.

El Galaxy Cruiser hizo su debut mundial como prototipo, mostrando la audaz visión de Geely Auto para el futuro de los SUVs. Impulsado por tecnología de vanguardia bajo el concepto de "IA de dominio completo", el Galaxy Crusier es el primer SUV del mundo capaz de cambiar sin interrupciones entre múltiples modos de energía -100 eléctrico, híbrido y de rango extendido- adaptándose en tiempo real a diversos terrenos y condiciones de conducción. Su sistema de tracción total impulsado por inteligencia artificial de Geely ofrece un rendimiento excepcional, transitando sin esfuerzo desde calles urbanas hasta caminos todoterreno.

