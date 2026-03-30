Acura celebra cuatro décadas de lujo, tecnología y desempeño

¿Se te pasó? Este 27 de marzo, Acura cumplió 40 años desde su lanzamiento en el ya lejano 27 de marzo de 1986 en Estados Unidos.

Con la introducción del sedán Legend y el deportivo Integra, Acura marcó una referencia en el mercado de autos de lujo como una marca impulsada por la innovación, calidad y confiabilidad excepcionales, así como por una satisfacción del cliente líder en la industria.

En el marco del aniversario, Acura regresa a la carrera de casa con el Acura Integra 40 Racer, una réplica de la primera generación del Integra que rinde homenaje al primer auto de carreras de la marca: el Comptech Integra #48, que obtuvo campeonatos consecutivos de fabricantes y pilotos en la serie IMSA International Sedan de 1987 a 1990. Este vehículo fue recreado por Honda Racing Corporation US (HRC US) y hará su debut en la edición 51 Acura Grand Prix de Long Beach.“Al celebrar el 40 aniversario de la marca Acura, no solo honramos nuestra historia, sino que también avanzamos con paso firme hacia un futuro que seguirá caracterizándose por una innovación audaz, un profundo compromiso con nuestros clientes y el ADN de nuestra marca: Precision Crafted Performance”, comentó Mike Langel, vicepresidente adjunto de ventas nacionales de Acura.

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Acura Integra 40 Racer

(Image credit: Acura)

Tomando la delantera

A inicios de la década de 1980, American Honda identificó una oportunidad en un mercado muy competitivo. El mercado estadounidense se inclinaba cada vez más hacia productos de lujo con enfoque en el desempeño, dominados principalmente por marcas europeas; a medida que los consumidores, principalmente la generación baby boomer, buscaban opciones más exclusivas, Honda necesitaba adelantarse antes de que estos clientes migraran hacia marcas premium.

Los vehículos posicionados en el segmento de gama alta no encajaban con la imagen de Honda, por lo que se creó una nueva división enfocada en lujo y desempeño, conocida internamente como “Channel 2”, anunciada oficialmente el 1 de abril de 1984, junto con la decisión de comercializar vehículos de lujo. Ese mismo año, American Honda encargó a la firma NameLab, con sede en San Francisco, el desarrollo de un nombre que reflejara los conceptos clave de la nueva marca: precisión y calidad. Así nació “Acura”, derivado de la raíz latina “acu”, que significa afilado o preciso.

La idea de lanzar la primera marca japonesa de vehículos de lujo en el mundo era una apuesta arriesgada; sin embargo, Honda había demostrado éxito al desafiar lo establecido.

Dirigida a clientes interesados en marcas europeas, la apuesta de Acura tuvo una respuesta inmediata, gracias a su combinación de innovación y placer de conducción. En su primer año en el mercado, Acura amplió su red de distribuidores en Estados Unidos de 60 iniciales a 150 concesionarios a finales de año. Tan solo 12 meses después, se convirtió en la marca de importación de lujo y alto rendimiento más vendida en Estados Unidos, superando críticas y demostrando su capacidad para competir en el segmento de autos de lujo.

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La historia demuestra que Acura no solo redefinió el concepto de vehículos de lujo, sino que transformó el mercado al pasar de una lenta evolución entre pocas marcas, a una competencia feroz entre muchas. Para 1990, otras marcas japonesas ingresaron al segmento premium, mientras que fabricantes europeos ajustaron tanto sus productos como sus precios ante esta nueva competencia.

El cliente es primero

Para diferenciar la nueva marca Acura de Honda, se desarrollaron concesionarios independientes, comenzando en mercados clave como Los Ángeles, Nueva York y Seattle, donde la demanda de vehículos de lujo era más fuerte. Desde el inicio, la marca apostó por un servicio al cliente excepcional como un elemento distintivo. Los concesionarios de Acura tendrían que ofrecer un nivel de servicio al cliente tal que les permitiera ganar el máximo galardón interno de la marca: Acura Precision Team. Los resultados fueron espectaculares.

Acura estableció un nuevo referente en el sector en materia de servicio al cliente, al alcanzar el primer puesto en el Índice de Satisfacción del Cliente (CSI) de J.D. Power and Associates durante sus primeros cuatro años, logrando lo que en aquel momento eran las puntuaciones más altas en la historia de la encuesta.

Acura sorprende al mundo

En 1990, Acura sorprendió al mundo con el inesperado lanzamiento del NSX, un superdeportivo exótico de motor central, fabricado a mano, que redefinió los niveles de desempeño, refinamiento y manejo. El NSX, un escaparate rodante de destreza técnica desarrollado en colaboración de la leyenda de la Formula 1 Ayrton Senna, incorporaba la primera carrocería monocasco de aluminio fabricada en serie para un vehículo de producción y la primera aplicación del innovador sistema de válvulas VTEC.

El emblema Acura “caliper” apareció por primera vez en el NSX. La insignia “A” fue diseñada para representar el nombre de Acura, al mismo tiempo que simboliza la precisión de su ingeniería mediante un diseño que representaba un juego de calipers mecánicos.

Desarrollado y producido en América

Con la creación de un importante centro de desarrollo de productos de Honda R&D en Ohio en 1993, comenzaron a salir al mercado los modelos Acura fabricados en Estados Unidos, empezando por el CL de 1997, que ofrecía una marca de lujo de importación. La producción del nuevo CL, un elegante coupé de dos puertas, comenzó en 1995 y las ventas iniciaron al año siguiente.

Conocido actualmente como el Centro de Desarrollo Automotriz de Norteamérica (ADC), durante las últimas tres décadas, los colaboradores de Honda han liderado la ingeniería y el diseño de los vehículos Acura, incluidos muchos de los modelos más populares e innovadores de la marca. Acura MDX, fue la primera SUV de lujo en incluir de serie una tercera fila de asientos y fue nombrada SUV del Año en 2001. Posteriormente llegaron modelos como el TL de tercera generación, el sedán Acura más vendido de todos los tiempos; el TLX con tracción en las cuatro ruedas; la galardonada tercera generación de RDX; y la segunda generación del NSX, todos diseñados y fabricados en Norteamérica con piezas de origen nacional e internacional.

El inicio de los próximos 40 años

Acura ha dado a conocer recientemente una nueva dirección que marcará el rumbo de la marca hacia el futuro, al confirmar su primer sistema de propulsión híbrido-eléctrico de dos motores, que equipará la cuarta generación de Acura RDX, y su llegada al mercado está prevista para los próximos dos años. Acura también ha compartido una imagen preliminar de la nueva SUV compacta que se encuentra actualmente en desarrollo y que lidera la estrategia de la marca de centrarse en una combinación de modelos de gasolina e híbridos eléctricos para satisfacer las necesidades de los clientes de Acura.