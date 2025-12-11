Sony 2025: Un año marcado por la IA, el cine en casa y el refuerzo al talento latinoamericano

Entramos en la recta final del 2025, así que es hora de recordar juntos los hitos que marcaron el año de marcas como Sony, especialmente en las categorías de Home Entertainment y Digital Imaging.

Desde el hogar hasta los grandes escenarios de la creatividad, cada lanzamiento reafirmó el compromiso de Sony con acercar la emoción de la creatividad a millones de personas.

Televisores BRAVIA y Barras de Sonido, el cine llega a casa

En 2025 Sony amplió su portafolio BRAVIA y BRAVIA Theatre, llevando la intención de los creadores directamente a los hogares. Los modelos de televisores de este año fueron los BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 y BRAVIA 2 II, impulsados por el procesador XR de última generación con reconocimiento de escenas basado en IA. Cada pantalla ofrece imágenes exquisitas, colores vibrantes y contrastes espectaculares, cumpliendo con estándares como IMAX® Enhanced, Dolby Vision® y Dolby Atmos®.

Para complementar la experiencia de entretenimiento inmersivo, Sony lanzó la barra de sonido BRAVIA Theatre Bar 6 y el sistema BRAVIA Theatre System 6, junto con altavoces complementarios que recrean un sonido envolvente como si estuvieras dentro de la escena. Tecnologías como Voice Zoom 3 y Dolby Atmos® garantizan diálogos claros y paisajes sonoros multidimensionales.

Estos lanzamientos fueron prueba de que ver una película en casa se transforma en una experiencia donde cada detalle visual y sonoro conecta al espectador con la magia del cine.

(Image credit: Sony)

Imagen Digital, la tecnología al servicio de la creatividad

Sony reforzó su liderazgo en cámaras digitales con innovaciones que pusieron la tecnología al servicio de la creatividad. Entre ellas destacó la nueva Sony Alpha 7V, quinta generación de la popular línea full-frame sin espejo, equipada con un sensor CMOS RS™ de 33 MP y el procesador BIONZ XR2™ con funciones avanzadas de IA. Este modelo ofrece mejoras sustanciales en enfoque automático, velocidad de captura y reproducción de color, además de versatilidad para grabar video en 4K con estabilización dinámica. Junto a ella, Sony presentó el lente FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II, compacto y liviano, diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de grabación continua y estabilización de la Alpha 7V, brindando flexibilidad y respuesta confiable para fotografía y video de alta calidad.

Otro de los lanzamientos clave adicionales fue la cámara FX2 (ILME-FX2), que se convirtió en un punto de entrada versátil a la gama profesional, ofreciendo herramientas cinematográficas a creadores que buscan máxima expresión con equipos compactos y fáciles de usar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Premios que inspiraron más talento latinoamericano

En 2025 Sony no solo lanzó productos, también celebró la creatividad.

Sony World Photography Awards 2025 – este año, la mexicana Lucero Mora Ardila brilló con su obra El Norte, que refleja identidades urbanas a través de conjuntos reciclados inspirados en tendencias de moda sustentable. Su propuesta fusiona fotografía tradicional y digital, explorando el surrealismo y el arte latinoamericano, y le valió el primer lugar del Latin America Regional Award. Lucero expresó con orgullo que su trabajo, inspirado en el entorno laboral de su familia, es un homenaje a las historias que laten en cada espacio urbano. Este reconocimiento internacional la posiciona como una voz fresca y poderosa dentro de la fotografía contemporánea.

Sony Future Filmmaker Awards 2025 – más de 11,750 películas de 158 países participaron en esta tercera edición. Los ganadores –Rossana Montoya (Colombia, Ficción), Juliet Klottrup (Reino Unido, No ficción), Santiago O’Ryan & José Navarro (Chile, Animación) y Hayder Hoozeer & Franz Böhm (Reino Unido/Alemania, Estudiantil)– fueron reconocidos por su excelencia narrativa y participaron en un programa inmersivo en los estudios Sony Pictures.

2025 fue un año en el que Sony reafirmó su propósito, conectar a las personas con la emoción del cine, la fotografía y la música, desde la comodidad del hogar hasta los escenarios más exigentes de la creación artística. Con innovación tecnológica, compromiso ambiental y apoyo al talento emergente, Sony cierra el año celebrando junto a sus usuarios y creadores.

Sony agradece a quienes fueron parte de este recorrido y se prepara para un 2026 lleno de nuevas historias, experiencias y emociones compartidas.