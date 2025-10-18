Roku recibirá una actualización de IA al estilo Gemini para que tu televisor sea aún más inteligente

Roku Voice puede responder preguntas sobre películas, programas y actores.

Mejores herramientas de búsqueda, incluyendo la búsqueda en la zona de televisión en vivo y, próximamente, la guía de canales de televisión en vivo.

El modo de audífonos Bluetooth se está implementando a nivel mundial en Streaming Stick / Stick Plus.

¡Increíble! Roku anunció una serie de actualizaciones para su plataforma de televisión inteligente, la cual estaría llegando los próximos meses, incluida una mejora de la inteligencia artificial similar a la función Gemini de Google TV.

Roku Voice recibirá una importante actualización y, además de la navegación habitual basada en comandos, podrás hacer preguntas como «¿qué tipo de pez es Nemo?» o «¿qué tan aterradora es La luz brillante?» y obtener respuestas verbales.

Roku Voice también podrá analizar preguntas de seguimiento y ofrecerá opciones de inicio rápido para programas y películas de su catálogo cuando sea apropiado y relevante.

Actualización de otoño de Roku: ¿qué más hay de nuevo?

Roku también ha mejorado sus funciones de descubrimiento. Las reproducciones de tráilers cuentan con un nuevo botón "Ways To Watch" (Formas de ver), que permite ver qué canales o aplicaciones pueden transmitir el programa y pasar directamente del avance al programa o la película.

La función de búsqueda también es cada vez más útil. Ya se ha añadido a la sección «Qué ver» y Roku la va a implementar en más partes de la plataforma. La zona de televisión en vivo es el siguiente destino en incorporar la herramienta de búsqueda y, después, se implementará en la guía de canales de televisión en vivo.

Cuando navegues, tu Roku TV o dispositivo de transmisión te mostrará dónde puedes transmitir cada título resaltando hasta dos aplicaciones de transmisión en función de tus suscripciones activas.

Otra característica muy bienvenida es el modo de audífonos Bluetooth, que se está implementando en más dispositivos. Llegará tanto al Roku Streaming Stick como al Roku Streaming Stick Plus.

La aplicación móvil de Roku recibirá varias actualizaciones muy esperadas

Además de las mejoras mencionadas, Roku también está lanzando nuevas funciones de resultados en vivo y recordatorios para Roku Sports. La primera mostrará los resultados en vivo en los mosaicos de los partidos, lo que te permitirá estar al tanto de varios eventos a la vez. Además, hay una configuración sin spoilers si planeas ver los eventos en diferido. Y los recordatorios te enviarán una notificación móvil cuando sea hora de sintonizar un partido.

Roku también va a implementar mejoras en su aplicación móvil, a partir de las próximas semanas, incluyendo algunas de las funciones más solicitadas, como subtítulos, Buscar mi control remoto, temporizadores de apagado y accesos directos de acceso rápido. Hay un nuevo botón «Calificar» que te permite marcar programas y películas como «Me gusta», «No me gusta» y/o «Visto», al igual que en la aplicación de TV, y tus comentarios se sincronizarán en todos tus dispositivos. La página «Para ti» también contará con una nueva barra de navegación que organizará todo en categorías lógicas, como programas de TV, películas y deportes.

Las actualizaciones de software comenzarán a implementarse en los dispositivos Roku y en las tiendas de aplicaciones móviles en las próximas semanas.

