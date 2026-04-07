Puede que Chromecast haya desaparecido, pero Samsung está incorporando la compatibilidad con Google Cast a su gama de televisores de forma gratuita

Los televisores Samsung, tanto antiguos como nuevos, ahora son compatibles con Google Cast

Esto facilita mucho la transmisión de contenido a la pantalla grande

Es posible que la implementación tarde algún tiempo en llegar a todos los modelos compatibles

Google afirma que ya no veremos más dispositivos Chromecast, pero la tecnología Google Cast que utilizaban sigue viva, y Samsung ha comenzado a implementar su compatibilidad en determinados modelos lanzados en 2023, 2024 y 2025.

Tal y como ha señalado Android Authority, esta medida significa que estos televisores ya no dependen de la tecnología Smart View de Samsung para transmitir contenido a la pantalla grande. Esto ofrece a los usuarios mucha más flexibilidad, especialmente a aquellos que no tienen teléfonos Galaxy.

Ya habíamos oído que Google Cast sería compatible con todos los nuevos televisores Samsung de 2026, a través del software One UI Tizen integrado —modelos como el Samsung S99H/S95H, por ejemplo— y ahora sabemos que los televisores más antiguos también recibirán la actualización.

El artículo continúa a continuación

No está del todo claro qué televisores antiguos son compatibles, pero están apareciendo actualizaciones por toda la web: en Reddit, un usuario informa de que su Samsung S90D de 2024 ya cuenta con esta funcionalidad. Sin embargo, es probable que el despliegue completo tarde un tiempo.

Google Cast para todos

Esperamos que todos los televisores de Samsung lanzados en los últimos dos años aproximadamente incorporen la función Google Cast. Una de sus ventajas es lo ligera y sencilla que es, por lo que no debería haber problemas en cuanto a las capacidades del hardware.

Según informa FlatpanelsHD, la actualización de Tizen v2115 es la que hay que tener en cuenta. El artículo indica que el lanzamiento ya está «confirmado» para los modelos de 2024, 2025 y 2026, aunque no menciona los televisores de 2023, a los que se refiere Android Authority.

Google Cast es compatible de forma nativa con la plataforma Google TV (utilizada por fabricantes como Sony) y con el software webOS desarrollado por LG. Todo esto significa que no se necesitan los dongles de Chromecast, aunque, por supuesto, aún puedes adquirir el Google TV Streamer.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si eres completamente nuevo en Google Cast, se trata de una forma estándar de transmitir contenido a una pantalla de TV más grande, a través de controles integrados disponibles en una gran variedad de aplicaciones de Android e iOS, así como en YouTube en el escritorio y en el navegador Google Chrome.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.