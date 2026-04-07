Puede que Chromecast haya desaparecido, pero Samsung está incorporando la compatibilidad con Google Cast a su gama de televisores de forma gratuita
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- Los televisores Samsung, tanto antiguos como nuevos, ahora son compatibles con Google Cast
- Esto facilita mucho la transmisión de contenido a la pantalla grande
- Es posible que la implementación tarde algún tiempo en llegar a todos los modelos compatibles
Google afirma que ya no veremos más dispositivos Chromecast, pero la tecnología Google Cast que utilizaban sigue viva, y Samsung ha comenzado a implementar su compatibilidad en determinados modelos lanzados en 2023, 2024 y 2025.
Tal y como ha señalado Android Authority, esta medida significa que estos televisores ya no dependen de la tecnología Smart View de Samsung para transmitir contenido a la pantalla grande. Esto ofrece a los usuarios mucha más flexibilidad, especialmente a aquellos que no tienen teléfonos Galaxy.
Ya habíamos oído que Google Cast sería compatible con todos los nuevos televisores Samsung de 2026, a través del software One UI Tizen integrado —modelos como el Samsung S99H/S95H, por ejemplo— y ahora sabemos que los televisores más antiguos también recibirán la actualización.El artículo continúa a continuación
No está del todo claro qué televisores antiguos son compatibles, pero están apareciendo actualizaciones por toda la web: en Reddit, un usuario informa de que su Samsung S90D de 2024 ya cuenta con esta funcionalidad. Sin embargo, es probable que el despliegue completo tarde un tiempo.
Google Cast para todos
OneUI 9 for Samsung TV adds Google cast support! from r/oneui
Esperamos que todos los televisores de Samsung lanzados en los últimos dos años aproximadamente incorporen la función Google Cast. Una de sus ventajas es lo ligera y sencilla que es, por lo que no debería haber problemas en cuanto a las capacidades del hardware.
Según informa FlatpanelsHD, la actualización de Tizen v2115 es la que hay que tener en cuenta. El artículo indica que el lanzamiento ya está «confirmado» para los modelos de 2024, 2025 y 2026, aunque no menciona los televisores de 2023, a los que se refiere Android Authority.
Google Cast es compatible de forma nativa con la plataforma Google TV (utilizada por fabricantes como Sony) y con el software webOS desarrollado por LG. Todo esto significa que no se necesitan los dongles de Chromecast, aunque, por supuesto, aún puedes adquirir el Google TV Streamer.
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Si eres completamente nuevo en Google Cast, se trata de una forma estándar de transmitir contenido a una pantalla de TV más grande, a través de controles integrados disponibles en una gran variedad de aplicaciones de Android e iOS, así como en YouTube en el escritorio y en el navegador Google Chrome.
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Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.
- Antonio QuijanoEditor