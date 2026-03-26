¿OLED, QLED o Mini-LED? Cómo no dejarte engañar al comprar un televisor

¿Estás pensando en comprar un nuevo televisor, pero no estás seguro de cómo elegirlo? No te preocupes, a continuación te compartimos algunos detalles que tienes que conocer.

En los últimos años, el mercado de televisores se ha llenado de etiquetas llamativas: OLED, QLED, Mini-LED, QD-OLED, Neo, Nano… todos ellos son nombres de tecnologías que suenan futuristas y prometedoras, ofreciendo una calidad de imagen -casi- cinematográfica, pero, ¿realmente es así?

El problema es que, a veces, el marketing corre más rápido que la tecnología.

El artículo continúa a continuación

El problema de las palabras que venden

Durante décadas, los televisores se compraban con base en tres cosas simples: tamaño, marca y precio. Hoy la decisión parece más compleja, pero en realidad muchas veces sigue siendo igual de superficial.

Los nombres de tecnología se han convertido en herramientas de marketing, llegando incluso al punto en que podemos sentirnos engañados.

Un consumidor promedio entra a una tienda, ve una etiqueta con letras grandes —QLED, Ultra, Quantum— y asume que está frente al salto tecnológico del siglo. Sin embargo, detrás pueden existir implementaciones muy distintas y no necesariamente correctas.

Un ejemplo reciente lo dejó claro. Un tribunal en Múnich ordenó a un fabricante chino retirar la denominación QLED de varios de sus televisores tras concluir que el hardware apenas utilizaba puntos cuánticos, un elemento clave para que esa tecnología funcione como tal. El fallo determinó que la implementación era tan mínima que no ofrecía las mejoras reales que el consumidor espera cuando ve esa etiqueta en una caja.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto solo genera confusión, pero, ¿cómo garantizamos que no nos engañen y que realmente estemos llevando a casa lo que nos prometen?

La diferencia entre marketing y tecnología real

Si uno revisa cómo funcionan los paneles actuales, la diferencia entre tecnologías es más clara de lo que parece.

En un televisor LCD tradicional —incluso en versiones con nombres sofisticados— la imagen sigue dependiendo de una luz trasera que ilumina el panel. El resultado puede ser brillante y colorido, pero inevitablemente tiene limitaciones: negros que no son completamente negros, halos de luz o contraste imperfecto.

Por su parte, las pantallas OLED funcionan de manera distinta.

Cada píxel genera su propia luz. No hay retroiluminación. Esto permite apagar completamente los píxeles cuando una escena es negra, lo que produce contraste infinito y una fidelidad visual que muchos expertos consideran más cercana a lo que los directores de cine quieren mostrar.

No es casualidad que esta tecnología se haya convertido en el estándar en estudios de postproducción, en monitores profesionales y en televisores premium.

La pregunta que pocos compradores hacen

Antes de comprar un televisor de varios cientos —o miles— de pesos, conviene hacerse una pregunta sencilla:

¿La tecnología que aparece en la caja realmente existe dentro del televisor?

Puede parecer obvio, pero el caso reciente en Europa demuestra que no siempre es así. Especialmente este caso en contra del fabricante chino abre una conversación incómoda en la industria: ¿cuántos consumidores compran televisores basándose únicamente en el nombre de una tecnología que quizá no entienden del todo? o peor aún, ¿cuantos consumidores son engañados por marcas chinas que no necesariamente cuentan con una reputación positiva construida a través de los años?

La industria de la electrónica de consumo es extremadamente competitiva. Cada año aparecen nuevas etiquetas y nombres comerciales diseñados para captar atención en un pasillo lleno de pantallas brillantes.

Pero cuando el marketing domina la conversación, el consumidor termina tomando decisiones con información incompleta.

Cómo evitar caer en el juego del marketing

Hay tres cosas que cualquier comprador puede hacer antes de elegir su próximo televisor:

Investigar y apegarse a la reputación de la marca: No basta con el nombre comercial de la tencología. Conviene investigar sobre la compañía fabricante, la reputación es el pilar principal y el factor determinante que debería llevarnos a hacer una compra, especialmente con tecnologías tan avanzadas como OLED, cuyo pionero es LG Electronics. Leer análisis técnicos independientes: Las pruebas de contraste, brillo y precisión de color suelen revelar mucho más que cualquier publicidad. Existen canales como HDTV Test, que son autoridades reconocidas a nivel global en temas de calibración de televisores. Ver la pantalla en persona: Nada sustituye comparar televisores uno al lado del otro con el mismo contenido, así puedes darte una idea de lo que comprarás. Es recomendable ir al punto de venta, donde algunas marcas con buena reputación cuentan con personal experto en estas tecnologías y que sin duda estarán dispuestos a explicarte.

El poder del consumidor informado

La buena noticia es que el mercado cambia rápido cuando los compradores hacen preguntas. En un sector donde cada fabricante intenta diferenciarse con nuevas etiquetas, la mejor herramienta del consumidor sigue siendo la más simple: informarse.

Al final, un televisor no se compra por el nombre que aparece en la caja. Se compra por la experiencia de usuario que ofrece, pero ese ya será tema para otro momento.