"Hemos visto un aumento del 10.000 % en los pedidos de Blu-ray": hay esperanza para el formato físico, afirma una agencia

El mercado de los productos físicos para el hogar ha atravesado un período turbulento en los últimos años. Con el auge de los servicios de streaming, la demanda de soportes físicos ha disminuido progresivamente, ya que la gente prefiere la comodidad del streaming a los discos físicos.

Aún existe una comunidad fiel de coleccionistas de formatos físicos, y más recientemente, el aumento de precios y la fragmentación del streaming han hecho que la gente prefiera simplemente poseer el contenido que quiere ver. Llevo escribiendo sobre mi esperanza de que el Blu-ray 4 , y los formatos físicos en general, vuelvan a surgir desde 2023. Ahora, en 2026, tengo más esperanzas que nunca. Además, llega en el momento perfecto, coincidiendo con el 20.º aniversario del lanzamiento del Blu-ray el 20 de junio de 2026.

Recientemente nuestro compñaero James Davidson, habló con Kath Summersgill, codirectora de ventas de Key Production Group, una agencia especializada principalmente en la fabricación de música física y empaques para vinilo, casete y CD. Sin embargo, el grupo también trabaja con Blu-ray, tanto en formato de video como de audio, y DVD. Conversaron sobre el estado de la producción de Blu-ray y los formatos físicos en general, y me dio algunas palabras alentadoras.

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Números prometedores

(Image credit: Future)

"Hemos visto un aumento de más del 10,000 % en las ventas de Blu-ray, sobre todo en Blu-ray Audio", comentó Kath. "Y eso en los últimos ocho o diez años". Para un formato que ha estado en declive, es una cifra increíblemente alentadora.

Kath menciona entonces el informe de la ERA (Asociación de Minoristas de Entretenimiento) de diciembre de 2025, que revela los ingresos por ventas de música, video y videojuegos. "Aunque hubo un descenso general en el formato físico de vídeo, el Blu-ray aumentó un 3 %". Si bien puede que no parezca mucho, es un dato positivo tras unas cifras especialmente malas.

Si analizamos con más detalle el informe ERA de 2025, las ventas de Blu-ray 4K aumentaron un 19,5 %, una cifra sumamente alentadora. El disco más vendido del año fue Wicked, un disco que utilizo habitualmente para probar equipos audiovisuales y uno de los principales atractivos de nuestra sección Blu-ray Bounty (más detalles a continuación).

Entonces, ¿por qué han repuntado las ventas de Blu-ray 4K? Para encontrar la respuesta, tendremos que fijarnos en los servicios de streaming.

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No se puede confiar en la transmisión en directo

Un problema importante con el streaming es que no eres dueño de la película. (Image credit: Shutterstock)

Una de las cosas más frustrantes que la gente encuentra en los servicios de streaming es la disponibilidad de las películas. En algún momento, casi todos habrán experimentado la situación de que una película abandone un servicio de streaming, solo para que luego se traslade a un servicio rival (al que normalmente no te suscribirías) o simplemente desaparezca.

Incluso he visto historias de terror sobre personas que compran películas en un servicio de streaming y luego desaparecen. Un hilo de Reddit en el subreddit r/AmazonPrime es un buen ejemplo de esto, donde al usuario u/Electrical_Paper6286 le ha sucedido "cuatro veces con dos películas". Aunque las películas finalmente volvieron, es una muestra de lo inestable que puede ser la "propiedad" de las películas en las plataformas de streaming.

Es uno de los principales problemas que afectan la confianza de la gente en los servicios de streaming y algo que está impulsando a la gente a optar por los formatos físicos. Kath lo compara con el vinilo. "Sabemos que el vinilo nunca va a reemplazar el streaming, pero coexiste perfectamente con él. Creo que con el Blu-ray pasa lo mismo: ofrece cosas diferentes que el streaming no. Es algo que puedes tener, conservar y reproducir una y otra vez".

Kath también señala otro problema con la transmisión de películas y música en línea. “[Con los formatos físicos] no dependes de la velocidad de tu conexión a internet, ni de si ciertas bibliotecas retiran ciertos títulos o si cambian las licencias”.

Esto es otra fuente de frustración. En numerosas ocasiones he intentado ver una película en streaming y, debido a problemas de conexión, la reproducción es de baja calidad, se interrumpe o simplemente no se reproduce. Esto no ocurre con los formatos físicos.

Una afición apasionada

Las ediciones Steelbook son solo una de las maneras en que los apasionados fanáticos del Blu-ray 4K disfrutan de esta afición. (Image credit: Future)

Como mencionamos anteriormente, muchos somos coleccionistas principiantes de Blu-ray y Blu-ray 4K. Si bien aún varios de nosotros no tenemos muebles completamente llenos, sí tenemos una o dos ediciones de coleccionista y bastantes ediciones metálicas.

En el artículo de FilmStoriessobre el informe ERA 2025, mencionan que las ediciones especiales y los steelbooks contribuyeron al crecimiento del Blu-ray 4K en el Reino Unido, ya que uno de cada 10 Blu-ray 4K lanzados contaba con algún tipo de steelbook o edición especial, y debido a sus precios más altos, representaron 2 libras de cada 10 libras gastadas en Blu-ray 4K en 2025.

Davidson le decía a Kath que le encantan los empaques bonitos y ella está de acuerdo, relacionándolo con un lanzamiento reciente de vinilos que distribuyó Key Production Group. "Hemos notado que la gente hace esto. Hace poco lanzamos un vinilo con 72 variantes y, aunque el empaque era el mismo, el color del vinilo era diferente".

Si bien las ediciones especiales son estupendas, también es el trabajo de los distribuidores y fabricantes independientes, que ofrecen restauraciones en 4K de mayor calidad que nunca, lo que consigue que más gente invierta en Blu-ray 4K.

Criterion Collection y Arrow Video son dos de las compañías más importantes, pero otras como Kino Lorber, Shout Factory, Boutique Home Video y el BFI son fundamentales. Estas empresas producen títulos muy codiciados y les brindan restauraciones excelentes, lo que hace que la gente quiera tenerlos con la mejor calidad posible.

Mi columna "Blu-ray Bounty" me ha mostrado todo tipo de películas excelentes para lucir tu cine en casa, como la nueva restauración de Lawrence de Arabia. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Nuestro compañero James Davidson cuenta que en noviembre de 2024, comenzó la columna Blu-ray Bounty. Se trata de una columna mensual en la que prueba los últimos lanzamientos de Blu-ray 4K de cada mes, y desde su debut, la columna ha ido creciendo.

Estamos analizando más discos que nunca, abarcando una gama más amplia de géneros, y presiento que la cifra seguirá creciendo. Davidson ha creado muchísimas listas de excelentes títulos en 4K, ideales para lucir sistemas de cine en casa, como esta lista de 6 películas de acción y 6 películas clásicas que demuestran el potencial del 4K. Además, gran parte de mis discos de referencia para pruebas de audio y vídeo provienen de Blu-ray Bounty.

También Davidson es un usuario activo del subreddit r/4kbluray, y este es, sin duda, uno de los subreddits más apasionados que ha encontrado. Los usuarios se mantienen al día sobre los lanzamientos, comparten sus opiniones y reseñas sobre los últimos títulos y siempre muestran sus colecciones de la mejor manera posible.

Si bien el panorama para el 4K y el Blu-ray ha sido bastante sombrío en los últimos años, muchos de nosotros, somos optimistas respecto a su futuro. ¿Qué mejor manera de celebrar el 20.º aniversario del Blu-ray que con buenas noticias?