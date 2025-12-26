Este año volveremos a comprar Blu-ray como si fuera 2016. Aquí te explico por qué tú también deberías hacerlo

Esto es algo que no esperaba leer en 2025: el lanzamiento no de uno, sino de dos nuevos reproductores de Blu-ray de alta gama, así como un nuevo modelo de Sony .

Lanzar nuevos reproductores de Blu-ray puede parecer extraño cuando supuestamente todo el mundo usa streaming y muchas empresas han abandonado el mercado del hardware Blu-ray. Pero, al igual que con el vinilo y los CD, creo que cada vez hay más conciencia de que los discos Blu-ray ofrecen muchas ventajas que vale la pena aprovechar.

Eso es particularmente cierto para las personas que realmente se preocupan por las películas y la música: cuando has invertido en uno de los mejores televisores y un sistema de sonido para acompañarlo, querrás la mejor fuente posible.

No creemos que el Blu-ray tenga los días contados. De hecho, planeamos gastar mucho menos en streaming el próximo año para poder ampliar nuestra biblioteca de Blu-ray. Aquí te explicamos por qué.

1. Los Blu-rays son para siempre

El otro día fui a ver una película para los niños en streaming y descubrí que ya no estaba disponible en los servicios de streaming a los que estoy suscrito.

Los derechos expiran y los servicios de streaming suelen recortar sus catálogos, algunos de forma muy drástica. Esto significa que nunca puedes estar seguro de que lo que quieres ver estará disponible en el/los servicio(s) al/los que estás suscrito.

2. Nadie va a insertar esos molestos anuncios

Lo que me preocupa no es tanto la existencia de niveles de streaming con publicidad (estoy suscrito a algunos de ellos), sino la adición de publicidad a niveles que antes no la tenían, o peor aún: el fin del streaming sin publicidad por completo.

No es que sea paranoico; el streaming es un mercado saturado ahora, se parece más a la televisión por cable que se suponía que debía eliminar, y las plataformas buscan cada vez más maneras de vender espacio publicitario, incluyendo anuncios al pausar la reproducción. Mi reproductor de Blu-ray no lo hace.

3. No te pedirán más dinero cuando quieras jugar con ellos.

A la famosa frase de Ben Franklin "en este mundo no hay nada seguro, excepto la muerte y los impuestos", se le puede añadir otro elemento: los servicios de streaming aumentan sus precios.

Un Blu-ray es una compra única y es tuyo para siempre. Y ese precio único consigue lo que los precios del streaming no consiguen: abaratarse.

4. Algunos discos son increíblemente baratos ahora.

Incluso comprar un Blu-ray nuevo es mucho más barato que antes (siempre y cuando no sea un recién lanzamiento). Hya diversas tiendas indie, que hacen lo que hace unos años hacía Mixup, y encuentras Blu-rays muy baratos.

5. Las películas usadas son una ganga aún mayor

Si no quieres comprar discos nuevos, lo mejor es comprar uno usado.

6. El Blu-ray es mejor para las películas y mágico para la música

Incluso los niveles de transmisión de más alta calidad utilizan formatos de archivos comprimidos, y eso significa que parte de la información se pierde en la compresión entre la copia maestra y su sistema de cine en casa o configuración de TV (y se puede perder más si su conexión a Internet está congestionada).

Como regla general, una transmisión 4K ofrece aproximadamente la misma velocidad de datos que un Blu-ray 1080p; y, por supuesto, un Blu-ray 4K ofrece la resolución 4K completa sin comprimir. Las bandas sonoras de audio también están sin comprimir.

Si, como yo, tu idea de pasar un buen rato es ver una grabación en vivo de tus actuaciones musicales favoritas, eso significa que te estás perdiendo una parte crucial de la experiencia si te quedas con la transmisión.

Lo probamos y definitivamente encontramos una diferencia entre el sonido del streaming y el de los Blu-ray.

7. Son a prueba de cortes de luz y puedes llevarlos a cualquier parte.

Mi banda ancha estuvo caída durante seis horas hoy. Durante ese tiempo, podría haber visto dos Blu-rays o no haber visto absolutamente nada en streaming.

Los medios físicos también son portátiles y se pueden compartir (y vender): si le prestas a un amigo uno de tus preciados Blu-ray, no verá un mensaje en su televisor diciéndole que no puede verlo porque no vive contigo. Y los reproductores portátiles pueden ser un salvavidas para los padres que se llevan a sus hijos de viaje largo.

8. Te dan más cosas

El streaming no suele ofrecer características especiales. Los Blu-ray sí, a menudo con mucha generosidad en el caso de remasterizaciones y ediciones especiales.

Entonces, si quieres ir detrás de escena de The Toxic Avenger o tener una copia de This Is Spinal Tap que llega hasta once en cuanto a características, los discos son el medio para ti.

9. Ni siquiera necesitas comprar un reproductor...

Si tienes una PlayStation 5 (la que tiene unidad de disco) o una Xbox Series X, ni siquiera necesitas gastar dinero en hardware: ambas consolas reproducen Blu-ray, aunque con algún pequeño problema, como que la Xbox solo admite Dolby Vision en los juegos y te ofrece el viejo HDR10 para los discos.