YouTube Shorts: La oportunidad "Inexplorada" para marcas en América Latina

¿Qué es lo que más disfrutas en YouTube, música, videos horizontales o verticales? Un nuevo informe elaborado por EMARKETER Studio destacó que el formato de video corto, particularmente YouTube Shorts como parte de una evolución del contenido de larga duración en la plataforma. Pero, ¿qué sigfinica?

Esto ofrece una oportunidad significativa y aún inexplorada para que las marcas amplíen su alcance, generen confianza e impulsen resultados concretos en el mercado latinoamericano.

El estudio subraya que los videos cortos y el contenido de creadores son cruciales para las decisiones de compra de los consumidores en la región, mientras que para las marcas existe un potencial para capitalizar la conexión que los creadores de contenido cuentan con comunidades comprometidas en YouTube.

El informe identifica varias estadísticas clave que demuestran la importancia de YouTube Shorts en la estrategia digital de las marcas:

Alcance masivo y generacional: el 97% de los jóvenes de la Generación Z encuestados en México afirmó ver videos tanto cortos como de larga duración en YouTube. Además, Shorts aprovecha una audiencia global que promedia más de 200 mil millones de visualizaciones diarias.

"El video es ahora un elemento central de las estrategias digitales en América Latina", afirmó Matteo Ceurvels, analista principal de EMARKETER. "En México, por ejemplo, según nuestras estimaciones, representará casi la mitad de toda la inversión publicitaria digital en 2025. Esto refleja su creciente importancia tanto en la inversión en medios como para el descubrimiento de productos, ya que los consumidores recurren cada vez más a plataformas como YouTube para buscar y descubrir nuevos productos".



María Falco, CEO & cofundadora de Trendsetters, resalta la complementariedad del formato: "La convivencia entre el video largo y el corto es ideal. Shorts te permite seguir sumando suscriptores, mantenerte visible y despertar el interés de las personas para que quieran ver más y así llevarlas al formato largo. Uno te da alcance y el otro te permite profundizar".



Los adelantados (resultados comprobados):

Marcas pioneras están capitalizando la audiencia de Shorts para lograr resultados.

Una campaña de Maybelline que utilizó microinfluencers en YouTube Shorts generó 4 veces más engagement y una tasa de visualización (VTR) 3 veces mayor que los anuncios tradicionales, además de un aumento del 25% en la recordación.

que utilizó microinfluencers en YouTube Shorts generó y una tasa de visualización (VTR) que los anuncios tradicionales, además de un aumento del 25% en la recordación. La promoción del Coca-Cola Flow Fest en México, con nueve piezas exclusivas en Shorts, alcanzó 20 millones de visualizaciones y un engagement promedio del 2%, demostrando el poder del formato para conectar a gran escala.

El informe concluye que, si bien muchas marcas ya invierten en contenido de formato largo en YouTube, existe una oportunidad estratégica para aquellas que se asocien con creadores para ampliar sus colaboraciones a Shorts y así alcanzar una audiencia amplia y altamente comprometida.