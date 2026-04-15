Nothing lanza Warp, su app para compartir archivos sin cables ni apps externas

¡Atención! Sobre todo si tienes un dispositivo Nothing, pues la compañía presentó Nothing Warp, una aplicación diseñada para simplificar la forma en que los usuarios comparten archivos entre dispositivos. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos los detalles.

En un entorno donde enviar archivos, enlaces, texto o imágenes entre equipos sigue siendo un proceso fragmentado, Nothing Warp resuelve este problema de manera directa: permite transferencias rápidas y bidireccionales en cuestión de segundos, eliminando la necesidad de correos electrónicos, apps de mensajería o cables.

Una experiencia simple, rápida y sin interrupciones

En computadora, Nothing Warp se instala como una extensión ligera para navegadores basados en Google Chrome, disponible a través de Chrome Web Store y compatible con macOS, Windows y Linux.

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Una vez configurada, los usuarios pueden escanear un código QR para descargar la aplicación en su smartphone o acceder directamente desde Google Play Store.

En dispositivos móviles, la app se integra de forma nativa al menú de compartir de Android, facilitando el envío de contenido de manera intuitiva. Al conectar ambos dispositivos con la misma cuenta de Google, la experiencia se vuelve completamente fluida.

Privacidad integrada desde el diseño

Nothing Warp prioriza la seguridad del usuario. Todas las transferencias se realizan a través de la cuenta personal de Google Drive, lo que significa que la aplicación no almacena ni accede a los datos de los usuarios.

Un proyecto en evolución junto a la comunidad

Nothing Warp se lanza como un proyecto en etapa temprana enfocado en la comunidad, con el objetivo de evolucionar a partir del feedback de los usuarios y mejorar continuamente la experiencia.

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