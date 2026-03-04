MediaTek y Starlink se alían para llevar alertas de emergencia vía satélite a más usuarios

De la unión nace la fuerza, un dicho que MediaTek conoce a la perfección, por ello, anunció su colaboración con Starlink para respaldar mensajes inalámbricos de alerta de emergencia a través de comunicación satelital. ¿Quieres conocer todos los detalles? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Mediante este esfuerzo conjunto, más usuarios móviles en todo el mundo podrán recibir alertas del Sistema Comercial de Alertas Móviles (CMAS), el marco de Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) y el Sistema de Alerta de Terremotos y Tsunamis (ETWS), proporcionando comunicaciones críticas durante desastres naturales u otras situaciones potencialmente mortales.

En el Mobile World Congress 2026, MediaTek está demostrando el servicio Starlink Mobile en un dispositivo impulsado por el MediaTek M90, el primer módem 5G del mundo con tecnología satelital integrada. Direct to Cell utiliza la banda S para garantizar que los consumidores puedan usar sus dispositivos móviles para mantenerse informados sobre emergencias de manera oportuna, en cualquier lugar del mundo. La colaboración ya ha habilitado servicios WEA en Estados Unidos, Canadá y Japón, y más de 4.4 millones de personas se han conectado a Starlink Mobile durante emergencias.

"Esto aprovecha nuestro liderazgo en tecnología satelital y lo combina con la red satelital de Starlink para garantizar que más personas tengan acceso a alertas que pueden salvar vidas en situaciones críticas", afirmó JC Hsu, vicepresidente corporativo senior de MediaTek y gerente general de la Unidad de Negocios de Comunicaciones Inalámbricas. "Nuestra solución resuelve de manera fundamental las brechas de cobertura celular que suelen ocurrir durante desastres naturales y otras emergencias, y es un paso importante para el despliegue comercial de la tecnología estandarizada NR-NTN"