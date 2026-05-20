Los mejores refrigeradores LG con IA para preparar tu cocina rumbo al gran torneo futbolero de 2026

Hay partidos que se ven en la sala, pero se ganan desde la cocina. Antes de que ruede el balón en el gran torneo futbolero de 2026, muchas casas mexicanas van a vivir el mismo ritual: llenar el refri de bebidas, preparar botanas, guardar salsas, tener hielo listo y abrir la puerta cada cinco minutos porque alguien “solo venía por una cosita”. En ese contexto, un refrigerador deja de ser un electrodoméstico silencioso en una esquina y se convierte en parte fundamental de la experiencia.

Por eso esta guía no está pensada como una lista fría de especificaciones. La idea es ayudarte a entender qué refrigerador LG tiene más sentido según tu tipo de cocina, tu familia, tus reuniones y la forma en la que realmente usas el refri. Porque no todos necesitan el modelo más grande, pero muchos sí necesitan mejor organización, enfriamiento más estable, conectividad y funciones inteligentes que ayuden cuando la casa se llena.

LG México tiene refrigeradores con tecnologías como InstaView, LG ThinQ, Smart Learner, LINEARCooling, DoorCooling+, Multi Air Flow, compresores Inverter y opciones con mayor capacidad o diseño más compacto. La propia categoría de refrigeradores de LG México destaca modelos con InstaView, AI ThinQ, eficiencia y variedad de estilos, lo que permite construir una guía enfocada en uso real y no solo en litros o pies cúbicos.

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El mejor refrigerador LG para reuniones grandes: LG InstaView French Door 30 pies LM85SXD.

LG InstaView French Door 30 pies LM85SXD. El mejor LG Side by Side inteligente para uso familiar intenso: LG InstaView Side by Side 28 pies VS28QBP.

LG InstaView Side by Side 28 pies VS28QBP. El mejor LG para quienes quieren capacidad, diseño y control desde el celular: LG Side by Side 30 pies VS30BTE.

LG Side by Side 30 pies VS30BTE. El mejor LG compacto con funciones inteligentes: LG InstaView Bottom Mount 12 pies GB35BVB.

LG InstaView Bottom Mount 12 pies GB35BVB. El mejor LG French Door para cocinas donde el espacio importa: LG InstaView French Door 25 pies GM25BQS.

LG InstaView French Door 25 pies GM25BQS. El mejor LG French Door equilibrado para familias modernas: LG InstaView French Door 28 pies GM28XID.

Mejor para reuniones grandes: LG InstaView French Door 30 pies LM85SXD

Si el plan para el verano futbolero es recibir familia, amigos, vecinos y a ese invitado que siempre llega “solo un ratito” pero termina viendo el segundo partido completo, el LG InstaView French Door LM85SXD es el refrigerador que más sentido tiene como centro de operación.

Su principal atractivo está en la combinación de capacidad, organización y funciones pensadas para reducir aperturas innecesarias. La tecnología InstaView Door-in-Door permite tocar dos veces para ver el interior sin abrir la puerta, algo que en una reunión puede parecer un detalle menor, pero en realidad ayuda cuando todos quieren saber si todavía hay refrescos, cervezas sin alcohol, aguas minerales, salsas o postres fríos. LG también destaca LINEARCooling para control preciso de temperatura, DoorCooling+ para enfriamiento constante desde la puerta hasta cada rincón, fábrica dual de hielos y Craft Ice, además de conectividad LG ThinQ para controlar y monitorear el equipo desde el smartphone.

Aquí la lectura editorial es clara: este modelo no es para quien solo guarda lo básico de la semana. Es para casas donde el refrigerador se usa como almacén principal antes, durante y después de una reunión. El hielo redondo Craft Ice también puede convertirse en un guiño interesante para quienes preparan bebidas, cocteles sin alcohol o simplemente quieren presentar mejor la mesa sin depender de bolsas de hielo compradas a última hora.

Cómpralo si quieres un refrigerador amplio, elegante y preparado para días de mucho movimiento en casa. No lo compres si tu cocina es pequeña o si rara vez haces compras grandes, porque estarías pagando por una capacidad y funciones que quizá no vas a aprovechar del todo.

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LG InstaView French Door 30 pies LM85SXD.

Mejor Side by Side inteligente para uso familiar intenso: LG InstaView Side by Side 28 pies VS28QBP

El LG VS28QBP es una opción muy interesante para quien quiere un refrigerador grande, moderno y con funciones inteligentes que sí se entienden en la vida diaria. En este modelo, LG destaca Door-in-Door para acceder fácilmente a los alimentos de la puerta conservando el frío interior, Cleaning Time para detener la refrigeración y desactivar la alarma de puerta durante 15 minutos, conectividad LG ThinQ, Smart Diagnosis y LINEARCooling para control preciso de temperatura.

La parte más atractiva para esta guía está en Smart Learner. De acuerdo con LG, esta función forma parte de la app LG ThinQ, analiza hábitos de uso y puede aumentar la refrigeración dos horas antes de los momentos de mayor actividad para ayudar a mantener la temperatura configurada, incluso cuando la puerta se abre con frecuencia. Traducido al verano futbolero: si en tu casa el refri se vuelve puerta giratoria durante los partidos, esta es justo la clase de función que deja de sonar a “IA de folleto” y empieza a sonar a algo útil.

También es un modelo que juega bien para familias que compran en volumen. LG lista una capacidad total de 27.9 pies cúbicos, con 17.5 pies cúbicos para refrigerador y 10.4 pies cúbicos para congelador. Eso permite pensar en una distribución práctica: bebidas y alimentos de acceso rápido en la zona de puerta, congelados listos para botanas, hielos, postres y compras de varios días.

Cómpralo si quieres un refrigerador grande, con buen enfoque inteligente y preparado para uso constante. No lo compres si buscas un modelo con dispensador automático de agua y hielo, porque este modelo no lo integra según las especificaciones de LG.

LG InstaView Side by Side 28 pies VS28QBP.

Mejor para capacidad, diseño y control desde el celular: LG Side by Side 30 pies VS30BTE

El LG VS30BTE tiene una ventaja clara: es grande, moderno y visualmente diferente. Su acabado Beige Menta lo hace menos “electrodoméstico genérico” y más parte del diseño de la cocina. Eso puede importar mucho en casas donde la cocina está integrada a la sala o al área social, justo donde suelen terminar todos durante los partidos importantes.

En características clave, LG menciona fábrica de hielo manual, Door Cooling para mantener frío en la zona de puerta, Multi Air Flow para distribuir aire frío, LG ThinQ para controlar el refrigerador desde el smartphone y compresor Smart Inverter con 10 años de garantía en el compresor. Además, la página del producto explica que Smart Learner, dentro de LG ThinQ, analiza hábitos para anticipar necesidades de temperatura y energía, aumentando la refrigeración dos horas antes de los periodos de mayor uso.

Este es uno de esos modelos que se pueden contar muy bien desde una narrativa de “cocina lista para recibir gente”. No solo porque tiene 30 pies cúbicos, sino porque combina capacidad, control desde el celular y una estética más cálida. Para TechRadar México, el ángulo sería: no todos los refrigeradores inteligentes tienen que parecer sacados de un laboratorio; algunos también pueden integrarse mejor al estilo de una casa.

Cómpralo si quieres un refrigerador grande, con buena presencia visual y funciones inteligentes para una cocina familiar. No lo compres si prefieres un diseño más clásico o si buscas específicamente la experiencia InstaView.

LG Side by Side 30 pies VS30BTE.

Mejor compacto con funciones inteligentes: LG InstaView Bottom Mount 12 pies GB35BVB

No todas las casas mexicanas tienen una cocina enorme, y eso importa. Para departamentos, cocinas estrechas, parejas, usuarios que viven solos o familias pequeñas, el LG GB35BVB puede ser una alternativa mucho más razonable que un refrigerador gigante. Y aquí lo interesante es que el tamaño compacto no significa renunciar a funciones modernas.

LG lo presenta como un refrigerador InstaView Bottom Mount de 12 pies cúbicos con panel para ver el interior, Smart Learner mediante la app LG ThinQ, DoorCooling, puerta reversible y Smart Inverter Compressor con garantía de 10 años. Sus dimensiones son 595 mm de ancho, 1860 mm de alto y 676 mm de profundidad, lo que lo vuelve mucho más amigable para cocinas pequeñas.

Para el contexto del torneo de selecciones, este modelo tiene sentido si la reunión va a ser más íntima o si se quiere un segundo refrigerador de apoyo. Puede funcionar muy bien para bebidas, botanas, frutas, lácteos y alimentos que se usan con frecuencia. Además, el diseño Bottom Mount ayuda porque el refrigerador queda arriba y el congelador abajo, algo cómodo para quienes abren más el área de alimentos frescos que el congelador.

Cómpralo si quieres tecnología InstaView y funciones inteligentes en un formato más compacto. No lo compres si sueles hacer compras grandes o si tu casa se convierte en punto de reunión de muchas personas cada fin de semana.

LG InstaView Bottom Mount 12 pies GB35BVB.

Mejor French Door para cocinas donde el espacio importa: LG InstaView French Door 25 pies GM25BQS

El LG GM25BQS tiene un argumento muy concreto: es un French Door InstaView más delgado, con 83.3 cm de ancho. Para muchas cocinas, ese dato vale oro, porque no siempre se puede elegir un refrigerador solo por capacidad; también hay que pensar en puertas, pasillos, muebles, alacenas y el espacio real para abrirlo sin pegarle a media cocina.

Según LG, este modelo integra InstaView, diseño más delgado, LINEARCooling para mantener alimentos frescos por más tiempo, DoorCooling+ para enfriamiento constante desde la puerta hasta cada rincón y compresor Lineal Inverter. En términos de uso, es una buena opción para quien quiere una experiencia French Door, pero no puede —o no quiere— meter un refrigerador demasiado ancho.

Para la guía, este modelo puede funcionar como recomendación de equilibrio entre diseño premium y adaptación a espacios reales. No todos quieren un Side by Side enorme; algunos prefieren una distribución más cómoda para alimentos frescos, charolas, bebidas y recipientes grandes. Además, InstaView mantiene ese toque práctico de ver el interior antes de abrir, algo bastante útil cuando el refri está cargado para varios días de partidos.

Cómpralo si quieres un French Door con buena presencia y menor ancho que otros modelos grandes. No lo compres si tu prioridad absoluta es tener la mayor capacidad posible.

LG InstaView French Door 25 pies GM25BQS.

Mejor French Door equilibrado para familias modernas: LG InstaView French Door 28 pies GM28XID

El LG GM28XID se siente como una recomendación muy natural para familias que quieren un refrigerador amplio, moderno y con una distribución cómoda. No necesariamente busca ser el más espectacular de toda la línea, pero sí ofrece un paquete muy completo para el día a día.

LG destaca InstaView Door-in-Door, fábrica de hielo SpacePlus integrada en la puerta para liberar espacio interior, DoorCooling+, Multi Air Flow y conectividad LG ThinQ para controlar y monitorear el refrigerador desde el smartphone. También se indican dimensiones de 908 mm de ancho, 1772 mm de alto y 921 mm de profundidad.

El punto fuerte aquí es la organización. La fábrica de hielo integrada en puerta puede liberar espacio útil, algo que se agradece cuando quieres guardar charolas, recipientes, bebidas y comida preparada. Para el verano futbolero, esa diferencia puede ser mucho más importante de lo que parece. Nadie quiere jugar Tetris con toppers mientras faltan cinco minutos para que empiece el partido.

Cómpralo si quieres un French Door amplio, con buena organización interior y control desde el celular. No lo compres si tu cocina es estrecha o si necesitas un modelo específicamente más compacto.

LG InstaView French Door 28 pies GM28XID.

Cómo elegir un refrigerador LG para el verano futbolero de 2026

La primera pregunta no debería ser “¿cuál es el más grande?”, sino “¿cómo se usa tu cocina cuando hay partido?”. Si tu casa se llena de gente, necesitas capacidad, buen enfriamiento en la puerta, hielo y zonas fáciles de acceder. Si solo ves los partidos con tu familia cercana, quizá un modelo compacto o de capacidad media sea más inteligente.

También hay que pensar en cuántas veces se abre la puerta. Durante una reunión, el refrigerador trabaja más porque entra aire caliente cada vez que alguien lo abre. Ahí cobran sentido tecnologías como DoorCooling+, Multi Air Flow, LINEARCooling y funciones inteligentes como Smart Learner en modelos compatibles, porque ayudan a mantener condiciones más estables cuando el uso se vuelve más intenso. LG explica que Smart Learner puede anticipar periodos de mayor uso y aumentar la refrigeración antes de esos momentos.

Otro punto importante es el hielo. Si en tu casa preparan bebidas, aguas, cocteles sin alcohol, café frío o simplemente les gusta tener hielos siempre listos, conviene mirar modelos con fábrica de hielo o funciones más avanzadas como Craft Ice. El LM85SXD, por ejemplo, incluye fábrica dual de hielos y hielos redondos Craft Ice.

La conectividad también tiene sentido si se explica bien. No se trata de presumir que el refri “tiene app”, sino de poder monitorear el equipo, recibir alertas de puerta abierta, activar congelación exprés o ajustar funciones desde el celular. En modelos LG compatibles, ThinQ permite controlar y supervisar el refrigerador desde el smartphone, y algunos modelos también ofrecen alertas cuando la puerta queda abierta.

Qué combinación recomendamos según el tipo de casa

Para una casa donde se hacen reuniones grandes, elegiría el LG InstaView French Door 30 pies LM85SXD. Tiene capacidad, InstaView, Door-in-Door, Craft Ice, DoorCooling+ y ThinQ. Es el tipo de refrigerador que se luce cuando hay tráfico constante en la cocina.

Para una familia que quiere inteligencia práctica y buena capacidad, el LG VS28QBP parece una de las opciones más interesantes. Smart Learner, ThinQ, LINEARCooling y gran capacidad lo hacen muy competitivo para uso constante.

Para una cocina moderna donde también importa el diseño, el LG VS30BTE tiene mucho sentido. No solo por sus 30 pies cúbicos, sino por su acabado Beige Menta, ThinQ, Door Cooling, Multi Air Flow y Smart Learner.

Para departamentos o cocinas compactas, el LG GB35BVB es la recomendación más lógica. Tiene InstaView, ThinQ con Smart Learner, DoorCooling y un formato mucho más fácil de acomodar.

Para quien quiere French Door sin irse a un ancho excesivo, el LG GM25BQS puede ser el punto ideal. Mantiene InstaView, LINEARCooling y DoorCooling+ en una estructura más delgada.

Veredicto

Un buen refrigerador no va a meter goles, pero sí puede evitar dramas muy mexicanos: bebidas tibias, hielo insuficiente, comida mal acomodada y alguien dejando la puerta abierta mientras pregunta “¿dónde está la salsa?”. Para el gran torneo futbolero de 2026, los refrigeradores LG con InstaView, ThinQ y funciones inteligentes tienen sentido porque atacan problemas reales de uso: organización, frescura, acceso rápido, control remoto y capacidad.

Si quieres la experiencia más completa para recibir gente, el LG InstaView French Door LM85SXD es la opción más fuerte. Si buscas inteligencia práctica y capacidad familiar, el VS28QBP se siente muy bien balanceado. Si tu prioridad es diseño y gran tamaño, el VS30BTE puede ser el más atractivo. Y si tu cocina es pequeña, el GB35BVB demuestra que también se puede tener un refrigerador inteligente sin vivir en una cocina de mansión de telenovela.

La clave no es comprar el refrigerador más caro. La clave es comprar el que mejor se adapte a tu casa cuando la cocina se convierte en el verdadero centro de mando del futbol.