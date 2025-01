Los 25 mejores gadgets que vimos en el CES 2025, desde televisores de última generación hasta mejores juegos portátiles y una parrilla inteligente

El equipo de TechRadar está en Las Vegas en el CES 2025 (y ocasionalmente a bastante altura en las salas de demostración en lo alto de los hoteles de Las Vegas) para ver los nuevos dispositivos y desarrollos tecnológicos anunciados en la feria de este año.

El CES siempre trae nuevas innovaciones en prácticamente todas las categorías tecnológicas, aunque siempre es especialmente importante para televisores, hogares inteligentes, tecnología de salud y computación, y este año no es diferente. Tenemos importantes desarrollos en tecnología de pantallas, las GPU de próxima generación de Nvidia , aspiradoras robot que pueden recoger calcetines y todo tipo de tecnología interesante.

CES también tiene muchos más anuncios ilógicos, pero aquí en TechRadar nos centramos en los desarrollos prácticos y los dispositivos que realmente podrás usar pronto, por eso hemos centrado nuestros premios en la experiencia y los productos que realmente pudimos probar en la feria.

Estas son nuestras cosas favoritas que vimos en el show, elegidas por nuestros escritores y editores en el terreno.

Mejor televisor

Samsung S95F

(Image credit: Future)

El sucesor de nuestro televisor del año, el Samsung S95D, parece ser otro gran éxito gracias a algunos desarrollos clave. En primer lugar, será más brillante que nunca y Samsung dice que puede alcanzar los 4000 nits de brillo en una pequeña ventana de pico HDR (aunque brevemente) o los 2000 nits de brillo de manera sostenible en una ventana de pico HDR más estándar. En segundo lugar, viene con una nueva generación del revestimiento antirreflejos de Samsung, que elimina los reflejos mejor que cualquier otra opción en el mercado al tiempo que conserva los tonos negros profundos y los colores intensos de OLED. También está disponible en un tamaño de 83 pulgadas por primera vez.

Y en persona, es un televisor de aspecto impresionante: la forma en que maneja los reflejos es claramente incluso mejor que el modelo del año pasado, especialmente bajo las crueles luces del espectáculo, y el brillo y los colores se ven impresionantes. Vimos muchos televisores excelentes en CES y debatimos sobre este premio durante mucho tiempo, pero cuando el mejor televisor del planeta mejora aún más, hay que tomar nota.

Televisor innovador

Televisor mini-LED RGB Hisense 116UX

(Image credit: Future)

Estás viendo el próximo gran avance en tecnología de TV. Normalmente, los televisores mini-LED tienen un solo color de LED en su retroiluminación, con una capa de filtrado de color (de puntos cuánticos, por ejemplo) que convierte esa luz en otros colores. Sin embargo, las retroiluminaciones RGB tienen píxeles a todo color, lo que significa que la luz que proporcionan ya es aproximadamente del color correcto, por lo que la capa de filtrado de color en los píxeles se puede reducir o eliminar. Esto significa que los televisores parecen más brillantes (porque se pierde menos energía en el proceso de filtrado de color) y la gama de colores es más amplia y más vibrante al mismo tiempo.

Esta tecnología también fue anunciada por Samsung y TCL en el CES, pero esas compañías solo mostraron prototipos que no son los modelos que planean lanzar primero: Hisense mostró el televisor real que planea lanzar más adelante en 2025, por lo que recibe el premio. Con 116 pulgadas, claramente será un producto de nicho, pero también cumple una doble función como el mini-LED más grande que vimos en el CES (por una pulgada, pero aún así).

Lo más importante es que se ve increíble en persona. Los colores son tan potentes y exuberantes que están claramente un paso por delante de la tecnología actual, pero aún se obtienen los tonos negros profundos que esperaríamos de un mini-LED de alta gama, sin ningún efecto de brillo evidente después de usarlo. Estamos ansiosos por ver más televisores con esta tecnología.

Mejor proyector

Hisense L9Q Laser TV

(Image credit: Future)

Como "televisor láser", se trata básicamente de un proyector de alcance ultracorto que tiene funciones de TV, como la transmisión de Google TV, incorporadas, y viene con una pantalla de proyección con rechazo de luz ambiental a juego para brindar imágenes más brillantes y nítidas. Y con un brillo inicial de 5000 lúmenes, en tamaños de pantalla de 100 a 150 pulgadas, "brillante y nítido" es una excelente descripción de este televisor.

Realmente mejora la calidad de imagen más allá del Hisense PX3-Pro , que ya calificamos como el mejor proyector de alcance ultracorto, y la mejora fue evidente incluso en la sala de exposiciones de CES. El sistema de sonido Dolby Atmos de 6.2.2 canales integrado también es interesante, pero es la calidad de imagen lo que más nos interesa, y este parece ser el proyector a superar en 2025.

Mejor Audio

Samsung QS700F

(Image credit: Future)

La barra de sonido "convertible" de gama media de Samsung no es un concepto nuevo en general, aunque no hay muchas opciones como esta que no sean de gama alta. Básicamente, la barra de sonido puede colocarse plana sobre una superficie como cualquier barra de sonido normal, o puede montarse en la pared, pero se gira 90 grados para que quede plana contra la pared en lugar de sobresalir de ella. El diseño de los altavoces en el interior está orientado a esto: tiene controladores idénticos a la izquierda y la derecha del frente, y los izquierdo y derecho en la parte superior, además de un controlador central en ángulo en el medio de todo esto. La idea es que detecte en qué dirección está inclinado y cambie qué controladores están aplicando canales envolventes izquierdo y derecho y cuáles están suministrando canales de altura Dolby Atmos.

¡Y funciona! Suena potente, potente y expansivo con el audio de la televisión, y el subwoofer cúbico compacto ayuda a garantizar que te impacte con ese impacto de graves cuando las películas lo exigen. Nos impresionó mucho la escala de su sonido en acción, y no pareció verse comprometido por su diseño conmutable. Definitivamente será uno de los que debes tener en cuenta, especialmente porque también puedes agregar parlantes traseros inalámbricos en el nuevo sistema modular de parlantes inalámbricos de Samsung.

Mejores earbuds

Technics EAH-AZ100

(Image credit: Future / Simon Lucas)

En realidad, no tienes que aceptar nuestra opinión en el salón de exposiciones: tuvimos acceso anticipado a estos auriculares mucho antes de su presentación en el CES y hemos completado nuestra revisión completa de los Technics EAH-AZ100, que es absolutamente elogiosa. Suenan fantástico, ofrecen 10 horas de duración de batería con la cancelación activa de ruido activada, están repletos de excelentes funciones y todo esto a un precio bastante estándar para unos auriculares premium.

Quizás la parte más interesante son los controladores de fluido magnético, que literalmente utilizan un fluido con material magnético como parte del controlador, con un diafragma de aluminio para ayudar a la precisión y el detalle. Esta tecnología se utilizó en los auriculares con cable de gama alta de Technics, y ahora está disponible en auriculares que cuestan una cuarta parte del precio, alrededor de $299 dólares. Estos son los sucesores de lo que calificamos como los mejores auriculares que podría comprar el año pasado, y llevan las cosas a un nuevo nivel.

Mejor tornamesa

Victrola Wave

(Image credit: Victrola)

Victrola viene regularmente a la CES con nuevos y geniales tocadiscos inalámbricos, y nos encanta el nuevo modelo Wave porque es pionero en el uso de Bluetooth Auracast en un tocadiscos, el primero que hemos visto. Auracast es una forma de enviar audio a una cantidad casi ilimitada de altavoces desde un dispositivo de transmisión, por lo que Auracast puede actuar como una alternativa a un sistema multisala, transmitiendo sonido a muchos altavoces Bluetooth compatibles o a muchos auriculares compatibles (o incluso a ambos).

Además de la compatibilidad con aptX Adaptive y aptX HD Bluetooth, también está cubierto si desea una transmisión inalámbrica de mayor calidad. Y, por supuesto, hay una salida por cable con una etapa de fono conmutable, lo que lo deja flexible para planes futuros de a qué lo conectará. Y es por eso que lo elegimos para este premio: tiene la calidad de Victrola, preparada para tantas opciones de conexión como pueda necesitar.

Mejor altavoz para fiestas

LG xboom Stage 301

(Image credit: Future)

Lo confesamos, éramos escépticos sobre la alianza de LG con will.i.am para sus nuevos altavoces (las colaboraciones tecnológicas con famosos no suelen dar grandes resultados), pero estábamos totalmente equivocados. La firma de sonido de los nuevos altavoces de LG es cálida, divertida y expresiva: toda la gama ofrece graves impresionantemente completos, pero deja mucho espacio para unos medios convincentes y en capas, y unos agudos claros que no se pierden en la mezcla.

Todo esto fue más impresionante en el altavoz grande LG xboom Stage 301, que está diseñado como un altavoz de escenario y puede colocarse plano sobre una superficie, montarse en un trípode o inclinarse hacia atrás para obtener un sonido más elevado. Tiene conexiones para un micrófono o un instrumento, así como opciones de transmisión de música. Sonó excelente como altavoz para fiestas y, dependiendo del precio, creemos que LG es un ganador en este aspecto.

Mejores bocinas para escritorio

Kanto UKI

(Image credit: Future)

Kanto está en racha y produce algunos de los altavoces estéreo activos con mejor relación calidad-precio que se pueden conseguir en este momento, y los Kanto UKI son otro ganador. Son pequeños, pero tienen como objetivo ofrecer un sonido excelente y equilibrado para que puedas disfrutar realmente de tu música en una gran presentación estéreo.

Cuentan con un puerto USB-C para una fácil conexión de alta resolución a su computadora portátil o PC, Bluetooth para transmitir desde su teléfono y RCA para conectar un tocadiscos u otras opciones de audio con cable. Y todo por solo $199 dólares: podrían ser la ganga de audio del año.

Mejor laptop

Razer Blade 16

(Image credit: Future)

Cualquier computadora portátil que cuente con las especificaciones de la Razer Blade 16 (una pantalla OLED QHD+ de 240 Hz y 16 pulgadas, hasta una RTX 5090 con 24 GB de VRAM GDDR7, hasta 64 LPDDR5X-8000 de RAM y la CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370) sería impresionante, pero la máquina de Razer también ofrece esta potencia en un paquete delgado que mide solo 0,59 pulgadas en su punto más delgado.

El calor en una laptop delgada puede ser un problema, pero para mantener la nueva Razer Blade fresca, la compañía la ha equipado con un nuevo sistema de enfriamiento con cámara de vapor que cubre una gran parte de la placa base, además de un diseño de doble ventilador y escapes de 0,05 mm para mantener los componentes frescos. Parece una maravilla de diseño y selección de componentes, y es la laptop que más esperamos analizar en su totalidad cuando podamos.

Mejor GPU

Nvidia GeForce RTX 5090

(Image credit: Future)

El anuncio menos sorprendente del CES fue, sin embargo, el más emocionante para los fanáticos de las PC: la llegada de la Nvidia GeForce RTX 5090. Anunciada junto con las 5080, 5070 y 5070 Ti, la 5090 es el modelo insignia con especificaciones monstruosamente impresionantes; estamos hablando de 92 mil millones de transistores, núcleos Tensor y núcleos Ray Tracing de próxima generación, y más del doble de la velocidad de procesamiento de IA de la 4090, además de que cuenta con 32 GB de VRAM GDDR7.

Estas son especificaciones que significan que puedes ejecutar juegos nativos en 4K (sin necesidad de escalado) con la configuración más alta, y esta GPU es, sin lugar a dudas, una GPU 8K revolucionaria. Se lanzará el 30 de enero a $1,999 dólares: una inversión importante, pero parece una auténtica bestia.

Innovación en PC

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Enrollable

(Image credit: Future / John Loeffler)

Las laptops con tapa son, en cierto modo, un problema de diseño "resuelto": el mecanismo de plegado facilita la portabilidad y ayuda a mantener la pantalla y el teclado bastante seguros mientras están en el bolso. Pero si quieres una pantalla con más espacio en un espacio reducido, los portátiles han sido una limitación, hasta ahora.

Eso es gracias a esta innovadora Lenovo ThinkBook enrollable, que amplía la pantalla de una pantalla horizontal de 14 pulgadas a una pantalla vertical de 16,7 pulgadas al desenrollarla del cuerpo principal del portátil. Era un concepto hace unos años, pero ahora es un producto de consumo completo que podrás comprar. Egoístamente, será genial para trabajar en el CMS de TechRadar, ya que nos permitirá ver más de cada artículo a la vez; en términos más generales, podría ser genial para cualquiera que tenga documentos grandes o necesite realizar varias tareas a la vez. Más espacio, menos volumen: nos encanta.

Mejor consola de gaming portátil

Lenovo Legion Go S

(Image credit: Future)

La Lenovo Legion Go fue un lanzamiento destacado en 2024, pero, como muchos otros dispositivos portátiles, tuvo un problema: Windows. Sin embargo, esa limitación se eliminó del Legion Go S, ya que es el primer dispositivo portátil que no es de Steam y que ejecuta SteamOS de Valve y, como resultado, es uno de nuestros dispositivos favoritos de CES.

Combina esta ventaja de software con las especificaciones modernas del Go S (como 32 GB de RAM, hasta una GPU AMD Radeon 780M (Z2 Go), un AMD Ryzen Z1 Extreme o AMD Ryzen Z2 Go, además de una gran pantalla) y tendrá una computadora de mano para juegos que realmente podría finalmente robarle la corona al Steam Deck.

Mejor accesorio móvil

Belkin Stage Powergrip

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Los mejores accesorios móviles complementan nuestros teléfonos permitiéndonos sacarles más partido, y Belkin Stage PowerGrip hace precisamente eso. Además, ejemplifica la idea de ser divertido y funcional al incluir una batería de 10.000 mAh dentro de un cargador que parece una cámara clásica.

Viene en varios tonos divertidos, incluido un amarillo especialmente alegre, y cuando se fija magnéticamente a la parte posterior del iPhone mediante MagSafe, puede incluso actuar como un agarre ergonómico para tomar fotografías, con un botón de obturador emparejable. Además de la carga inalámbrica, tiene otro puerto USB-C y un cable retráctil, todo integrado. Es uno de los accesorios para teléfonos móviles más divertidos que hemos visto en años.

Innovación en teléfonos

TCL 60 XE

(Image credit: Future/Jacob Krol)

¿Alguna vez has deseado que tu teléfono fuera más agradable a la vista o que pudiera durar varios días con una sola carga sin renunciar a funciones clave? Ese es el teléfono Android TCL 60XE NXTpaper 5G, que por solo $199 dólares ofrece una potencia extrema con una pantalla Full HD+ que funciona con tecnología NXTPaper.

Esto significa que puedes cambiar de un color llamativo y vibrante a una opción similar al papel mate que muestra la escala de grises bastante bien con un interruptor. El cambio se realiza en apenas unos segundos y proporciona una solución real en el teléfono para extender la vida útil de la batería, en lugar de tener que recurrir a una fuente de alimentación externa. Además, significa que el teléfono también funciona como un lector electrónico de una manera mucho más agradable para la vista.

Lo mejor de todo es que sigue siendo un teléfono inteligente Android con todas las funciones, un precio asequible y que podría tener una autonomía récord de varias semanas.

Mejores lentes de realidad aumentada

Xreal One Pro

(Image credit: Future)

Los lentes Xreal One se lanzaron hace solo unos meses, pero Xreal ya está de vuelta con las especificaciones One Pro AR para CES 2025. Con 700 nits de brillo, un campo de visión de 57 grados y visuales Full HD, la pantalla virtual se ve genial, especialmente considerando que está en un paquete elegante y liviano (87 g).

Sin embargo, lo que hace que estas especificaciones sean más especiales es el chip X1 integrado (también en el One), que desbloquea los poderes de procesamiento de computación espacial nativos, y el nuevo Xreal Eye modular que agrega una cámara al One y One Pro para tomar fotografías y (eventualmente) visión con inteligencia artificial. Es una experiencia extremadamente impresionante y está programado para lanzarse en marzo a $599.

Mejor smartwatch

Garmin Instinct 3

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nuestro mejor reloj inteligente de CES 2025 en realidad son dos modelos, pero nos encanta la línea Instinct 3. Uno cuenta con una pantalla AMOLED impactante y el otro puede durar semanas (en serio, seguirá funcionando) ya que funciona con energía solar.

Ambos son relojes inteligentes ultrarresistentes y resistentes que siempre están listos para una aventura o, si quieres, para realizar un seguimiento de las métricas de nivel élite de cualquier actividad que estés realizando. Incluso probamos uno en una pared de escalada durante el evento. Aquí se incluyen prácticamente todas las funciones de seguimiento de la salud que podrías pedir, incluido el seguimiento de la frecuencia cardíaca y del sueño.

Mejor anillo inteligente

Circular Ring 2

(Image credit: Future)

El anillo inteligente de segunda generación de Circular viene repleto de nuevas y emocionantes funciones de salud, como su algoritmo de detección de fibrilación auricular aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), un sensor de ECG mejorado y, según la marca, una duración de batería de ocho días; una mejora importante respecto de la vida útil de dos días del primer anillo.

El anillo también ha innovado en un área que podría convertirse rápidamente en un problema para la industria de los anillos inteligentes: los kits de medición de tallas. En lugar de enviarlos, la aplicación de Circular puede calcular la talla de tu anillo, lo que es un sistema muy inteligente y seguramente se convertirá en la norma. Estará disponible en oro, plata, oro rosa y negro, y está fabricado en titanio.

Mejor asistente de salud

Withings Omnia

(Image credit: Future)

El nuevo espejo inteligente de Withings, que funciona con inteligencia artificial, puede brindarte una evaluación de salud, combinando datos de sus propios sensores con datos de otros dispositivos de Withings para brindarte un resumen completo de tu salud y bienestar. El espejo en sí puede medir tu frecuencia cardíaca y presión arterial, mientras que la base conectada sobre la que te apoyas mide el peso, la salud cardíaca y la salud metabólica.

Además de mostrar tu reflejo, el espejo actúa como una pantalla que puede mostrar estadísticas de salud y brindarte información relevante sobre ellas a través de un asistente de inteligencia artificial. Obviamente, es difícil hablar de su eficacia después de verlo en la sala de exposiciones, pero el potencial es obvio y es una pieza de tecnología extremadamente impresionante que reúne mucha información útil.

Mejor tecnología para hacer ejercicio

Amp Fitness Machine

(Image credit: Future)

La máquina de fitness Amp es un ejemplo perfecto de la combinación de funciones de inteligencia artificial con una máquina bien diseñada e innovadora. Amp es una máquina de entrenamiento de fuerza con cable ajustable y de aspecto muy elegante que se puede colocar en una pared y que te permite realizar varios ejercicios directamente frente a ella. Puedes ajustar el nivel de resistencia en la parte frontal mediante un control de pantalla circular que nos da una gran sensación de termostato Nest. El cable se conecta a un brazo que puedes mover hacia arriba y hacia abajo en la máquina, para que puedas trabajar todos los grupos musculares.

Mientras realizas ejercicios de fuerza con las bandas, la IA integrada te ayudará a ajustar los ejercicios a tu nivel y a lo que esperas obtener del ejercicio. Amp tiene un diseño elegante y moderno, pero no debes subestimar lo que es capaz de hacer, y esperamos poder dedicarle más tiempo pronto.

Mejor luz inteligente

Govee Gaming Pixel Light

(Image credit: Future)

Puede que no sea del gusto de todos en términos de diseño o incluso de utilidad, pero la luz de píxeles para juegos de Govee aplica la IA de manera elegante para ofrecer un complemento divertido y creativo a su hogar inteligente. Con la aplicación de Govee, puede indicarle a un chatbot de IA que cree cualquier imagen que pueda imaginar, superponiendo hasta 10 imágenes generadas una sobre otra.

Además, se sincroniza con la tecnología DreamView de Govee, lo que lo convierte en un excelente complemento para cualquier configuración de juegos. Simplemente conéctelo y juegue uno de los 40 juegos compatibles disponibles en el lanzamiento para disfrutar de divertidas pantallas de luz contextuales en su escritorio o mesa de TV. Reúne un montón de ideas geniales en algo que está destinado a hacerle sonreír, y funciona.

Mejor interruptor inteligente

Flic Duo

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Si bien el Flic Duo no abandona por completo la forma convencional de un interruptor de luz, es lo que lo convierte en un excelente interruptor inteligente. Sin mencionar que es compatible con Matter, Apple Home y Amazon Alexa de fábrica, aunque también puedes obtener mucho control directamente desde la aplicación. Como sugiere el nombre, el Flic Duo es un interruptor inteligente con dos botones que te permiten configurarlo para controlar cualquier cantidad de cosas: iniciar una aspiradora robot, encender las luces o incluso ejecutar una rutina de varios pasos.

El soporte de pared incluido te permite mantener el Flic Duo en la pared (lo que resulta ideal para usarlo como interruptor de luz) o puedes quitarlo para llevarlo contigo. Philips Hue ya ha hecho este tipo de cosas antes, pero el Duo tiene tecnología para que puedas encontrarlo a través de la aplicación si lo pierdes, además de ofrecer muchos más niveles de control del hogar inteligente. Sin embargo, lo mejor de todo es que tiene sensores integrados que te permiten crear gestos personalizados para controlar otras cosas. Es realmente el interruptor inteligente definitivo.

Mejor tecnología para belleza

Espejo Samsung micro-LED

(Image credit: Future)

El espejo micro-LED de Samsung aprovecha la impresionante tecnología de pantalla de la marca en un nuevo formato, analizando cuatro marcadores principales de la piel (poros, pigmentación, tono y enrojecimiento) para identificar posibles problemas y sugerir productos para el cuidado de la piel de uno de los socios de cuidado de la piel de Samsung en el proyecto.

Descubrimos que identificaba correctamente una de las características de piel conocidas de nuestro escritor y nos dio buenos consejos sobre el producto, y eso fue solo con el prototipo en la sala de exposiciones. Samsung también utilizó una construcción innovadora para el espejo/pantalla, lo que lo convierte en una hazaña tecnológica impresionante en muchos sentidos.

Mejor tecnología para cocinar

Brisk It Zelos 450

(Image credit: Future)

Brisk-It ya nos ha impresionado con sus parrillas con inteligencia artificial (que permiten que la parrilla y su inteligencia artificial (llamada Vera) cocinen la carne a la perfección), pero una desventaja de los modelos anteriores era el precio, lo que los hacía un poco inaccesibles para muchas personas. Eso ha cambiado en el CES 2025 gracias al nuevo ahumador eléctrico de pellets de madera Zelos 450 de Brisk It, que cuesta solo $399 dólares por 450 pulgadas cuadradas de espacio para cocinar, sustancialmente menos costoso que los modelos de más de $800 dólares que hemos visto anteriormente.

También cuenta con el modelo actualizado Vera 2.0, que incluye nuevas funciones de reconocimiento de imágenes para poder generar recetas y automatizaciones de cocción basadas en imágenes y no solo en indicaciones escritas, para que sea más fácil que nunca obtener asistencia de cocina con IA.

Mejor robot aspiradora

Roborock Saros Z70

(Image credit: Future)

Este año hubo una dura competencia entre los robovacs, pero finalmente el Saros Z70 de Roborock resultó ganador con su brazo robótico recolector de calcetines.

Es una primicia mundial que ofrece la capacidad de agarrar obstáculos de menos de 300 g aproximadamente y quitarlos de su camino para maximizar la eficiencia de limpieza y, a diferencia de muchos de los dispositivos extravagantes y alocados que vemos en la megaexposición tecnológica todos los años, parece que realmente se lanzará y llegará a los hogares de los consumidores antes de que termine el año.

Mejor cerradura inteligente

Ultraloq Bolt Mission UWB + NFC

(Image credit: Future)

El nuevo Ultraloq Bolt Mission incorpora el aspecto de detección de ubicación que hace que las cerraduras inteligentes sean tan útiles y añade un nuevo nivel de precisión y realmente le da un toque "inteligente". Es la primera cerradura inteligente que utiliza la tecnología de banda ultraancha (UWB) en los iPhones, a la que iOS 18 recientemente dio acceso a las aplicaciones y accesorios. Esta tecnología es la que se utiliza en los AirTags de Apple para el seguimiento de la ubicación exacta.

La razón por la que es útil aquí es que permite que la cerradura se bloquee o desbloquee automáticamente, no solo de manera rudimentaria en función de si estás cerca de la cerradura o no, sino en función de tu movimiento e intención. Puede saber cuándo te estás alejando de la puerta caminando o en automóvil, por lo que debería bloquearse incluso aunque estés cerca, o viceversa, desbloqueándose cuando te acerques. Excepto que también puede detectar si estás dentro o fuera de la casa en función de tu dirección, por lo que puede evitar desbloquear la puerta si estás caminando hacia ella desde el interior, manteniéndote seguro. Es solo un pequeño cambio, y sin embargo aumenta enormemente la inteligencia y la tranquilidad de la cerradura inteligente, y nos encanta ese tipo de innovación.