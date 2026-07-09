LG expande su red global de HVAC Academy para fortalecer la capacitación técnica

LG amplía la presencia de su red HVAC Academy con el objetivo de reforzar la capacitación en instalación y servicio, impulsando así el crecimiento de su negocio global de climatización.

La compañía ha inaugurado nuevas instalaciones y reubicado otras existentes en mercados clave de Asia, Europa, América Latina (LATAM), así como Medio Oriente y África (MEA), contribuyendo al desarrollo de experiencia técnica en HVAC a nivel local y respaldando una prestación de servicio consistente entre países como parte de su estrategia Global South.

En Asia, LG inauguró una nueva HVAC Academy en Taichung, Taiwán, durante junio. Las instalaciones cuentan con áreas de exhibición de productos, salones de capacita-ción y espacios para entrenamiento práctico, lo que permite a clientes y socios conocer de primera mano diversas soluciones HVAC de LG y recibir capacitación técnica espe-cializada. Recientemente, LG también reabrió su HVAC Academy reubicada en Singapur mediante una ceremonia oficial a la que asistieron representantes regionales. Las nue-vas instalaciones exhiben diversas tecnologías HVAC de LG para demostración y capaci-tación, incluidas soluciones avanzadas de enfriamiento para centros de datos, como las LG Coolant Distribution Units (CDUs).

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En Europa, LG opera HVAC Academy en diversos países, incluida una nueva academia inaugurada este año en Polonia. Las HVAC Academy de LG en Europa ofrecen capacita-ción sobre las más recientes soluciones de aire acondicionado y calefacción de LG, in-cluyendo módulos prácticos de instalación, así como información sobre las principales tendencias de la industria.

LG también ha ampliado activamente su red de HVAC Academy en América Latina y Medio Oriente y África durante este año. La compañía inauguró una HVAC Academy en la Universidad de Santiago de Chile (USACH), en Santiago de Chile. Desarrollada en colaboración con la universidad, la academia ofrece capacitación integral para futuros profesionales del sector HVAC y programas de actualización continua para técnicos certificados.

En marzo, la compañía inauguró una nueva academia en Abiyán, Costa de Marfil. Las instalaciones cuentan con un showroom integrado donde los visitantes pueden cono-cer los principales productos HVAC B2B y B2C de LG, un aula de capacitación técnica, un área de aprendizaje aplicado para entrenamiento en sistemas de tuberías y control basados en Air Handling Unit (AHU), así como un espacio de práctica para el uso de herramientas de ingeniería.

LG opera aproximadamente 70 HVAC Academy en más de 40 países de Asia, Europa, Norteamérica, América Latina y África. Las HVAC Academy regionales son responsables de desarrollar contenido de capacitación adaptado a cada mercado y de formar instruc-tores para países vecinos, mientras que todas las academias brindan capacitación esen-cial a clientes y distribuidores locales. Gracias a esta estructura de red diferenciada, LG mejora el acceso a la capacitación, impulsa el desarrollo de profesionales HVAC en cada mercado y fortalece sus propias capacidades técnicas.

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"Contar con sólidas capacidades de instalación y servicio es fundamental para ofrecer soluciones HVAC confiables y generar valor a largo plazo para nuestros clientes", afirmó James Lee, presidente de LG ES Company. "Continuaremos ampliando nuestra red global de HVAC Academy para fortalecer la experiencia técnica local, apoyar el desarrollo del talento y construir la infraestructura de servicio necesaria para impulsar el crecimiento continuo del negocio HVAC de LG", finalizó.