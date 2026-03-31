La LG WashTower rebasa los 3.2 millones de ventas y consolida su éxito mundial

¡El futuro es ahora! Para muestra de ello, solo tenemos que ver el éxito de las nuevas soluciones de lavado y secado en el mercado, como la LG WashTower, que recientemente superó los 3.2 millones de unidades vendidas a nivel mundial.

Combinando una lavadora y una secadora en una sola unidad que ahorra espacio, el WashTower cuenta con las tecnologías principales de LG y un diseño enfocado en la conveniencia diaria.

Confiado por consumidores de todo el mundo

Lanzada por primera vez en 2020, la LG WashTower ya está disponible en 77 países. El producto ha sido muy popular entre los consumidores de todo el mundo, alcanzando ventas acumuladas de más de 1,6 millones de unidades en América del Norte, 160.000 unidades en América Latina y 130.000 unidades en Asia. Esta fuerte demanda internacional refleja una creciente preferencia de los clientes por soluciones de lavandería convenientes que ofrezcan mayor eficiencia en espacio y energía.

El artículo continúa a continuación

IA y Tecnologías Fundamentales para Mayor Comodidad

El rendimiento de la LG WashTower, también presentada en InnoFest 2026, está respaldado por tecnologías patentadas que incluyen Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) y DUAL Inverter HeatPump. AI DD detecta el peso de la carga, el tipo de tela y el nivel de suciedad, y luego selecciona un patrón de lavado adecuado para ayudar a limpiar los artículos de manera óptima mientras se minimiza el daño a las telas. Utilizando la bomba de calor DUAL Inverter de LG, la WashTower ofrece un secado a baja temperatura que es suave con la ropa y la ropa de cama. Esta inteligencia central se complementa con funciones como AI Wash. Para mayor comodidad, el modelo también cuenta con Smart Pairing, que permite que la lavadora se comunique con la secadora y seleccione automáticamente un ciclo de secado apropiado. La función Preparar para Secar mejora aún más la usabilidad al precalentar la secadora antes de que termine el ciclo de lavado, ayudando a reducir el tiempo total de lavandería.

(Image credit: LG)

Ampliando soluciones para diversas necesidades de los clientes

LG continúa expandiendo su línea de lavandería para atender mejor los estilos de vida cambiantes de los clientes. La compañía planea introducir nuevos modelos, funciones de IA y opciones de color para satisfacer una gama más amplia de necesidades, preferencias y requerimientos de espacio de los usuarios.

LG está listo para celebrar su hito de ventas de WashTower organizando una serie de actividades promocionales en Corea del Sur, con iniciativas similares planificadas para los mercados internacionales.

"La LG WashTower aprovecha nuestras tecnologías centrales patentadas y la inteligencia artificial avanzada para ofrecer una experiencia de cuidado de la ropa más conveniente a los clientes de todo el mundo", dijo Baek Seung-tae, presidente de la Compañía de Soluciones de Electrodomésticos de LG. "Continuaremos construyendo sobre nuestra comprensión de los estilos de vida de los clientes y ganando la confianza de los clientes globales a través de productos y soluciones que proporcionan mayor conveniencia".