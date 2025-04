Kingston refuerza su línea empresarial con el nuevo SSD NVMe de alto rendimiento

Kinston sorprendió con una nueva unidad SSD DC300ME PCle 5.0 NVMe U.2 para centros de datos y aplicaciones de servidos. ¿Estás listo para conocer todas sus capacidades?

La SSD DC3000ME U.2 de clase empresarial incorpora una interfaz PCIe 5.0 NVMe de alta velocidad y memoria NAND 3D eTLC, además de ser retrocompatible con servidores y placas PCIe 4.0. Ideal para una amplia gama de aplicaciones de servidor, como IA, HPC, OLTP, servicios en la nube y edge computing, el DC3000ME está diseñado para cumplir con estrictos requisitos de calidad de servicio (QoS), garantizar la consistencia de E/S y una baja latencia. Además, ofrece máxima seguridad de datos y protección contra cortes de energía repentinos.

DC3000ME está disponible en capacidades de 3.84 TB, 7.68 TB y 15.36 TB1 y cuenta con cinco años de garantía, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.

