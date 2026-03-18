IronKey Locker+ 50 G2: la nueva memoria USB de Kingston con cifrado AES de 256 bits

¡Una nueva memoria encriptada por hardware IronKey Locker+ 50 G2 (LP50 G2) llega al mercado de la mano de Kingston!

La unidad proporciona seguridad de nivel empresarial con encriptado hardware FIPS 197 y AES de 256 bits en modo XTS. También protege contra BadUSB con firmware digitalmente firmado y contra ataques de acceso con contraseñas no autorizadas.

El LP50G2 cuenta con una estructura metálica gris de espacio premium y soporta contraseñas tanto de administrador como de usuario con opciones para modos Complejo o Frase-seña. El modo complejo permite contraseñas de 6 a 16 caracteres usando al menos tres de los cuatro conjuntos de caracteres. El modo de frases-seña permite PINs, oraciones, listas de palabras u otras frases memorables de 10 a 64 caracteres, contraseñas largas pero fáciles de recordar por el usuario. El administrador puede activar o restablecer contraseñas de usuario según sea necesario. Para facilitar la introducción de contraseñas, se puede activar el símbolo de "ojo" para revelar la contraseña introducida, reduciendo errores tipográficos que pueden provocar intentos fallidos de inicio de sesión. La protección contra contraseñas de fuerza bruta bloquea la contraseña de usuario tras 10 intentos fallidos consecutivos y borra la unidad si la contraseña de administrador se introduce incorrectamente 10 veces seguidas. Otras medidas de seguridad incluyen teclado virtual para proteger contra keyloggers y screenloggers, y un recubrimiento antihuellas en la carcasa que ayuda a evitar arañazos.

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Diseñado para la comodidad diaria, el LP50G2 es fácil de configurar y usar por cualquiera, sin necesidad de instalación de aplicaciones. Es compatible tanto con sistemas Windows® como macOS®, por lo que los usuarios pueden acceder a archivos desde varios sistemas.

"El Kingston IronKey LP50G2 está completamente encriptado por hardware XTS-AES de 256 bits con certificación FIPS 197 de referencia por un laboratorio autorizado por el NIST", dijo Martin Komal, gerente de producto encriptado en Kingston. "Además, IronKey lidera la industria con tres unidades validadas FIPS 140-3 Nivel 3 de primera categoría. Este portafolio ofrece soluciones superiores de protección de datos diseñadas para satisfacer los requisitos específicos de consumidores, empresas y clientes gubernamentales."

El Kingston IronKey Locker+ 50 G2 está disponible en capacidades de 32GB a 256GB y cuenta con una garantía limitada de cinco años, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston.

Características y especificaciones del Kingston IronKey Locker+ 50 G2:

Certificación clave: Certificada FIPS 197 y conforme a TAA

Interfaz: USB Tipo-A

Estándar/Velocidad1: USB 3.2 Gen 1, 145MB/s de lectura, 115MB/s de escritura

Capacidades2: 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Dimensiones: 60,56 mm x 18,6 mm x 9,6 mm

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 85°C

Requisitos mínimos del sistema: Se requieren dos (2) letras de unidad consecutivas libres para su uso3

Compatibilidad: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

Garantía/Soporte Limitado: Garantía limitada de 5 años con soporte técnico gratuito

Compatible con: Windows® 11, macOS® 13.x -26.x